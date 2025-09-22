《聲秀》林錦興帶風向唱衰導師 鄭希怡激罕發聲力撐吳浩康 網民：學識點做人
鄭希怡發聲力撐吳浩康：珍惜講仲肯同你真話人
曾與吳浩康同公司的藝人鄭希怡（Yumiko）轉發了節目組的完整影片，在社群平台Threads上發文力挺好友。她寫道：「其實亞deep可以好官方咁祝選手『加油啦』『盡左力就得』，但佢冇咁做，反而講左d好真的說話。今時今日，請珍惜仲肯同你講真話的人。」這番有理有節的言論，立刻獲得超過千人按讚支持。前商台DJ麻利也加入討論，表示：「佢甚至有問佢係咪有空間聽真話！」
網民：學會做人比唱歌更重要
許多網民也加入戰局，留言支持吳浩康，並對林錦興的態度提出質疑。有網友說：「好似Eric Kwok, 話首歌好難呀 你盡左力啦 咁咪照顧到玻璃心囉。」也有人認為，參賽者應該為自己的表現負責：「無論結果係點，最大責任一定係自己，責無旁貸的，明點解之後會喺網上發爛渣。」甚至有網民直言：「比起唱歌同賽果，學識點做人比較重要。」
《聲秀》吳浩康與林錦興不和風波愈演愈烈！被視為吳浩康「失散嘅仔」的參賽者林錦興，在淘汰後竟於網上發文炮轟導師，直斥對方「人品下賤」，更爆出驚人言論。昔日節目中溫馨的「父子」畫面不再，究竟這對曾被看好的師徒之間發生了甚麼事？
網民踢爆林錦興轟吳浩康「人品下賤」
事件源於林錦興在《聲秀》第三輪對決中，因演唱陳奕迅名曲《浮誇》表現不佳而被淘汰。節目播出後，網上原先流傳吳浩康在現場的訓話帶有「侮辱」成份，令他備受壓力。
然而，隨著林錦興在小紅書的回應截圖曝光，輿論風向完全逆轉。網民踢爆他在對話中毫不留情地攻擊導師，寫下「我對人不對事，我罵他純粹他人品下賤」等激烈言詞，震驚一眾網民，沒想到被淘汰的學員竟會如此公開地羞辱自己的導師。
有香港網民將相關截圖轉發到Threads，不過由於截圖被裁去了部分內容，吳浩康於留言中好奇詢問：「呢個係佢太太講㗎？」該網民隨即回覆稱主角為小林，並表示可以提供完整原圖給他查看。
林錦興反怨揀錯歌 爆粗暗示吳浩康拖累自己失準
面對學員的指控及網民連日的批評，吳浩康在無綫播出完整片段後，終於在網上留言要求與林錦興公開對質，希望能釐清真相。另一邊廂，林錦興則將矛頭指向歌曲選擇，似乎將被淘汰的責任歸咎於吳浩康。他發文抱怨：「第一，呢個節目我原本就唔想唱廣東話，我只是參賽者服從名命令。第二，點解揀陳奕迅，X我香港啲歌手一個都唔識唱邊個先。」他更透露自己曾提供其他歌曲選擇，但最終話語權仍在導師手上，暗示吳浩康的決定導致他表現失準。
昔日被稱吳浩康「失散咗嘅仔」
回想比賽初期，林錦興與吳浩康的關係曾是節目的一大看點。由於林錦興的正職是地盤工人，與吳浩康的背景有幾分相似，加上外貌亦被指有幾分相像，因而被網民稱為「細Deep」。吳浩康本人亦對他愛護有加，曾笑言：「直情係失散咗嘅仔。」更形容他是一匹充滿力量的野馬，欣賞其演唱時的能量。當時另一位導師胡鴻鈞眼見二人如此投契，更主動放棄爭人，成人之美，沒想到這段被看好的師徒情誼，最終會以如此不堪的方式告終。
網民不解：唔想唱廣東歌就唔好參加啦
林錦興的驚人言論曝光後，網民的態度出現一百八十度轉變，幾乎一面倒地狠批他忘恩負義。大批網民湧入討論區留言，對其言論表示「嘔血」，並質疑他既然不想唱廣東歌，為何要來香港參加一個以廣東歌為主的歌唱比賽。不少人為吳浩康感到不值，紛紛留言安慰他，認為他用心教導卻換來惡言相向，實在令人難過。網民紛紛表示：「唔想唱廣東歌就唔好參加啦」、「將責任推得一乾二淨，人品真係有問題」。