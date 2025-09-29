《聲秀》17歲陸卓謙慘敗淘汰｜深情演繹不敵性感穎喬 導師吳浩康心痛鼓勵：「我以你為榮！」
昨晚《聲秀》顏值擔當對決 陸卓謙深情演繹慘敗
在昨晚的「一對一對決」環節中，兩位「顏值擔當」的對戰爭議十足。吳浩康組的陸卓謙 Jeffrey 以青澀的少男心事風格，深情獻唱經典情歌《燕尾蝶》，他賽前更坦言自己仍是「A0」，希望透過歌曲表達對真愛的尋覓。另一邊廂，穎喬 Ziva 則以截然不同的風格應戰，她換上一身性感透視上衣，搭配狂野搖滾造型，將張敬軒的名曲《酷愛》改編成充滿力量的版本，瞬間燃爆全場。兩人的表現均獲評審肯定進步神速，但 Ziva 的破格演出顯然更具舞台衝擊力，最終以4:1的大比數勝出，Jeffrey 則遺憾落敗，需要告別舞台。
評審激讚穎喬夠薑 吳浩康肯定陸卓謙進步
對於兩位學員的表現，評審們給予了高度評價。Eric Kwok 點名大讚 Ziva：「你話你啱啱學，我就更加覺得要佩服你，因為呢個比賽嚟㗎嘛，好夠薑。」雷有輝亦表示：「Ziva 改編得好喜出望外，未聽過一隻咁嘅《酷愛》。」而對於落敗的 Jeffrey，評審們亦看到了他的努力與進步，陳奐仁讚他「好上鏡」，Eric Kwok 則認為：「佢把聲揀呢隻歌非常之好，唱到呢隻歌入邊嗰個感覺。」導師吳浩康亦肯定愛徒的表現：「終於入 mic，唔再收喺入邊。」評審周錫漢更稱讚兩位導師為學員選對了風格，成功「殺出一條血路」。
布子殷5:0橫掃冼奕瑜 後者台上崩潰爆喊
同晚另一場焦點對決，由譚耀文組的布子殷（布子）對戰鍾舒漫組的冼奕瑜（Jasmine）。布子選唱高難度歌曲《神愛世人》，展現出穩定的低音與穿透力十足的高音，表現令人眼前一亮，最終獲得評審一致認可，以5:0的壓倒性姿態擊敗對手。評審 Eric Kwok 直言：「我好 Impress 布子今日，我係完全入咗隻歌，我覺得呢一個係譚哥嘅功勞。」相反，以仙氣紗裙登場、甜美演繹《夏日傾情》的 Jasmine 賽後卻情緒崩潰，在台上落淚坦言：「聽咗好多聲音，先發現自己喺台上冇咗嗰份 enjoy，好對唔住自己。」導師鍾舒漫見狀即時暖心安慰：「你要 proud of 你自己，我覺得你做得好好。」
四學員遺憾告別 吳浩康泳兒輪流爆喊
本集最終有四位學員被淘汰，包括胡港豐、陸卓謙、徐惠晴及冼奕瑜，離別場面充滿淚水與不捨。Jeffrey 衷心感謝導師吳浩康：「多謝 Deep Sir，多謝你喺我最需要信心嗰陣，畀咗我好多鼓勵。」Deep 亦感觸地鼓勵愛徒：「今日所有人都喺我面前講你進步咗好多…呢啲係你搏晒命換返嚟，唔係假㗎。我由依家呢一刻已經開始期待緊，出年嘅你會係點？你係值得期待，我以你為榮。」另一邊，Jasmine 內疚地向導師鍾舒漫道歉，令鍾舒漫眼泛淚光堅定回應：「你完全冇令我失望… I am so proud of you。」而導師泳兒在送別學員徐惠晴時更激動爆喊，場面令人動容。