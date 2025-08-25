《聲秀》殘酷淘汰賽｜視障才女助攻隊友谷底反彈！譚耀文激動爆喊 吳浩康一句話安慰學員勁心酸
昨晚《聲秀》淘汰賽 譚耀文吳浩康雙雙爆喊
昨晚《聲秀》戰況激烈，譚耀文組派出視障音樂才女蕭凱恩（Michelle）為隊友胡港豐（Andrew）彈琴兼和音助攻，獻唱《笑忘書》。Michelle的超靚和音獲評審Eric Kwok大讚：「和音好 Solid！」，陳奐仁亦正評Andrew「把聲好好聽」。最終譚耀文組獲得76分，成功由最低分組別谷底反彈，全員晉級。譚耀文得知結果後激動落下男兒淚，哽咽大讚學員：「100分！我哋喺最低分嘅時間，你哋都能夠保持到咁冷靜嘅演出，對我嚟講已經係做到最好。」另一邊廂，吳浩康組的趙一霖（阿霖）則遺憾止步，阿霖當場內疚爆喊，自責表現不佳，吳浩康亦忍不住一同流下男兒淚，場面傷感。
吳浩康真情流露安慰學員：「我只係想你繼續唱歌咋」
淘汰環節氣氛凝重，導師們都對學員的離開感到萬分不捨。吳浩康見到愛徒趙一霖哭成淚人，先以普通話安慰對方：「你今天的分數是你今天的分數，代表你今天的表現，不代表你的人生。」隨後更忍不住流下男兒淚，用廣東話情真意切地鼓勵阿霖：
「我只係想你繼續唱歌咋，可以嗎？」
真摯的說話感動全場。而另一位導師鍾舒漫亦眼濕濕安慰被淘汰的組員張欣翹（Luna），鼓勵她不要放棄：「睇到你真係好用心、我好希望將來可以喺台上見到呢個你，因為你係好有 potential。」導師與學員之間的深厚感情表露無遺。
最強學員馮熙燮女歌男唱 蘇永康組奪全場最高分
除了感人的淘汰場面，昨晚亦有非常亮眼的表演。蘇永康（阿公）組的「最強學員」馮熙燮（Ryan），向高難度挑戰「女歌男唱」，重新演繹《趁你旅行時搬走》。表演由坐擁十級鋼琴資格的隊友胡子貝（Matt）彈琴助攻，二人排練時已默契十足。正式演出時，Ryan充滿故事性的歌聲獲評審郭偉亮（Eric Kwok）大讚：「好欣賞佢喺比賽上面做到 in the song，係一件好難得嘅事。」阿公亦被二人的信任所感動，感觸表示：「我睇見你哋我好開心，好似重拾返自己嘅細個。」最終他們與泳兒組齊齊獲得今集最高分82分，實力超班。
網民洗版熱議導師真情流露：「睇到眼濕濕」
節目播出後，譚耀文和吳浩康兩位導師真情流露的畫面隨即引起網民極大迴響，不少人留言表示被深深感動，討論區被洗版。網民一面倒大讚導師有愛：「譚耀文真係好錫啲學員，睇到佢喊我都跟住眼濕濕！」、「吳浩康嗰句『我只係想你繼續唱歌咋』好有Heart，完全感受到佢嘅不捨。」、「呢啲先係有血有肉嘅歌唱比賽，唔係淨係得競爭。」亦有網民力撐學員：「Michelle真係好勁，視障都彈得咁好，好勵志！」、「雖然阿霖淘汰咗好可惜，但希望佢唔好放棄！」