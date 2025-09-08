《聲秀》 | 導師胡鴻鈞罕有動怒！狠批學員表現欠佳「臨急抱佛腳」 一句話暗寸張津銘係渣男？
昨晚（7日）播出的歌唱大賽《聲秀》戰況激烈，一向被譽為「心靈系導師」的胡鴻鈞（Hubert）竟一改溫和形象，在排練時罕有動怒，場面一度極為緊張！他難掩失望之情，直斥組員張津銘、穎喬（Ziva）及周智敏（Emily）表現欠佳，究竟三人最終能否以「三角戀」為主題的表演，挽回導師的心？
胡鴻鈞排練室發火 狠批學員未練足
在昨晚播出的節目片段中，胡鴻鈞組在賽前排練時表現未如理想，令Hubert難掩失望，罕有地嚴肅訓話。他對著三位學員直言：「我花咗好多時間，啲和音點設計都為你哋諗過。」隨後更點名指張津銘出現問題：「你今天給我的感覺，是你沒有練習足夠。」學員Emily事後亦表示：「見到Hubert老師耷曬頭，就知道我哋死得。」被導師訓斥後，三人馬上調整心態，加緊練習，但Hubert在表演前仍不忘提醒：「有啲臨急抱佛腳嘅感覺，之後我覺得唔好成日都抱住呢個心態。」可見他對學員的態度有極高要求。
張津銘化身渣男上演三角戀 Hubert幽默回應勁有骨
幸好，三位學員在正式表演時未有再令導師失望。張津銘化身「渣男」，與Ziva及Emily上演一場戲劇感十足的「三角戀」，合唱楊千嬅多首經典Medley。表演結束後，主持陳懿德追問張津銘：「你做一個渣男，覺得自己夠唔夠渣先？」張津銘笑言：「希望我夠渣。」此時導師胡鴻鈞竟幽默回應：「做自己就好啊！」一句話充滿弦外之音，引人遐想。最終他們獲得84分，評審Johnny Yim亦大讚：「頭先嗰隻Medley係好難做，要三個合作一齊唱就更加難，佢哋又記得熟喎，咁抵讚啦！」
