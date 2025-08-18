《聲秀》胡鴻鈞溫柔攻陷怕醜新人周智敏！一句「我唔會食咗你」融化少女心 評審激讚：最完整演出！
昨晚合唱攞最高分 胡鴻鈞周智敏火花四濺
在昨晚的《聲秀》舞台上，胡鴻鈞與周智敏的合唱表演《永久損毀》技驚四座，兩人充滿火花的互動和穩定的歌唱實力，最終成功獲得82分高分，成為該集冠軍組合。評審之一的郭偉亮（Eric Kwok）對他們的演出讚不絕口，特別指出Emily在演唱時能夠一直望實導師胡鴻鈞，形容兩人像在真正地交流，「我覺得可以有呢個能力同時間去顧另一個人係好難得。」這份舞台上的默契，不但征服了評判，更讓觀眾看到周智敏作為新人的巨大潛力，而這一切都歸功於胡鴻鈞在台下的悉心指導。
胡鴻鈞溫柔破冰金句：我唔會食咗你
原來兩人完美的舞台默契，全靠胡鴻鈞在排練時的耐心引導。Hubert透露，他特意挑選Emily合作，是希望「可以幫佢分擔喺台上面嘅壓力」。面對這位「好斯文，好乖巧」的學員，Hubert發現她極度怕醜，在排練初期甚至不敢直視自己，Emily更尷尬直言：「我怕羞㗎嘛！」為了讓她放鬆，Hubert主動搞笑破冰：「唔使咁驚我，我唔會食咗你。」在上台前，他更溫柔地給予最後的鼓勵：「有咩就望住我，I’m with you.」這份貼心讓Emily大為感動，事後大讚Hubert是「一個好搞笑同埋好好嘅 friend」，更搞笑地表示感受到對方「『賜給』我哋嘅 energy 同埋 support」，用詞不當引來全場爆笑。
陳奐仁激讚最完整演出 評審一致睇好周智敏
周智敏的驚人進步，贏得評審團一面倒的高度評價。著名音樂人陳奐仁（Hanjin）對她的表現給予極高肯定，連續以「最成立嘅演出」及「最完整嘅演出」來形容，認為她在各方面都表現得非常出色。另一位導師舒文亦大讚Emily的聲線獨特，表示：「開始把聲係好聽，都幾特別有少少地沙。」而郭偉亮（Eric Kwok）則從舞台互動的角度，讚揚她能夠在演唱的同時與搭檔保持眼神交流，展現了超越新人的穩定性。評審們的一致好評，無疑是對胡鴻鈞這位「心靈系導師」教學成果的最大肯定，也讓觀眾更加期待周智敏未來的表現。