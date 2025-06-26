《聲秀》25強潛力新星一文看清 「陳瀅2.0」柯雨霏VS混合美女喬美沙 仲有失明音樂家

無綫電視（TVB）多年來致力推動樂壇發展，通過多類型歌唱比賽發掘潛質新星，造就眾多樂壇巨星，並為各年齡層追夢者提供展現聲音的舞台。全新歌唱大賽《聲秀》融合《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》精髓，經過兩個多月海選及特訓，選出25位潛力新星，將於7月登台。