聲秀｜17歲顏值擔當陸卓謙爆冷被Foul！吳浩康暖心鼓勵 網民嬲爆洗版：即刻棄追！

《聲秀》最新一集賽果爆出驚人熱議！年僅17歲的「顏值擔當」陸卓謙（Jeffrey）以少男視角深情演繹經典情歌《燕尾蝶》，正面對決將《酷愛》改編成搖滾版的穎喬（Ziva）。雖然兩人的突破性演出雙雙獲得評審激讚進步神速，但Jeffrey最終竟以1:4大比數慘遭淘汰，賽果即時引爆網民怒火，在討論區瘋狂洗版表達不滿，究竟這場對決發生了甚麼事？

陸卓謙深情演繹燕尾蝶 穎喬性感Rock爆酷愛

在昨晚播出的《聲秀》對決中，吳浩康組的陸卓謙選唱了Shine的名曲《燕尾蝶》，他坦言被歌詞中「真愛難尋」的意境深深打動，更被主持陳懿德笑指是「17歲少男心事」。其充滿感情的演繹獲評審陳奐仁大讚「好上鏡」，而Eric Kwok亦認為其聲線非常適合這首歌。另一邊廂，穎喬則以一身性感透視裝登場，將張敬軒的《酷愛》改編成搖滾風格，其破格演出同樣贏得掌聲，導師胡鴻鈞直言為她克服賽前發燒的狀態感到高興，Eric Kwok更佩服她敢於挑戰的勇氣，形容是「好夠薑」。

吳浩康暖心鼓勵陸卓謙 承諾未來值得期待

儘管兩位參賽者表現備受肯定，但最終陸卓謙仍以1:4的懸殊比數落敗，需要即時離開舞台。Jeffrey在告別時，特別感謝導師吳浩康（Deep）在他最需要信心時給予鼓勵。Deep亦罕有地展現溫柔一面，暖心回應：「今日所有人都喺我面前講你進步咗好多，我都想話俾所有留意你進步嘅人聽，多謝你哋。呢啲係你搏晒命換返嚟，唔係假㗎。我由依家呢一刻已經開始期待緊，出年嘅你會係點？你係值得期待，我以你為榮。」一番話感動全場。

17歲陸卓謙A0少男心事成焦點

自參賽以來，年僅17歲的陸卓謙憑藉其俊朗外型被封為「顏值擔當」，加上他曾在節目中透露自己戀愛經驗為零（A0），其青澀的少男形象成功吸引大批粉絲支持。這次他演繹《燕尾蝶》時所流露的真摯情感，正正與其「A0少男心事」的背景不謀而合，讓觀眾更能投入其中。不少支持者認為，Jeffrey除了外型出眾，其努力和快速的進步亦有目共睹，潛力無限，因此對於他這麼早便被淘汰感到極度意外和不值。

網民嬲爆洗版狂轟賽果 揚言為Jeffrey棄追聲秀

節目播出後，大批網民湧入討論區及社交平台，一面倒地為陸卓謙抱不平，更將矛頭直指評審決定不公。有網民怒轟：「大跌眼鏡。居然留戈個女仔哩個男仔真係ok…可造之才」。更有觀眾認為Jeffrey是具備歌影視三線發展潛力的藝人，留言稱：「唯一一個可以歌影視三線發展嘅歌手，畀呢班低能評判叮走」。大量粉絲更揚言要罷看節目以示抗議：「聲秀foul左Jeffrey，即係foul埋我，可以唔使個個禮拜追了，冇心機睇」。不過，亦有網民樂觀表示：「咁靚仔第二日即係有人簽啦！輸左又如何」。

聲秀 陸卓謙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

