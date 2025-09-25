《聲秀》張津銘女歌男唱驚現失誤！｜對決好友柯雨霏勁虐心 隨時跌入危險區？
張津銘女歌男唱驚現失誤 對決好友柯雨霏勁虐心
今集《聲秀》焦點落在兩大死亡組合對決，其中泳兒組的柯雨霏（Ophelia）以甜美聲線演繹《至少做一件離譜的事》，獲評審舒文大讚：「我鍾意你鋪排呢件事，你有自己把聲唱呢隻歌。」而她的對手，被視為技巧滿分的張津銘，則大膽挑戰女歌男唱陳僖儀的《蜚蜚》，但在演出時卻意外出現失誤，令他事後非常自責。雖然失準，但張津銘對歌曲的投入和勇氣仍獲導師胡鴻鈞肯定：「我都開心見到津銘有不斷咁突破，佢有勇於挑戰自己、離開安舒區嘅勇氣。」更戲劇性的是，兩人私下感情極好，Ophelia綵排時津銘會幫忙拍片，Ophelia亦會教他廣東話咬字，如今好友變對手，場面相當虐心。
胡子貝高音嚇窒陳奐仁 蕭凱恩自彈自唱獲激讚
另一場高水平對決，由同具聲樂底子的蕭凱恩（Michelle）與胡子貝（Matt）上演。蘇永康組的胡子貝選唱陳奕迅的《沙龍》，展現出驚人的高音準確度及爆炸力，強勁實力嚇到評審陳奐仁（Hanjin）當場「舉手投降」，其淡定台風更被劉浩龍笑稱：「好適合玩 Poker」。而譚耀文組的視障歌手蕭凱恩則選擇自彈自唱高難度的《願》，以超闊音域及穿透力強的靚聲唱出極強感染力，表現震撼全場。兩位強者對壘，評審周錫漢形容：「兩位表現好震撼。」雷有輝亦指：「Matt 當然係無懈可擊，啲高音好準、好有爆發力。」令這場對決的賽果更添懸念。
評審導師反應超肉緊 譚耀文眼濕濕：Michelle無懈可擊
面對兩場勢均力敵的精彩對決，評審和導師們都看得相當投入。對於張津銘與柯雨霏的表現，評審們坦言難以抉擇，雷有輝認為：「優點缺點不相伯仲，兩個都有好好嘅聲線同埋技巧。」而另一邊廂，蕭凱恩的完美演出，不但令蘇永康大讚她能超越語言界限感動別人，其導師譚耀文聽畢後更感動到眼濕濕，激動力讚：「Michelle 每分每秒都向前進步嘅人，你今晚表現無懈可擊。」評審周錫漢亦對蕭凱恩讚不絕口：「你要自彈自唱難度非常之高，呢個 arrangement 完全 display 到你個 vocal range，超級闊！係 full Range。」
聲秀生死戰殘酷升級 網民熱議大熱門淘汰危機
《聲秀》的「一對一對決」賽制相當殘酷，兩名學員對戰後，由五位評審二揀一，勝者直接進級，敗者則跌入危險區，最終在兩輪對決合共8位跌入危險區的學員中，將有4人被淘汰。在上半場對決中，大熱門之一的馮熙燮（Ryan）已意外跌入危險區，引發網上激烈討論。如今張津銘亦出現失誤，令觀眾更加「肉緊」，紛紛熱議這位另一大熱門會否同樣面臨淘汰危機，令今集賽果更加難以預測，網民都表示相當期待最終結果，並為各自支持的學員打氣。