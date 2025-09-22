《聲秀》再爆爭議 內地直播突遭禁播 網民：今次因為蘇永康？

TVB音樂節目《聲秀》風波不斷，繼早前導師吳浩康與參賽者林錦興的侮辱風波後，昨晚（21日）播出期間再爆出驚人事件。有大量內地網民發現直播訊號突然中斷，畫面被換成飲食節目重播，事件矛頭竟直指另一位導師蘇永康，究竟發生了什麼事？