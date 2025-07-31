聲秀｜澳洲華裔小姐冠軍喬美莎火辣跳椅子舞勁吸睛 唱跳《擋不住風情》後爆喊背後原因曝光

《聲秀》本周日（8月3日）賽事競爭激烈，澳洲華裔小姐冠軍喬美莎Chelsea憑火辣造型及性感椅子舞震撼登場，不僅打破舞台氣氛，更令評審及觀眾大感驚艷。這位純粹為參賽學習廣東話的女孩，到底用甚麼努力爭取自己的一位？