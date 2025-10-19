聲秀準決賽穎喬Ziva嚴重失聲唱《驗傷》 評審陳潔靈竟連講兩次：「我好鍾意你」
《聲秀》穎喬Ziva嚴重失聲硬撼《驗傷》 感染力驚人嚇窒全場
一向予人搖滾感覺的穎喬（Ziva），在「突破」主題下挑戰深情慢歌《驗傷》，但演出前卻遭遇嚴重失聲的重大危機。令人意想不到的是，她帶病上陣的沙啞聲線反而為歌曲注入了極致的感染力，一開口便震懾全場。評審陳潔靈（Miss Chan Chan）聽後大為欣賞，更激動得連講兩次告白：「我好鍾意你！」她補充道：「一聽你把聲，我就聽到你把聲係病咗，通常歌手遇到呢啲問題，我係會更加欣賞佢，呢個反而會 Enhance 咗你唱歌嘅經歷。」
DJ評審大表驚訝：「聽唔出係失聲」
其他評審同樣給予高度評價，雷有輝大讚：「直情穿透咗我個心」，而周錫漢則認為：「你嘅 Low Range 好吸引，可以繼續 Explore。」連DJ評審團也驚訝表示，完全聽不出她是失聲狀態，表現極之厲害。
今次《聲秀》準決賽賽制相當殘酷，9位成功晉級的學員將會分兩個回合進行對決。在第一回合「突破」主題中，獲得最高分的學員可以直接晉級決賽，而其餘8位學員則要進入第二回合進行「必殺歌」一對一廝殺。兩個回合結束後，將有4位學員跌入危險區，再由5位星級評審及KOL、DJ評審團投票，最終得票最低的一位學員將會被淘汰，無緣決賽舞台。在如此高壓的賽制下，兩位選手抱病上陣，更顯其鬥志可嘉，也令賽果更添變數。
《聲秀》總決賽8強選拔賽歌單如下（排名不分先後）：
甄敏芳Jenny《空港》（原唱：容祖兒）
蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》（原唱：陳百強）
胡子貝Matt《老派約會之必要》（原唱：張天賦）
周智敏Emily《烈女》（原唱：楊千嬅）
林潔心Bibi《等一個他》（原唱：鄧紫棋）
穎喬 Ziva《驗傷》（原唱： 衞蘭）
馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》（原唱： 陳蕾）
柯雨霏 Ophelia《沙門》（原唱： 陳蕾）
布子殷（布子）《潛龍勿用》（原唱： 謝霆鋒）