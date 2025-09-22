聲秀｜25歲女神甄敏芳仙氣白裙派福利 發長文剖白心聲 因1事感謝導師蘇永康

無綫歌唱比賽節目《聲秀》最新一集戰況進入白熱化階段，有「顏值擔當」稱號的參賽者甄敏芳（Jenny）以一身仙氣爆燈的造型震撼全場，豈料她在獻唱完畢後竟語出驚人，自揭身體出現異常狀況，聲稱「唱完個心即刻唔跳」，突如其來的發言引起現場一陣騷動，究竟她在台上發生了甚麼事？