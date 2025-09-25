《聲秀》張津銘女歌男唱驚現失誤！｜對決好友柯雨霏勁虐心 隨時跌入危險區？

歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈趨激烈，在最新一集「一對一對決」中，被視為大熱門的張津銘竟在台上驚現失誤！他挑戰女歌男唱高難度歌曲《蜚蜚》，卻自責表現比任何一次綵排都差，隨時步另一熱門馮熙燮後塵跌入危險區，究竟他能否憑真摯感情打動評審，抑或會被好友柯雨霏擊敗？