《聲秀》仙氣女神甄敏芳｜白色高衩裙晒S身形 驚爆「唱完個心唔跳」嚇窒全場？
甄敏芳仙氣登場演繹《郵差》 靚到泳兒都讚
在最新一輪「一對一生死對決」中，蘇永康組的甄敏芳Jenny化身仙氣女神，選唱經典金曲《郵差》。她身穿白色貼身高衩長裙，完美突顯其玲瓏浮凸的好身材，加上甜美笑容與穩定聲線，表現極度吸睛。連非同組的導師泳兒也忍不住公開大讚：「Jenny每一次都比一次再靚。」Jenny本輪的對手是年僅17歲的徐惠晴Vanessa，Vanessa深情演繹《這麼近(那麼遠)》，其充滿感情的歌聲更讓導師泳兒聽到眼泛淚光，大讚她今次演出是「咁多次個身體最放嘅」一次，兩位學員表現各有千秋，令戰況相當緊湊。
甄敏芳台上驚爆「個心唔跳」 呆萌基因嚇壞全場
雖然甄敏芳Jenny在台上表現淡定優雅，但原來私下藏著「呆萌基因」。當她演唱完畢後，竟突然說出一句：「唱完之後個心即刻唔跳！」此話一出隨即引發全場爆笑，揭示了她烏龍又可愛的一面。評審們對她的演出亦給予正面評價，舒文大讚Jenny「聲線好乾淨」，而雷有輝亦指她「好投入」。至於對手Vanessa，則獲周錫漢稱讚：「低音有Character，尾位升Key有Surprise。」可見Jenny的驚人之語並未影響評審對她專業表現的肯定，反而展現出她舞台下反差萌的魅力。
司徒泆跳出陽光男孩框框 學做渣男挑戰《狂野之城》
今集另一焦點落在鍾舒漫組的「跳舞擔當」司徒泆Haru身上。向來形象陽光開朗的Haru，今次決心跳出舒適圈，挑戰「渣男」風格，重新演繹郭富城的經典快歌《狂野之城》。他換上穿窿冷衫配黑色牛仔褲，努力擠出壞男孩眼神，加上勁道十足的舞蹈，表現脫胎換骨。評審雷有輝對其演出給予高度評價：「我未聽過咁樣嘅《狂野之城》，反而畀咗我一個細個成日睇日本嗰啲跳舞組合嘅感覺」、「好青春、好健康嘅爆炸力畀我睇到。」與Haru對決的胡港豐Andrew則在排練期間飽受聲帶發炎及失聲之苦，但他仍化身「深情Boy」落力演出，獲讚在台上有氣場。
網民激讚歌姫對決：耳朵離不開柯雨霏
除了節目內的激烈對決，學員們在網上亦掀起話題。無綫社交平台日前上載了一條甄敏芳Jenny與另一位學員柯雨霏Ophelia的「升 Key Challenge」影片，兩人挑戰高難度歌曲《越難越愛》。影片中二人表現相當有愛，Jenny更不時為Ophelia打氣。影片引來網民洗版式留言，大讚兩人聲線與顏值俱佳，紛紛表示：「歌姫對決」、「Jenny唱得好好聽」。更有不少網民被Ophelia成功展現的海豚音所吸引，激讚：「無論是視線還是耳朵，都離不開柯雨霏，好聽，好吸引！」