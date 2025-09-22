《聲秀》再爆爭議 內地直播突遭禁播 網民：今次因為蘇永康？
內地直播突被切換 聲秀畫面人間蒸發
昨晚《聲秀》播出期間，多位廣東地區的網民在小紅書上發文表示，原本的節目直播突然消失，電視畫面被切換成重播飲食節目《輝哥為食遊》。向來華南沿岸觀眾雖能收看TVB直播，但電視台有時會因應內容「尺度」問題，將訊號換成其他節目或宣傳片。這次突如其來的變動，立即引發網民熱烈討論，並將矛頭指向近期捲入爭議的導師蘇永康。
導師蘇永康舊案遭翻帳 溫州個唱急煞停
網民普遍猜測，這次《聲秀》在內地被停播，與導師蘇永康有直接關係。事源早前有內地網民重提蘇永康23年前在台灣的涉毒舊案，並向有關當局進行舉報。事件迅速發酵，導致他原定於10月在浙江溫州舉辦的個人演唱會被緊急取消，所有門票亦已在內地售票網站全面下架，連鎖效應似乎已蔓延至其參與的電視節目。
官媒人民網發文評論 促請依法問責
蘇永康的演唱會風波更引起內地官媒《人民網》的關注，並對此發表評論文章。文章措辭嚴厲，認為僅僅取消演唱會並不足夠，更需要「進一步依法依規問責」，顯示官方對此事的重視程度非同小可。官媒的表態無疑為事件增添了更大壓力，也讓外界揣測蘇永康在內地的演藝事業可能面臨全面封殺的危機。
回帶蘇永康2002年涉毒案 曾致離婚事業插水
回顧2002年，蘇永康與女星安雅在台北因涉嫌服食及藏有搖頭丸被捕，最終被判入看守所強制勒戒11天。此事嚴重摧毀他一向予人的健康形象，不僅導致其演藝事業一落千丈，更成為與前妻馮麗清在2003年離婚的導火線之一。雖然他其後轉往內地發展並成功復出，但這段不光彩的過去，如今卻成為其事業上的一大計時炸彈。
吳浩康早前亦陷風波 要求與學員對質
《聲秀》可謂一波未平一波又起，在蘇永康事件之前，另一位導師吳浩康亦被淘汰學員林錦興指控出言侮辱。雖然TVB其後公開完整片段還吳浩康清白，但他似乎對此耿耿於懷，更在社交平台留言「要求林錦興當面對質」，令節目充滿火藥味。如今節目再因蘇永康而起波瀾，前景令人擔憂。
網民熱議換導師人選 憂蘇永康學員受牽連
對於《聲秀》在內地被停播，網民反應激烈，不少人擔心蘇永康的學員會受到牽連，留言指「浩康都算，蘇康揸住兩個潛力三甲學員，今次點算」。亦有網民開始討論替換導師的可能性，有人提議由梁漢文或張衞健等藝人接替其位置，希望能讓節目順利播出，以免影響其他參賽者的努力。
案發後記招否認吸毒
蘇永康在2002年6月初涉嫌藏有「搖頭丸」在台灣夜店被警察撿控﹐其後准以台幣一萬元﹙約港幣二千二百餘元﹚保釋﹐而6月11日他照預定行程舉辦唱片記者會﹐蘇永康甫到場即否認藏有搖頭丸﹐更表示﹐「我從未吃過搖頭丸﹐我不是吸毒者」。
當日蘇永康穿著Ｔ恤､牛仔褲出席記者會﹐因為當年涉及藝人疑藏毒的消息是大新聞﹐此吸引大批港台星馬傳媒到場採訪﹐香港有線電視也專程採訪直播﹐有人直呼「從沒有看過這樣的大陣仗」。對於6月8日凌晨疑因藏搖頭丸被捕﹐蘇永康表示﹐案發前他工作了一整天﹐凌晨一時許才開完會﹐回到飯店後﹐他邀朋友一起出遊﹐先去了京華城後就到‘Ｒｏｏｍ１８’﹐那時他也放鬆心情地喝了一點酒﹐因為酒量不好﹐所以精神很模糊﹐有點醉了。
西褲爛底褲外露
蘇永康說﹐後來有人提議到另一個地方﹙台客爽﹚﹐記憶中那是個很黑的地方﹐他們去的是最後一間的包廂﹐因為他又喝了一些酒﹐覺得很累﹐就躺在沙發上睡著了﹐最後的記憶是有人把他從沙發上拉起來﹐推到牆上去﹐他慢慢才意識到‘這是臨時檢查’﹐他聽到台灣警察說在他身旁附近找到丸仔﹐接著他就被帶回警局了。對於傳媒報道他持有丸仔﹐蘇永康表示﹐他並沒看到有人拿出搖頭丸﹐當時也沒有報載所稱‘藥丸從褲管掉下來’﹐他並特別強調‘我從未吃過搖頭丸﹐我不是吸毒者’。
至於台灣警局指蘇永康酒精檢測結果並不高﹐蘇永康表示﹐他在‘Ｒｏｏｍ１８’時意識已經模糊﹐而酒精是早上八時檢測的﹐當時他已經喝了很多水﹐也睡了一覺了﹐所以酒精含量多寡他並不清楚。蘇永康又說﹐他的頭受傷､褲子撕爛以致底褲外露﹐還是他後來到廁所才發現的。至於一起被帶到警局的藝人吳安雅﹐是他在‘Ｒｏｏｍ１８’才認識的﹐在這樣的情況下認識實在很無奈。
尿液含有減肥藥
對於尿液是否可能檢查出藥物反應﹐蘇永康特別事先澄清﹐他這幾個月有吃減肥藥﹐也因為精神緊張吃過安眠藥､鎮靜劑﹐這些藥物都有醫生證明﹐都是循正常管道取得的。蘇永康也特別表示歉意﹐他說﹐他「在不屬於自己的地方太輕鬆了」﹐發生這麼大的誤會讓唱片公司､家人､太太､朋友擔心﹐相當對不起﹗他心裏很難過﹐但更清楚以後自己要更加努力。