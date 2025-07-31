聲秀｜澳洲華裔小姐冠軍喬美莎火辣跳椅子舞勁吸睛 唱跳《擋不住風情》後爆喊背後原因曝光
廣告
《聲秀》本周日（8月3日）賽事競爭激烈，澳洲華裔小姐冠軍喬美莎Chelsea憑火辣造型及性感椅子舞震撼登場，不僅打破舞台氣氛，更令評審及觀眾大感驚艷。這位純粹為參賽學習廣東話的女孩，到底用甚麼努力爭取自己的一位？
聲秀喬美莎Chelsea懶人包｜澳洲華裔小姐冠軍背景起底！被封香香公主接班人
喬美莎性感椅子舞成全場焦點
Chelsea以一身純白性感造型亮相，盡展美背及修長美腿。舞台上的她，特意配合歌曲主題演繹嫵媚一面，大方大膽跳出火辣椅子舞，即時成為賽事焦點。導師鍾舒漫對Chelsea的表現大加讚賞，直言：「我有睇你嘅（海選）片，今次係進步咗好多，佢嘅唱法convince到我you are being sexy，and I like that。」
苦練數百次只為完美一刻
完全不懂廣東話的Chelsea為了這次演出可謂下足苦功，她在節目中透露，為了參加比賽而苦練《擋不住的風情》多達200至300次。她透露練習過程極為艱辛，不時壓力爆發哭成淚人，但仍抱着「想做好」的信念繼續堅持。
唱跳過後淚如雨下
根據官方釋出的節目花絮，相信Chelsea唱畢後未能控制情緒而流下激動淚水，梨花帶雨模樣讓現場不少人都為之動容。究竟舞台背後觸發她情緒的，是壓力還是評審回應？
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期