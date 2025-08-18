《聲秀》胡鴻鈞溫柔攻陷怕醜新人周智敏！一句「我唔會食咗你」融化少女心 評審激讚：最完整演出！

昨晚（17日）播出的無綫歌唱大賽《聲秀》中，導師胡鴻鈞（Hubert）與組內年紀最輕的學員周智敏（Emily）合唱《永久損毀》，勇奪82分成為全場最高分組合！但原來在完美演出背後，Emily一度因極度怕醜而不敢直視Hubert，全靠Hubert化身「心靈系導師」溫柔引導，一句「我唔會食咗你」成功破冰，上台前更暖心叮囑「I’m with you」，場面超有愛！究竟Hubert用咗咩方法，令怕醜少女脫胎換骨，獲得評審一致激讚？