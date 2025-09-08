《聲秀》 | 導師胡鴻鈞罕有動怒！狠批學員表現欠佳「臨急抱佛腳」 一句話暗寸張津銘係渣男？

昨晚（7日）播出的歌唱大賽《聲秀》戰況激烈，一向被譽為「心靈系導師」的胡鴻鈞（Hubert）竟一改溫和形象，在排練時罕有動怒，場面一度極為緊張！他難掩失望之情，直斥組員張津銘、穎喬（Ziva）及周智敏（Emily）表現欠佳，究竟三人最終能否以「三角戀」為主題的表演，挽回導師的心？