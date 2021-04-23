肥仔＠ERROR落淚剖白！自覺愧疚父母：一直好想帶佢哋去旅行！自爆想事業有成先結婚

ViuTV搞笑組合ERROR每個成員都各有特色，193（郭嘉駿）早前寸爆TVB收視人氣急升，近日成員肥仔（梁業）到陳志雲的YouTube節目，期間講到家人更一時落淚，即睇詳情！

撰文：Lmc│ 圖片：陳志雲@Youtube、肥仔＠IG│ 編輯：海月