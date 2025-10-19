《聲秀》準決賽爆意外！蕭凱恩高燒103度 穎喬嚴重失聲 評審竟連環激讚：「我好鍾意你」

今晚（19日）播出的《聲秀》準決賽爆出驚人意外，兩位大熱選手蕭凱恩（Michelle）與穎喬（Ziva）竟在賽前雙雙病倒！Michelle在比賽前夕發高燒至103度，而Ziva更嚴重失聲，情況令人憂心。然而，二人抱恙上陣非但沒有失準，反而交出超水準演出，震撼全場，究竟她們是如何在逆境中爆發小宇宙，甚至贏得評審激讚？