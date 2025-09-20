聲秀｜吳浩康被屈當眾侮辱學員林錦興？完整片段一刀不剪公開為導師平反

近日有選秀參賽者林錦興（小林）喺網上放言，話自己被導師吳浩康（Deep）當眾侮辱，事件引起網民熱議，更有YouTuber拍片鬧爆阿Deep。不過，隨住節目組公開完整片段，成件事竟然180度反轉，唔少網民睇完都話錯怪咗Deep Sir，大讚佢其實係苦口婆心教做人！