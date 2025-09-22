《聲秀》林錦興帶風向唱衰導師 鄭希怡激罕發聲力撐吳浩康 網民：學識點做人

吳浩康（Deep）近日因歌唱節目《聲秀》中的一番言論，引發「侮辱」參賽者爭議。當時他因組員林錦興表現失準遭淘汰而痛心訓勉，沒想到播出版本卻遭質疑是經過刪剪。隨著節目組（19日）公開完整片段後，輿論風向大逆轉，使吳浩康與林錦興爭議成為熱門話題！