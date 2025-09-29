聲秀｜淘汰賽全力加速 讓路11月《中年好聲音4》 一次狂foul四個人

無綫歌唱選秀節目《聲秀》戰況日趨白熱化，11月《中年好聲音4》又即將開播，隨著比賽進入「一對一對決」階段，氣氛極度緊張！上集大熱門馮熙燮Ryan已意外跌入危險區，而在最新一集，另一位被視為唱功滿分的熱門選手張津銘，竟在對決中驚現失誤，令賽果增添巨大變數。究竟這次失準會否讓他步Ryan後塵，直接墮入淘汰邊緣？