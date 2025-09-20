聲秀｜吳浩康被屈當眾侮辱學員林錦興？完整片段一刀不剪公開為導師平反
被淘汰學員賽前放風 指控導師「當眾侮辱自己」
早前，在第三輪唱《浮誇》因為表現不合格被淘汰參賽者林錦興，竟然在小紅書群組中預告「即將有大瓜」，聲稱導師會當眾侮辱自己，更差點在台上吵起來。他多番使用「侮辱」、「貶低」等字眼形容導師，令不少網民一度相信其片面之詞，以為將有火爆場面發生。
現場觀眾爆料平反 斥「亂噏作嘢博流量」
事件發酵後，有自稱在場的觀眾睇唔過眼，出面為吳浩康大平反。有網民爆料指：「我見有幾個YouTuber自稱當日錄影有做現場觀眾，拍片鬧爆阿Deep話佢唔應該侮辱小林！喂 呢條片真係大平反，我覺得一啲都唔係侮辱人而且好真心咁教佢做人同埋點做人老竇喎」。該網民更直斥部分人為博取流量而胡亂創作，若輕信謠言隨時會演變成網絡欺凌。
節目組公開完整片段 還原訓勉內容
為釐清真相，節目組其後公開了當時吳浩康與林錦興對話的完整內容。片段開頭，林錦興先向導師道歉，承認是自己的問題：「吳浩康（Deep Sir）,是我自己沒有去做好這麼多管理自己的方式 安排不到自己的時間去練習 這個是我的問題,對不起」。隨後，吳浩康便對他作出了一番語重心長的訓勉。
吳浩康訓勉全文！情理兼備竟被扭曲成「辱罵」！
吳浩康隨後回應，直言對林錦興的表現感到難以接受。他指出，在整個訓練過程中，林錦興其實有大量時間可以扭轉結果，但對方卻選擇了放棄。吳浩康語重心長地說：「我很難接受有人跟我說忙。我忙到全香港都知道，我一樣可以抽四個小時放在街上教你。」他透露，無論是三星期前還是一星期前所提醒的事，林錦興都「沒有動過」，白白浪費了機會。
「唔好再創造遺憾」原整版本！
接著，吳浩康將話題引導至林錦興即將成為人父的身份上，勸勉他要學會珍惜與面對，而不是不停解釋。他說：「接落嚟要做人爸爸，要學識珍惜，要學識面對，唔好再解釋喇。解釋只係解釋之前點解我會做得唔好，唔好再創造遺憾。呢一刻見到，呢一刻就把握機會。」他希望林錦興能透過這次的經歷，學會尊重為他付出的人、尊重舞台及每一次機會，同時珍惜時間。
「 教你做人爸爸唔係做歌手 」
最後，吳浩康以一個父親的身份作出提醒，言辭懇切：「日日後你要做人爸爸唔係做歌手咁簡單，唔係淨係浪費自己嘅機會，唔好再唔記得，知道嗎？否則日後仔仔要打疫苗，你都唔記得，就慘啦。」他總結道：「我能夠貢獻畀你嘅，就咁多。加油，且行，且珍惜。」吳浩康的一連翻勸勉之言，得到在場人士鼓掌，而主持亦表示：「謝謝Deep Sir，非常之真誠。」似乎製作組亦不想見到導師被屈，在社交平台上發放完整片段。
網民力撐吳浩康：用人生經歷教識男人「膊頭」
完整片段公開後，輿論風向逆轉，大批網民留言力撐吳浩康。有人認為：「吳浩康直頭用人生經歷教緊佢咩野叫男人的『膊頭』😢 可惜 忠言逆耳」。亦有網民慨嘆，對於聽不入耳的人，只會繼續找藉口，甚至唱衰對方：「對於呢啲人黎講 ⋯咩都聽唔入耳，唔會接受因為佢有一堆理由認為正確，佢只會諗點樣唱衰你，繼續搵班支持自己既人圍爐取暖！」。更有評論認為吳浩康本來對小林期望甚高，才會如此痛心。
吳浩康訓勉全文（一刀不剪）：
「你空間接受真實回應㗎嘛？其實喺訓練嘅過程入面，有太多太多時間，係可以畀你扭轉呢個結果嘅。而今日呢個遺憾，你當初已經揀咗。如果早兩個星期投入去練，會點樣呢？我好難接受有人同我講忙，我好難呀，我忙到全香港人都知，我一樣可以抽四個鐘頭擺喺街頭教你。結論呢，三個星期前同你講嘅，對唔住，一個星期前同你講嘅，你返嚟上堂，我同你講一個星期前嘅事，冇郁過。所以接落嚟要做人爸爸，要學識珍惜，要學識面對，唔好再解釋咗。解釋只係解釋之前點解我會做得唔好，唔好再創造遺憾。呢一刻見到，呢一刻就把握機會。希望你透過呢一次演唱，學識尊重，學識珍惜。尊重啲為你付出嘅人，尊重你嘅舞台，尊重每一次機會。珍惜每一個為你付出嘅人，珍惜你嘅機會，珍惜你嘅時間。把握機會，日後你要做人爸爸唔係做歌手咁簡單，唔係淨係浪費自己嘅機會，唔好再唔記得，知道嗎？否則日後仔仔要打疫苗，你都唔記得，就慘啦。仔仔日後要返健康院，知道嗎？仔仔嘅事唔可以唔記得，唔好唔記得幫佢保佑志願，呢啲都係好大事。我能夠貢獻畀你嘅，就咁多。加油，且行，且珍惜。」
吳浩康聽到生無可戀 愛之深責之切望學員反省
其實一開始節目播出的版本中，吳浩康的嚴厲批評早已被不少網民解讀為「愛之深，責之切」。他似乎是看到學員小林有著極高的潛力，卻因不夠努力而未能發揮，才會如此心痛。吳浩康以自身經歷作為教訓，希望小林能及時醒悟，不要重蹈覆轍，白白浪費自己的天賦與機會，言辭間充滿了對學員的惋惜與期望。