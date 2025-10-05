聲秀｜胡子貝獲張敬軒親自教路演唱《下次愛你》指導技巧專業助攻
廣告
《聲秀》第5回合在綵排期間，蘇永康的學員胡子貝 Matt 獲得了畢生難忘的驚喜！曾多次演繹偶像張敬軒金曲的胡子貝，今次再選《下次愛你》，節目組安排了原唱張敬軒親自現身探班，並為 Matt 指導發聲技巧！
胡子貝獲張敬軒專業助攻
得到偶像親身專業助攻，誠意十足，難怪 Matt 在台上的表現能脫胎換骨，將歌曲的情感演繹得淋漓盡致。這個驚喜環節不但讓胡子貝本人喜出望外，亦足見製作組對比賽的重視，為學員爭取最強的幕後支援，務求將最完美的演出呈現給觀眾。
23歲胡子貝（Matt）視張敬軒為偶像多次翻唱
胡子貝 Matt主修建造管理的研究生，目前就讀於香港城市大學。他曽加入大學合唱團，繼續在音樂的海洋中探索。他所在的合唱團水準超卓，不僅在校內享負盛名，更獲得了許多寶貴的國際交流機會。他曾隨團遠赴北京、韓國、新西蘭等地進行演出，站在不同的舞台上，面對不同的觀眾，這些經歷極大地開闊了他的眼界，也磨練了他的舞台表現力。可以說，大學時期的合唱團生活，是胡子貝 Matt 從一個音樂愛好者，蛻變為一個具備專業演出經驗表演者的重要階段。
《聲秀》顏值擔當胡子貝｜公然撻着長腿女神戴祖儀？台上挨身摸面拖手勁親密 評審都讚：好睇！
兩大聲學「靚聲王」對決 胡子貝被取笑「Poker Face」 譚耀文讚蕭凱恩：無懈可擊
聲秀 ｜ 胡子貝Matt是誰？起底城大高材生背景！苦等4年奪冠為偶像張敬軒苦練廣東歌
聲秀｜胡子貝感動稱蘇永康如Daddy 神秘學員勇奪90分震撼全場
胡子貝不擅長廣東話 選唱張敬軒作品獲指導咬字發音
屬於蘇永康（阿公）組的Matt，不太擅長廣東話，在《聲秀》第4集為了演繹偶像張敬軒的《櫻花樹下》，阿公除親自給Matt教學外，還專誠請韋綺姍老師指導咬字、發音及演唱技巧。 更早時間，他選擇以張敬軒的《隱形遊樂場》作為參賽歌曲，這本身就是一個極具勇氣的決定。這首歌不僅是對偶像的致敬，更是對自己廣東話水平的一次公開測驗。從結果來看，他的表現是成功的。他溫柔的聲線與歌曲的意境完美契合，情感真摯，展現了他作為一個抒情歌手的潛力。
《聲秀》12強參賽者名單 第5回合將淘汰3人
圖片來源：TVB、戴祖儀IG資料或影片來源：原文刊於新假期