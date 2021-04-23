肥仔＠ERROR落淚剖白！自覺愧疚父母：一直好想帶佢哋去旅行！自爆想事業有成先結婚
ViuTV搞笑組合ERROR每個成員都各有特色，193（郭嘉駿）早前寸爆TVB收視人氣急升，近日成員肥仔（梁業）到陳志雲的YouTube節目，期間講到家人更一時落淚，即睇詳情！
撰文：Lmc│ 圖片：陳志雲@Youtube、肥仔＠IG│ 編輯：海月
自爆現在重190磅是人生體重巔峯
肥仔在陳志雲的YouTube節目上自爆現在重190磅，是人生體重巔峯，比2018年參加《全民造星》時重了20磅，他提到：「阿媽話我細個好瘦，係自己搞大自己個肚！因為小學父母好嚴，考試期間一定要留喺房溫書，唯一休息就係出廳一邊睇電視一邊食嘢，仲訓練到可以坐喺度瞓着。」雖然肥了很多，但肥仔仍然可以又唱又跳。
肥仔：對父母感到愧疚
為了圓夢，不少人也相當努力，但有時未能在經濟上有太多進帳。肥仔提到覺得未能賺到錢養家，對父母感到愧疚：「我仲有個哥哥做game designer，一家人一齊住，越大越多感觸…啲音樂好煽情…有幾晚發夢有親人離開咗，好真實，我坐喺床頭望住父母，好似未做過啲乜，間唔中都會發呢個夢，夢中我嚎哭喊到醒咗。如果我仲有第二隻歌，我係想寫畀我阿媽，我唔想畀自己後悔，我未必賺到好多錢，但一直好想帶佢哋去旅行，而家只係喺屋企食吓飯，想令佢哋安享晚年。」肥仔最後和家人講：「Daddy媽咪我會努力，乖乖賺錢，同你哋去旅行，呢個係我短期目標想做嘅嘢。」
自爆想事業有成先結婚
肥仔與拍拖8年的初戀女友阿芬在舞蹈學會認識，二人曾分開一段時間再復合。陳志雲笑言會免費做婚禮司儀，又指「鋼琴王子」陳雋騫都會幫手現場音樂，肥仔回應：「好勁嘅助攻，好進擊！但我過唔到自己嗰關，希望事業有成先結婚，現在還可以，但希望可以再好啲。」訪問出街後，網友大讚肥仔十分孝順，態度又好，跳得又唱得，看來也十分有觀眾緣。
https://www.youtube.com/watch?v=qMbmUi8R_Nw