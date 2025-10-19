聲秀準決賽穎喬Ziva嚴重失聲唱《驗傷》 評審陳潔靈竟連講兩次：「我好鍾意你」

最新娛聞
東方新地

廣告

《聲秀》準決賽即將選出最後8強選手，今晚播出的9強突破對決爆出驚人意外，大熱選手穎喬（Ziva）竟在賽前病倒！Ziva因病嚴重失聲，情況令人憂心。然而，Ziva抱恙上陣非但沒有失準，反而交出超水準演出，震撼全場，究竟她們是如何在逆境中爆發小宇宙，甚至贏得評審激讚？

《聲秀》穎喬Ziva嚴重失聲硬撼《驗傷》 感染力驚人嚇窒全場

一向予人搖滾感覺的穎喬（Ziva），在「突破」主題下挑戰深情慢歌《驗傷》，但演出前卻遭遇嚴重失聲的重大危機。令人意想不到的是，她帶病上陣的沙啞聲線反而為歌曲注入了極致的感染力，一開口便震懾全場。評審陳潔靈（Miss Chan Chan）聽後大為欣賞，更激動得連講兩次告白：「我好鍾意你！」她補充道：「一聽你把聲，我就聽到你把聲係病咗，通常歌手遇到呢啲問題，我係會更加欣賞佢，呢個反而會 Enhance 咗你唱歌嘅經歷。」

DJ評審大表驚訝：「聽唔出係失聲」

其他評審同樣給予高度評價，雷有輝大讚：「直情穿透咗我個心」，而周錫漢則認為：「你嘅 Low Range 好吸引，可以繼續 Explore。」連DJ評審團也驚訝表示，完全聽不出她是失聲狀態，表現極之厲害。

聲秀 ｜ 穎喬 Ziva獻唱《驗傷》 準決賽第一回合主題「突破」劇透
聲秀 ｜ 穎喬Ziva是誰？起底《造星4》混血美女黑歷史改名再戰追尋音樂夢
《聲秀》 | 導師胡鴻鈞罕有動怒！狠批學員表現欠佳「臨急抱佛腳」 一句話暗寸張津銘係渣男？

《聲秀》準決賽殘酷賽制曝光 9位學員爭入決賽

今次《聲秀》準決賽賽制相當殘酷，9位成功晉級的學員將會分兩個回合進行對決。在第一回合「突破」主題中，獲得最高分的學員可以直接晉級決賽，而其餘8位學員則要進入第二回合進行「必殺歌」一對一廝殺。兩個回合結束後，將有4位學員跌入危險區，再由5位星級評審及KOL、DJ評審團投票，最終得票最低的一位學員將會被淘汰，無緣決賽舞台。在如此高壓的賽制下，兩位選手抱病上陣，更顯其鬥志可嘉，也令賽果更添變數。

《聲秀》總決賽8強選拔賽歌單如下（排名不分先後）：

甄敏芳Jenny《空港》（原唱：容祖兒）
蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》（原唱：陳百強）
胡子貝Matt《老派約會之必要》（原唱：張天賦）
周智敏Emily《烈女》（原唱：楊千嬅）
林潔心Bibi《等一個他》（原唱：鄧紫棋）
穎喬 Ziva《驗傷》（原唱： 衞蘭）
馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》（原唱： 陳蕾）
柯雨霏 Ophelia《沙門》（原唱： 陳蕾）
布子殷（布子）《潛龍勿用》（原唱： 謝霆鋒）

聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
聲秀 穎喬 Ziva 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 