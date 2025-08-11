《聲秀》柯雨霏Ophelia憑氣聲奪冠｜Eric Kwok激讚：清泉！另一邊廂學員爆喊辜負導師？

昨晚（10日）播出的無綫歌唱大賽《聲秀》戰況激烈，泳兒組學員柯雨霏（Ophelia）憑一曲《回憶半分鐘》勇奪全場最高90分，被評審Eric Kwok大讚是「清泉」！全晚高潮迭起，另一邊廂，有學員卻因表現失準，在後台崩潰爆喊，自責辜負導師通宵苦練的心血，場面令人心酸，究竟是誰在台上淚灑當場？