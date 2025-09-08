《聲秀》 | 導師胡鴻鈞罕有動怒！狠批學員表現欠佳「臨急抱佛腳」 一句話暗寸張津銘係渣男？

昨晚（7日）播出的歌唱大賽《聲秀》戰況激烈，一向被譽為「心靈系導師」的胡鴻鈞（Hubert）竟一改溫和形象，在排練時罕有動怒，場面一度極為緊張！他難掩失望之情，直斥組員張津銘、穎喬（Ziva）及周智敏（Emily）表現欠佳，究竟三人最終能否以「三角戀」為主題的表演，挽回導師的心？

胡鴻鈞排練室發火 狠批學員未練足

在昨晚播出的節目片段中，胡鴻鈞組在賽前排練時表現未如理想，令Hubert難掩失望，罕有地嚴肅訓話。他對著三位學員直言：「我花咗好多時間，啲和音點設計都為你哋諗過。」隨後更點名指張津銘出現問題：「你今天給我的感覺，是你沒有練習足夠。」學員Emily事後亦表示：「見到Hubert老師耷曬頭，就知道我哋死得。」被導師訓斥後，三人馬上調整心態，加緊練習，但Hubert在表演前仍不忘提醒：「有啲臨急抱佛腳嘅感覺，之後我覺得唔好成日都抱住呢個心態。」可見他對學員的態度有極高要求。

張津銘化身渣男上演三角戀 Hubert幽默回應勁有骨

幸好，三位學員在正式表演時未有再令導師失望。張津銘化身「渣男」，與Ziva及Emily上演一場戲劇感十足的「三角戀」，合唱楊千嬅多首經典Medley。表演結束後，主持陳懿德追問張津銘：「你做一個渣男，覺得自己夠唔夠渣先？」張津銘笑言：「希望我夠渣。」此時導師胡鴻鈞竟幽默回應：「做自己就好啊！」一句話充滿弦外之音，引人遐想。最終他們獲得84分，評審Johnny Yim亦大讚：「頭先嗰隻Medley係好難做，要三個合作一齊唱就更加難，佢哋又記得熟喎，咁抵讚啦！」

聲秀 胡鴻鈞 穎喬Ziva（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 張津銘（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 張津銘以渣男為setting，與穎喬Ziva、周智敏Emily大玩「三角戀Concept」演繹楊千嬅Medley（圖片來源：TVB）
張津銘以渣男為setting，與穎喬Ziva、周智敏Emily大玩「三角戀Concept」演繹楊千嬅Medley（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 周智敏Emily（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 Ziva、Emily、張津銘在排練期間表現欠佳（圖片來源：TVB）
Ziva、Emily、張津銘在排練期間表現欠佳（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 令Hubert難掩失望（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 Emily：見到Hubert老師耷曬頭，就知道我哋死得。（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 Hubert訓話三人：我花好多時間，啲和音點設計都為你哋諗過（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 主持陳懿德忍不住問津銘：你做一個渣男，覺得自己夠唔夠渣先？（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 Hubert亦幽默回應：做自己就好啊！（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 Hubert亦幽默回應：做自己就好啊（圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 （圖片來源：TVB）
聲秀 胡鴻鈞 評審Johnny Yim大讚：頭先嗰隻Medley係好難做，要三個合作一齊唱就更加難，佢哋又記得熟喎，咁抵讚啦！（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

