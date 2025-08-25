《聲秀》殘酷淘汰賽｜視障才女助攻隊友谷底反彈！譚耀文激動爆喊 吳浩康一句話安慰學員勁心酸

昨晚（24日）播出的《聲秀》第五集上演殘酷淘汰賽，導師譚耀文及吳浩康竟罕有在鏡頭前雙雙爆喊！譚耀文因視障學員蕭凱恩的精彩表現，成功助全組脫險而激動落淚，而吳浩康則因學員趙一霖被淘汰而心痛不已，他一句真情鼓勵，究竟說了甚麼令全場動容？