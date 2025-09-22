聲秀｜25歲女神甄敏芳仙氣白裙派福利 發長文剖白心聲 因1事感謝導師蘇永康
無綫歌唱比賽節目《聲秀》最新一集戰況進入白熱化階段，有「顏值擔當」稱號的參賽者甄敏芳（Jenny）以一身仙氣爆燈的造型震撼全場，豈料她在獻唱完畢後竟語出驚人，自揭身體出現異常狀況，聲稱「唱完個心即刻唔跳」，突如其來的發言引起現場一陣騷動，究竟她在台上發生了甚麼事？
甄敏芳白色高衩長裙登場 仙氣造型勁吸睛
在最新一輪的「一對一生死對決」環節中，隸屬蘇永康戰隊的甄敏芳Jenny，選唱了王菲的經典金曲《郵差》。她身穿一襲白色貼身高衩長裙，完美勾勒出其玲瓏浮凸的S形曲線，弗爆身材表露無遺。甫登場，其女神級的仙氣造型已成功搶奪全場目光，加上她甜美的笑容和穩定的聲線，整個表演極度吸睛，完全俘虜了觀眾的心，表現備受讚賞。
甄敏芳賽後發文剖白心聲 感謝戰友鼓勵
表演結束後，甄敏芳在社交平台發文詳述比賽心路歷程，她首先感謝導師蘇永康（阿公）的用心良苦，為她打造了全新的舞台。她亦坦言這次比賽是極大考驗，過程中遇到很多壓力和困難，幸得身邊人支持才能堅持下去。她特別點名感謝戰友Vanessa的鼓勵，真情流露地表示：「喺我上台之前，俾咗好多鼓勵同力量我，真係令我覺得好感動同窩心❤️」最後她亦虛心表示會接受批評，承諾會繼續努力進步，不辜負大家的期望。
網民留言一面倒力撐 大讚甄敏芳仙氣十足
雖然甄敏芳自言表現未算最理想，但網民的反應卻是一面倒地支持，紛紛湧入她的社交平台留言打氣。不少網民都被她的仙氣造型迷倒，大讚：「好有仙氣😍」、「條裙好靓」，認為她的外形非常出眾。同時，也有許多觀眾肯定她的歌唱表現，留言力撐：「加油呀😍😍你唱的郵差好聽😍😍」，可見她已憑藉這次演出成功吸納大量粉絲，人氣持續高漲。
