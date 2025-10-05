聲秀｜胡子貝獲張敬軒親自教路演唱《下次愛你》指導技巧專業助攻

《聲秀》第5回合在綵排期間，蘇永康的學員胡子貝 Matt 獲得了畢生難忘的驚喜！曾多次演繹偶像張敬軒金曲的胡子貝，今次再選《下次愛你》，節目組安排了原唱張敬軒親自現身探班，並為 Matt 指導發聲技巧！

胡子貝獲張敬軒專業助攻

得到偶像親身專業助攻，誠意十足，難怪 Matt 在台上的表現能脫胎換骨，將歌曲的情感演繹得淋漓盡致。這個驚喜環節不但讓胡子貝本人喜出望外，亦足見製作組對比賽的重視，為學員爭取最強的幕後支援，務求將最完美的演出呈現給觀眾。

聲秀 胡子貝 張敬軒 下次愛你 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 張敬軒 下次愛你 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 張敬軒 下次愛你 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 張敬軒 下次愛你 （圖片來源：戴祖儀IG）
23歲胡子貝（Matt）視張敬軒為偶像多次翻唱

胡子貝 Matt主修建造管理的研究生，目前就讀於香港城市大學。他曽加入大學合唱團，繼續在音樂的海洋中探索。他所在的合唱團水準超卓，不僅在校內享負盛名，更獲得了許多寶貴的國際交流機會。他曾隨團遠赴北京、韓國、新西蘭等地進行演出，站在不同的舞台上，面對不同的觀眾，這些經歷極大地開闊了他的眼界，也磨練了他的舞台表現力。可以說，大學時期的合唱團生活，是胡子貝 Matt 從一個音樂愛好者，蛻變為一個具備專業演出經驗表演者的重要階段。
胡子貝不擅長廣東話 選唱張敬軒作品獲指導咬字發音

屬於蘇永康（阿公）組的Matt，不太擅長廣東話，在《聲秀》第4集為了演繹偶像張敬軒的《櫻花樹下》，阿公除親自給Matt教學外，還專誠請韋綺姍老師指導咬字、發音及演唱技巧。 更早時間，他選擇以張敬軒的《隱形遊樂場》作為參賽歌曲，這本身就是一個極具勇氣的決定。這首歌不僅是對偶像的致敬，更是對自己廣東話水平的一次公開測驗。從結果來看，他的表現是成功的。他溫柔的聲線與歌曲的意境完美契合，情感真摯，展現了他作為一個抒情歌手的潛力。

聲秀 胡子貝 張敬軒 下次愛你 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 張敬軒 下次愛你 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡子貝 張敬軒 下次愛你 （圖片來源：TVB）
《聲秀》12強參賽者名單 第5回合將淘汰3人

姓名 綽號或英文名 年齡 身份
甄敏芳 Jenny 22 學生
柯雨霏 Ophelia 23 大學畢業生
司徒泆 Haru 16 學生
布子殷 布子 18 學生
陳卓怡 Hoonry 20 學生
周智敏 Emily 20 學生
林潔心 Bibi 21 學生
胡子貝 Matt 23 學生
蕭凱恩 Michelle 29 學生
馮熙燮 Ryan 26 大學畢業生
穎喬 Ziva 29 兼職模特兒／咖啡店店員
張津銘 金鳴 24 駐場歌手
聲秀 胡子貝 張敬軒 下次愛你 《聲秀》12強名單，第5回合將會淘汰 3人！（圖片來源：TVB）
《聲秀》12強名單，第5回合將會淘汰 3人！（圖片來源：TVB）

