《聲秀》25強潛力新星一文看清 「陳瀅2.0」柯雨霏VS混合美女喬美沙 仲有失明音樂家

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無綫電視（TVB）多年來致力推動樂壇發展，通過多類型歌唱比賽發掘潛質新星，造就眾多樂壇巨星，並為各年齡層追夢者提供展現聲音的舞台。全新歌唱大賽《聲秀》融合《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》精髓，經過兩個多月海選及特訓，選出25位潛力新星，將於7月登台。

25強新星曝光 平均年齡不足21歲過半數都係學生

TVB官方社交網首度釋出25位新星造型照及資料，年齡涵蓋16至29歲，多數為學生，包括鋼琴十級得主Michelle、澳洲華裔小姐冠軍Chelsea及前《聲夢Junior》學員Jeffrey等，五位亮點人物展現多元才華與堅定信念。

聲秀 tvb TVB官方社交網首度釋出25位新星造型照及資料，年齡涵蓋16至29歲（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
TVB官方社交網首度釋出25位新星造型照及資料，年齡涵蓋16至29歲（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）

1. 蕭凱恩 Michelle 29歲失明音樂家

Michelle曾多次獲得鋼琴和歌唱比賽獎項，成為首位報考香港中學文憑試音樂科失明人士的她，於2016年考進 香港中文大學 音樂系，隨後再於2020年獲頒香港十大傑出青年！由唱古典音樂轉戰流行曲的Michelle參賽格言是「雖然我眼中漆黑一片，但我內心充滿色彩」。

聲秀 tvb Michelle參賽格言是「雖然我眼中漆黑一片，但我內心充滿色彩」。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
Michelle參賽格言是「雖然我眼中漆黑一片，但我內心充滿色彩」。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

2. 柯雨霏 Ophelia 23歲獲封「陳瀅2.0」

樣子聲線俱甜的Ophelia，於海選期間獲封「陳瀅2.0」！於香港城市大學修讀媒體與傳播系的她，雖曾不止一次榮獲校內歌唱比賽冠軍，並於小學開始已是歌唱比賽常客，但原來她對自己唱歌天份的信心、是來自一直力戰各大

歌唱比賽舞台時所獲得的正評及迴響；就連今次參加《聲秀》的決心都是「因緣際會」：「原本以為自己係甘於平淡嘅人，每日朝九晚六，睇完《聲秀》招募片，就無端端鼓起莫名嘅勇氣報名，突然覺得自己係時候改變。」

聲秀 tvb （圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
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聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
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3. 喬美莎 Chelsea 20歲 選美背景超強

樣子酷似謝安琪及Jessica C.的Chelsea，是2022澳洲華裔小姐冠軍兼最上鏡小姐，顏值實力不容置疑。除了是選美冠軍，Chelsea還是一名舞者，同時擅長拉丁及Hip Hop的她，於海選期間憑藉魅力四射的《擋不住的風情》贏盡關注；Chelsea這次立定決心參賽原來是為了擺脫外界定型：「有人話澳洲選美冠軍，又唔識廣東話，根本唔應該參加呢個歌唱比賽。但我唔想畀外表定義我嘅一切，我好鍾意唱歌跳舞，我想用我嘅表演令大家喜歡我。」

聲秀 tvb （圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
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4. 陸卓謙 Jeffrey17歲 曾參加《聲夢Junior》

身為前《聲夢Junior》學員的Jeffrey，於海選期間已憑181cm身高及獻唱韓國防彈少年團（BTS）歌曲贏盡關注。Jeffrey當年參加《聲夢Junior》期間因青春期變聲問題發揮不佳，曾一度對唱歌失去信心，並花了足足數年時間才走出陰霾繼續追夢，足見對音樂的堅持。Jeffrey除了外形條件不俗，還有一定音樂造詣，除懂得彈鋼琴、木結他及電結他外，還曾進修樂理，兼且擅長跳舞，潛力無限。

聲秀 tvb 陸卓謙Jeffrey 17歲（圖片來源：TVB）
陸卓謙Jeffrey 17歲（圖片來源：TVB）

5. 馮熙燮Ryan 26歲修讀物理治療

修讀物理治療的Ryan，擅長拉大提琴，並一直堅持兼職做餐廳駐唱歌手，原因是純粹是想享受來自台下觀眾的掌聲，他說：「唱歌係Give andTake」。

聲秀 tvb （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

6-10號參賽者：

11-15號參賽者：

16-20號參賽者：

21-25號參賽者：

姓名 綽號或英文名 年齡 身份
陳芷晴 Isabelle 16 學生
張欣翹 Luna 16 學生
溫俊祥 Johnson 16 學生
司徒泆 Haru 16 學生
趙一霖 阿霖 16 學生
盧卓謙 Jeffrey 17 學生
冼奕瑜 Jasmine 17 學生
徐惠晴 Vanessa 17 學生
胡港豐 Andrew 18 學生
布子殷 布子 18 學生
陳卓怡 Hoonry 20 學生
喬美莎 Chelsea 20 學生
周智敏 Emily 20 學生
文雅姿 Xylia 20 學生
林潔心 Bibi 21 學生
甄敏芳 Jenny 22 學生
陳芮萮 阿寶 22 學生
胡子貝 Matt 23 學生
蕭凱恩 Michelle 29 學生
馮熙燮 Ryan 26 大學畢業生
柯雨霏 Ophelia 23 大學畢業生
穎喬 Ziva 29 兼職模特兒／咖啡店店員
林錦興 小林 25 地盤工人
鄧偉謙 Theodre 24 舞台劇演員／戲劇導師
張津銘 金鳴 24 駐場歌手

圖片來源：TVB 娛樂新聞台、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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