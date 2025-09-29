《聲秀》17歲陸卓謙慘敗淘汰｜深情演繹不敵性感穎喬 導師吳浩康心痛鼓勵：「我以你為榮！」

昨晚（9月28日）播出的歌唱選秀節目《聲秀》戰況激烈，年僅17歲的「顏值擔當」陸卓謙（Jeffrey）在一對一對決中，以充滿情感的少男視角演繹《燕尾蝶》，可惜最終不敵對手穎喬（Ziva）的搖滾造型性感演繹，遺憾落入淘汰區。離別一刻，導師吳浩康（Deep）一番真情鼓勵，場面極為感人。究竟評審們對兩人的表現有何評價？而四位被淘汰的學員又留下了甚麼告別感言？