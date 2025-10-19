《聲秀》準決賽爆意外！蕭凱恩高燒103度 穎喬嚴重失聲 評審竟連環激讚：「我好鍾意你」
穎喬嚴重失聲硬撼《驗傷》 感染力驚人嚇窒全場
一向予人搖滾感覺的穎喬（Ziva），在「突破」主題下挑戰深情慢歌《驗傷》，但演出前卻遭遇嚴重失聲的重大危機。令人意想不到的是，她帶病上陣的沙啞聲線反而為歌曲注入了極致的感染力，一開口便震懾全場。評審陳潔靈（Miss Chan Chan）聽後大為欣賞，更激動得連講兩次告白：「我好鍾意你！」她補充道：「一聽你把聲，我就聽到你把聲係病咗，通常歌手遇到呢啲問題，我係會更加欣賞佢，呢個反而會 Enhance 咗你唱歌嘅經歷。」其他評審同樣給予高度評價，雷有輝大讚：「直情穿透咗我個心」，而周錫漢則認為：「你嘅 Low Range 好吸引，可以繼續 Explore。」連DJ評審團也驚訝表示，完全聽不出她是失聲狀態，表現極之厲害。
蕭凱恩高燒103度上陣 導師譚耀文伴舞獲讚「法國浪子」
另一位抱恙出賽的實力唱將蕭凱恩（Michelle），賽前一日仍發高燒至103度，情況一度令人擔憂。不過其導師譚耀文對她充滿信心，直言：「我唔擔心，佢鬥志好強。」Michelle今次挑戰以法式Jazz風格演繹經典金曲《粉紅色的一生》，演出期間導師譚耀文更驚喜現身伴舞打氣，兩人互動畫面充滿愛。評審Miss Chan Chan笑言譚耀文的造型是加分位：「其中有一分我係畀譚耀文嘅，佢頂帽同長褸好係法國浪子。」她隨後亦大讚Michelle的表現：「聲音做得好好」、「你好聰明、好 Artistic，前途無可限量。」評審周錫漢亦肯定其突破：「佢真係突破到，我覺得個設計好有趣。」
《聲秀》準決賽殘酷賽制曝光 9位學員爭入決賽
今次《聲秀》準決賽賽制相當殘酷，9位成功晉級的學員將會分兩個回合進行對決。在第一回合「突破」主題中，獲得最高分的學員可以直接晉級決賽，而其餘8位學員則要進入第二回合進行「必殺歌」一對一廝殺。兩個回合結束後，將有4位學員跌入危險區，再由5位星級評審及KOL、DJ評審團投票，最終得票最低的一位學員將會被淘汰，無緣決賽舞台。在如此高壓的賽制下，兩位選手抱病上陣，更顯其鬥志可嘉，也令賽果更添變數。