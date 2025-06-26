《聲秀》25強潛力新星一文看清 「陳瀅2.0」柯雨霏VS混合美女喬美沙 仲有失明音樂家
25強新星曝光 平均年齡不足21歲過半數都係學生
TVB官方社交網首度釋出25位新星造型照及資料，年齡涵蓋16至29歲，多數為學生，包括鋼琴十級得主Michelle、澳洲華裔小姐冠軍Chelsea及前《聲夢Junior》學員Jeffrey等，五位亮點人物展現多元才華與堅定信念。
1. 蕭凱恩 Michelle 29歲失明音樂家
Michelle曾多次獲得鋼琴和歌唱比賽獎項，成為首位報考香港中學文憑試音樂科失明人士的她，於2016年考進 香港中文大學 音樂系，隨後再於2020年獲頒香港十大傑出青年！由唱古典音樂轉戰流行曲的Michelle參賽格言是「雖然我眼中漆黑一片，但我內心充滿色彩」。
2. 柯雨霏 Ophelia 23歲獲封「陳瀅2.0」
樣子聲線俱甜的Ophelia，於海選期間獲封「陳瀅2.0」！於香港城市大學修讀媒體與傳播系的她，雖曾不止一次榮獲校內歌唱比賽冠軍，並於小學開始已是歌唱比賽常客，但原來她對自己唱歌天份的信心、是來自一直力戰各大
歌唱比賽舞台時所獲得的正評及迴響；就連今次參加《聲秀》的決心都是「因緣際會」：「原本以為自己係甘於平淡嘅人，每日朝九晚六，睇完《聲秀》招募片，就無端端鼓起莫名嘅勇氣報名，突然覺得自己係時候改變。」
3. 喬美莎 Chelsea 20歲 選美背景超強
樣子酷似謝安琪及Jessica C.的Chelsea，是2022澳洲華裔小姐冠軍兼最上鏡小姐，顏值實力不容置疑。除了是選美冠軍，Chelsea還是一名舞者，同時擅長拉丁及Hip Hop的她，於海選期間憑藉魅力四射的《擋不住的風情》贏盡關注；Chelsea這次立定決心參賽原來是為了擺脫外界定型：「有人話澳洲選美冠軍，又唔識廣東話，根本唔應該參加呢個歌唱比賽。但我唔想畀外表定義我嘅一切，我好鍾意唱歌跳舞，我想用我嘅表演令大家喜歡我。」
4. 陸卓謙 Jeffrey17歲 曾參加《聲夢Junior》
身為前《聲夢Junior》學員的Jeffrey，於海選期間已憑181cm身高及獻唱韓國防彈少年團（BTS）歌曲贏盡關注。Jeffrey當年參加《聲夢Junior》期間因青春期變聲問題發揮不佳，曾一度對唱歌失去信心，並花了足足數年時間才走出陰霾繼續追夢，足見對音樂的堅持。Jeffrey除了外形條件不俗，還有一定音樂造詣，除懂得彈鋼琴、木結他及電結他外，還曾進修樂理，兼且擅長跳舞，潛力無限。
5. 馮熙燮Ryan 26歲修讀物理治療
修讀物理治療的Ryan，擅長拉大提琴，並一直堅持兼職做餐廳駐唱歌手，原因是純粹是想享受來自台下觀眾的掌聲，他說：「唱歌係Give andTake」。
6-10號參賽者：
11-15號參賽者：
16-20號參賽者：
21-25號參賽者：
|姓名
|綽號或英文名
|年齡
|身份
|陳芷晴
|Isabelle
|16
|學生
|張欣翹
|Luna
|16
|學生
|溫俊祥
|Johnson
|16
|學生
|司徒泆
|Haru
|16
|學生
|趙一霖
|阿霖
|16
|學生
|盧卓謙
|Jeffrey
|17
|學生
|冼奕瑜
|Jasmine
|17
|學生
|徐惠晴
|Vanessa
|17
|學生
|胡港豐
|Andrew
|18
|學生
|布子殷
|布子
|18
|學生
|陳卓怡
|Hoonry
|20
|學生
|喬美莎
|Chelsea
|20
|學生
|周智敏
|Emily
|20
|學生
|文雅姿
|Xylia
|20
|學生
|林潔心
|Bibi
|21
|學生
|甄敏芳
|Jenny
|22
|學生
|陳芮萮
|阿寶
|22
|學生
|胡子貝
|Matt
|23
|學生
|蕭凱恩
|Michelle
|29
|學生
|馮熙燮
|Ryan
|26
|大學畢業生
|柯雨霏
|Ophelia
|23
|大學畢業生
|穎喬
|Ziva
|29
|兼職模特兒／咖啡店店員
|林錦興
|小林
|25
|地盤工人
|鄧偉謙
|Theodre
|24
|舞台劇演員／戲劇導師
|張津銘
|金鳴
|24
|駐場歌手