《聲秀》仙氣女神甄敏芳｜白色高衩裙晒S身形 驚爆「唱完個心唔跳」嚇窒全場？

無綫歌唱大賽《聲秀》最新一集戰況激烈，有「顏值擔當」之稱的甄敏芳Jenny以一襲仙氣爆燈的白色貼身高衩長裙登場，大晒弗爆S形身材，豈料獻唱完畢後竟語出驚人自揭「唱完個心即刻唔跳」，嚇窒全場！究竟是身體不適還是另有內情？