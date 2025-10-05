聲秀｜胡子貝獲張敬軒親自教路演唱《下次愛你》指導技巧專業助攻

《聲秀》第5回合在綵排期間，蘇永康的學員胡子貝 Matt 獲得了畢生難忘的驚喜！曾多次演繹偶像張敬軒金曲的胡子貝，今次再選《下次愛你》，節目組安排了原唱張敬軒親自現身探班，並為 Matt 指導發聲技巧！