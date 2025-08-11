《聲秀》最新戰況！柯雨霏90分高分晉級｜兩學員失準當場爆喊 劉浩龍陪練至凌晨3點結果超心碎！
柯雨霏90分高分獲讚清泉 泳兒被指揀啱歌贏一半
昨晚賽事中，泳兒組的柯雨霏（Ophelia）憑一曲《回憶半分鐘》技驚四座，最終以90分成為全場最高分學員。原來為了這個表演，導師泳兒在幕後付出極多，不但超細心指導Ophelia的唱歌技巧及音準，更貼心到連其站姿、換氣位都鉅細無遺地調整，可謂一絲不苟。Ophelia的完美演出贏得評審一致好評，舒文大讚：「暫時呢個performance喺成晚聽咗咁耐（最好）」，更直指泳兒有眼光：「揀啱歌贏一半！」而Eric Kwok亦被其歌聲打動，形容她是「清泉咁」，讚賞她唱live時句句都帶有氣聲，非常動聽。陳奐仁（Hanjin）亦補充，讚揚泳兒的鋪排完全是為學員設想，相當專業。
胡鴻鈞勁窩心安慰張津銘 「緊張時看著我就好」
除了戰況緊張，節目亦不乏溫馨場面。胡鴻鈞（Hubert）組的張津銘雖然廣東話非母語，但在演繹《留低鎖匙》時表現亮眼，最終獲得86分。原來除了導師Hubert貼身指導，同組組員穎喬（Ziva）及周智敏（Emily）亦合力教導張津銘的廣東話發音，盡顯團隊精神。Hubert更在上台前以普通話向張津銘大派定心丸，溫柔地說：「甚麼都不要想，享受、投入…緊張時看著我就好。」一番話相當窩心。張津銘事後亦感激Hubert給予他極大信心，形容對方是「哥哥+老師」。評審周錫漢亦對其表現讚不絕口，認為他已完全掌握廣東歌的演繹方式，大讚：「好犀利！」
兩學員失準內疚爆喊 劉浩龍陪練至凌晨吳浩康親赴廣州
昨晚節目出現兩大催淚位，令全場氣氛變得沉重。首先是劉浩龍（師兄）組的林潔心（Bibi），因自覺表現未如理想，僅得74分，深感辜負導師及拖累組員而當場爆喊。事實上，師兄為了Bibi的演出付出了大量心血，不但親自錄製教學短片，逐字教Bibi正確發音，更連續多晚陪伴她苦練至凌晨兩、三點，其努力有目共睹。另一催淚位則是吳浩康（Deep）組的趙一霖，同樣因廣東話不佳，加上過度緊張影響發揮，分數未如理想，最終自責落淚。導師Deep為了幫助他，除了長途視像指導，更曾親身飛往廣州作面對面特訓，可惜仍未能助他克服心魔，場面令人惋惜。
下回預告導師親自落場 網民期待助力戰擦出新火花
昨晚七位學員完成第一回合的「導師策略戰」後，賽況有喜有悲，學員們的淚水與導師們的無私付出，都成為網民熱議焦點。根據賽制，下周日將進行第二回合的「導師助力戰」，屆時導師將會親自落場，與學員合作演出，勢必將戰況推至更高峰。不少觀眾已表示極度期待，想看一眾星級導師如何與學員並肩作戰，擦出全新火花。究竟哪位導師的助力能成功為學員扭轉劣勢？下周日晚播出的第五集《聲秀》自有分曉！