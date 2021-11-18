聲級學堂｜《好聲好戲》升級版 余德丞任地獄監察員 「周星馳」再現？
無綫今年五月推出的綜藝節目《好聲好戲》標榜為全港首個配音比賽真人騷，一眾星級參賽者馮盈盈、陳自瑤、何廣沛等參加後都被讚改善了懶音、咬字更準確，人人有得著。節目用以表揚「配音員用心及用好聲」，有指無綫搞配音真人騷，表面是向配音員致敬 ，實質為補鑊，皆因有傳無綫多年來為慳皮而不斷縮減配音組人手，因此被狠批不重視粵語配音員，自2014年之後已停辦了配音員訓練班，直到今年才重開，而《聲級學堂》被視為《好聲好戲》升級版，致力栽培有志入行的學員，節目將於11月20日(周六)晚十點半播出。
撰文：東方新地｜圖片：無綫授權
何廣沛陳自瑤為學員打氣
為了讓廣東話配音精髓及技巧等得以發揚光大，製作組及配音導師們落足心思設計課程；單是學堂入門考試已相當精彩，導師們分別準備了湯盈盈《老表，你好嘢！》、王浩信《反黑路人甲》、王君馨《My盛Lady》及吳孟達《蓋世豪俠》的四條超經典演出片段，讓數千名參賽者配音，而配音片段則由抽簽決定，以保證公平。另外，為了讓學員們能寓學習於娛樂，製作組更安排了早前《好聲好戲》優勝者陳自瑤，夥拍何廣沛「兩人化身五角」為學員拍片打氣，陳自瑤更分別聲演小妹妹及老太太等，不但聲線活潑，且表情可愛，期待指數爆燈！
余德丞拎定電話捉人遲到
由於配音員除了需要注意細節外，亦十分講求自律，故學員自考試當日起已被一再要求「不能遲到」，製作組並安排了節目主持余德丞，於不同場合為學員進行適度解說、訪問學員整個過程成長心路歷程，並會化身「地獄監察員」，拿著手機向每個遲到的學員進行查問！不過由於余德丞向來予人感覺親切，到底他能否在學員面前展示威嚴面，則有待節目出街後才有分曉。
天生明星聲累事？黃顯博成也星爺敗也星爺
觀乎是次入圍學員，全部表現各有特色之餘，亦相當投入；當中最特別的，要數「邊緣學員」黃顯博，事緣顯博天生「周星馳聲」，而他又「咁啱得咁橋」抽中《蓋世豪俠》為考試題目，令到在場所有人為之驚嘆！不過由於顯博連私底下說話都甚為「周星馳」，有導師質疑他個人特色太重影響可塑性，但最後卻因為鳳英老師一句話，令顯博最終得以入圍。