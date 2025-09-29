聲秀｜淘汰賽全力加速 讓路11月《中年好聲音4》 一次狂foul四個人

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫歌唱選秀節目《聲秀》戰況日趨白熱化，11月《中年好聲音4》又即將開播，隨著比賽進入「一對一對決」階段，氣氛極度緊張！上集大熱門馮熙燮Ryan已意外跌入危險區，而在最新一集，另一位被視為唱功滿分的熱門選手張津銘，竟在對決中驚現失誤，令賽果增添巨大變數。究竟這次失準會否讓他步Ryan後塵，直接墮入淘汰邊緣？

《聲秀》「一對一對決」精彩預告

今集出場的餘下8位學員是（排名不分先後）：陸卓謙Jeffrey、穎喬 Ziva、柯雨霏 Ophelia、張津銘、冼奕瑜Jasmine、布子殷（布子）、蕭凱恩 Michelle、胡子貝Matt；演唱歌單則為《燕尾蝶》、《酷愛》、《至少做一件離譜的事》、《蜚蜚》、《夏日傾情》、《神愛世人》、《願》、《沙龍》。本輪評分準則是五位評審從兩名Battle學員二揀一，獲得較多燈數的學員直接進級，另一位則跌入危險區。本回合上下兩輪加起來共有8位學員會跌入危險區，最終4名學員會被淘汰。

死亡組合對決 張津銘臨場失準

今集焦點落在兩大熱門的「死亡組合」對決，由泳兒組的柯雨霏（Ophelia）硬撼張津銘。Ophelia以其甜美聲線細膩演繹《至少做一件離譜的事》，表現穩定；而被視為唱將級的張津銘，則大膽挑戰女歌男唱陳僖儀的名曲《蜚蜚》，可惜在演出期間驚現失誤。他事後亦相當自責，坦言這次的表現比任何一次綵排都要差，為自己的演出感到失望，現場氣氛瞬間變得凝重。

評審舒文陷兩難 導師胡鴻鈞力撐張津銘

儘管張津銘臨場失準，但憑著對歌曲的投入及勇於挑戰的態度，依然獲得部分肯定。其導師胡鴻鈞（Hubert）表示：「我都開心見到津銘有不斷咁突破，其實佢中間曾經想轉歌，但佢有勇於挑戰自己、離開安舒區嘅勇氣。」評審郭偉亮（Eric Kwok）亦點讚他有個人風格。不過，由於兩人表現各有千秋，評審們坦言難以抉擇，雷有輝直言：「優點缺點不相伯仲。」舒文亦稱：「兩個都係唱得之人。」令最終賽果充滿懸念。

淘汰賽全力加速

7位導師之中吳浩康旗下學員全數出局，目前12強參賽者中，只有胡鴻鈞和蘇永康由頭到尾成功保住3位學員，下個回合「歌手助力賽」將會再淘汰3人剩9人，據了解節目決賽原定於11月2日，會否因為導師蘇永康被封殺而加速賽程尚是未知之數。

聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 張津銘 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 