聲秀｜淘汰賽全力加速 讓路11月《中年好聲音4》 一次狂foul四個人
廣告
無綫歌唱選秀節目《聲秀》戰況日趨白熱化，11月《中年好聲音4》又即將開播，隨著比賽進入「一對一對決」階段，氣氛極度緊張！上集大熱門馮熙燮Ryan已意外跌入危險區，而在最新一集，另一位被視為唱功滿分的熱門選手張津銘，竟在對決中驚現失誤，令賽果增添巨大變數。究竟這次失準會否讓他步Ryan後塵，直接墮入淘汰邊緣？
《聲秀》「一對一對決」精彩預告
今集出場的餘下8位學員是（排名不分先後）：陸卓謙Jeffrey、穎喬 Ziva、柯雨霏 Ophelia、張津銘、冼奕瑜Jasmine、布子殷（布子）、蕭凱恩 Michelle、胡子貝Matt；演唱歌單則為《燕尾蝶》、《酷愛》、《至少做一件離譜的事》、《蜚蜚》、《夏日傾情》、《神愛世人》、《願》、《沙龍》。本輪評分準則是五位評審從兩名Battle學員二揀一，獲得較多燈數的學員直接進級，另一位則跌入危險區。本回合上下兩輪加起來共有8位學員會跌入危險區，最終4名學員會被淘汰。
死亡組合對決 張津銘臨場失準
今集焦點落在兩大熱門的「死亡組合」對決，由泳兒組的柯雨霏（Ophelia）硬撼張津銘。Ophelia以其甜美聲線細膩演繹《至少做一件離譜的事》，表現穩定；而被視為唱將級的張津銘，則大膽挑戰女歌男唱陳僖儀的名曲《蜚蜚》，可惜在演出期間驚現失誤。他事後亦相當自責，坦言這次的表現比任何一次綵排都要差，為自己的演出感到失望，現場氣氛瞬間變得凝重。
評審舒文陷兩難 導師胡鴻鈞力撐張津銘
儘管張津銘臨場失準，但憑著對歌曲的投入及勇於挑戰的態度，依然獲得部分肯定。其導師胡鴻鈞（Hubert）表示：「我都開心見到津銘有不斷咁突破，其實佢中間曾經想轉歌，但佢有勇於挑戰自己、離開安舒區嘅勇氣。」評審郭偉亮（Eric Kwok）亦點讚他有個人風格。不過，由於兩人表現各有千秋，評審們坦言難以抉擇，雷有輝直言：「優點缺點不相伯仲。」舒文亦稱：「兩個都係唱得之人。」令最終賽果充滿懸念。
淘汰賽全力加速
7位導師之中吳浩康旗下學員全數出局，目前12強參賽者中，只有胡鴻鈞和蘇永康由頭到尾成功保住3位學員，下個回合「歌手助力賽」將會再淘汰3人剩9人，據了解節目決賽原定於11月2日，會否因為導師蘇永康被封殺而加速賽程尚是未知之數。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期