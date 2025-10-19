聲秀準決賽穎喬Ziva嚴重失聲唱《驗傷》 評審陳潔靈竟連講兩次：「我好鍾意你」

《聲秀》準決賽即將選出最後8強選手，今晚播出的9強突破對決爆出驚人意外，大熱選手穎喬（Ziva）竟在賽前病倒！Ziva因病嚴重失聲，情況令人憂心。然而，Ziva抱恙上陣非但沒有失準，反而交出超水準演出，震撼全場，究竟她們是如何在逆境中爆發小宇宙，甚至贏得評審激讚？