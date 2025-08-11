《聲秀》柯雨霏Ophelia憑氣聲奪冠｜Eric Kwok激讚：清泉！另一邊廂學員爆喊辜負導師？
柯雨霏Ophelia空靈氣聲奪90分 泳兒被讚揀歌神助攻
在昨晚播出的第四集，屬於泳兒組的柯雨霏（Ophelia）表現技驚四座，獻唱《回憶半分鐘》時發揮穩定，贏得評審團一致好評。原來在備戰期間，導師泳兒對她進行了地獄式特訓，不但親自指導唱歌技巧及音準，更細緻到連站姿、換氣位都鉅細無遺地調整，可謂貼心至極。Ophelia的精彩演出令評審舒文大讚：「暫時呢個 performance 喺成晚聽咗咁耐（最好）、喺唱歌同表演中間攞咗個好靚嘅位。」更直指泳兒眼光獨到：「揀啱歌贏一半！」而Eric Kwok亦被其歌聲深深吸引，激讚道：「好少唱 live 句句都有咁多氣聲，你咁好聽係因為你有陣氣聲喺度墊住…清泉咁。」陳奐仁（Hanjin）亦向泳兒道賀，讚賞她為學員的設計非常仔細周到。
劉浩龍學員林潔心Bibi台上爆喊 吳浩康愛徒趙一霖同告失準
有人歡喜有人愁，今集亦出現兩大催淚場面。劉浩龍（師兄）組的林潔心（Bibi）因演唱《隱形遊樂場》時表現不佳，僅獲74分，令她深感自責，認為辜負了導師的期望及連累組員，當場在後台崩潰爆喊。事實上，師兄為了Bibi的演出付出大量心血，不但特意錄製教學短片，逐字逐句教她正確發音，更多次陪伴她苦練至凌晨兩、三點，敬業精神可嘉。另外，吳浩康（Deep）組的趙一霖同樣因過度緊張影響發揮，演繹《灰姑娘》時未如理想，分數強差人意。Deep早前為了指導不擅長廣東話的一霖，更親身北上廣州進行面對面教學，沒想到愛徒最終失準，一霖亦為此自責落淚，場面傷感。
胡鴻鈞Hubert暖男上身安慰張津銘 組員有愛合力教廣東話
相較於緊張的氣氛，胡鴻鈞（Hubert）組則充滿溫情。組員張津銘雖然廣東話非母語，但在演繹《留低鎖匙》時卻表現亮眼，獲得86分。這全賴導師Hubert及組員的無私幫助，組員穎喬（Ziva）及周智敏（Emily）合力指導張津銘的廣東話發音，而Hubert更在賽前以普通話溫柔鼓勵：「甚麼都不要想，享受、投入…緊張時看著我就好。」給予他極大信心。張津銘事後亦感激Hubert像「哥哥+老師」一樣，在他喉嚨不適時給予關懷和安慰。評審周漢錫亦對其表現讚不絕口：「廣東話唔係你嘅母語，但係好犀利，我覺得你已經係明白咗點樣唱廣東歌，啱啱係一個好純熟嘅廣東歌演繹。」
評審團一致讚賞導師心血 Eric Kwok點評一針見血
縱觀全晚比賽，評審團除了點評學員表現，亦多次肯定一眾導師的無私付出。舒文對泳兒的指導策略給予高度評價，認為她為Ophelia「揀啱歌贏一半」，是致勝關鍵。而Eric Kwok除了以「清泉」形容Ophelia的歌聲，亦點出張津銘的優點在於「唱廣東話而冇影響到佢唱歌」。對於表現失準的學員，評審亦給予鼓勵，周漢錫就認為林潔心（Bibi）雖然分數不高，但潛力無限，直言：「佢把聲係可以感動到人。」可見導師們的努力沒有白費。下周日將進行第二回合的「導師助力戰」，導師將與學員合作演出，戰況勢必更加激烈！