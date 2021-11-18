聲級學堂｜《好聲好戲》升級版 余德丞任地獄監察員 「周星馳」再現？

無綫今年五月推出的綜藝節目《好聲好戲》標榜為全港首個配音比賽真人騷，一眾星級參賽者馮盈盈、陳自瑤、何廣沛等參加後都被讚改善了懶音、咬字更準確，人人有得著。節目用以表揚「配音員用心及用好聲」，有指無綫搞配音真人騷，表面是向配音員致敬 ，實質為補鑊，皆因有傳無綫多年來為慳皮而不斷縮減配音組人手，因此被狠批不重視粵語配音員，自2014年之後已停辦了配音員訓練班，直到今年才重開，而《聲級學堂》被視為《好聲好戲》升級版，致力栽培有志入行的學員，節目將於11月20日(周六)晚十點半播出。

撰文：東方新地｜圖片：無綫授權