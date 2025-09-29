聲秀｜17歲顏值擔當陸卓謙爆冷被Foul！吳浩康暖心鼓勵 網民嬲爆洗版：即刻棄追！

《聲秀》最新一集賽果爆出驚人熱議！年僅17歲的「顏值擔當」陸卓謙（Jeffrey）以少男視角深情演繹經典情歌《燕尾蝶》，正面對決將《酷愛》改編成搖滾版的穎喬（Ziva）。雖然兩人的突破性演出雙雙獲得評審激讚進步神速，但Jeffrey最終竟以1:4大比數慘遭淘汰，賽果即時引爆網民怒火，在討論區瘋狂洗版表達不滿，究竟這場對決發生了甚麼事？