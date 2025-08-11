《聲秀》最新戰況！柯雨霏90分高分晉級｜兩學員失準當場爆喊 劉浩龍陪練至凌晨3點結果超心碎！

昨晚（10日）播出的無綫歌唱大賽《聲秀》戰況極之激烈，泳兒組的柯雨霏（Ophelia）憑穩定表現勇奪90分全場最高分，獲評審激讚！然而舞台另一邊卻是淚水漣漣，劉浩龍組的林潔心（Bibi）與吳浩康組的趙一霖，雙雙因表現失準，在台上崩潰爆喊，場面令人心酸。眼見導師們為學員費盡心血，甚至陪練至凌晨，最終卻換來學員淚灑舞台，究竟背後發生了甚麼事？