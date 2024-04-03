中年好聲音2｜肥媽親解與古淖文關係 為保公正做1件事被網民批「欲蓋彌彰」
肥媽澄清與古淖文關係：母咩子啊？
肥媽在影片中回應網民的質疑，直言：「母咩子啊？我同佢老豆冇關係㗎！你搵我笨咩？大家都中葡混血兒，咪似囉。」她更列舉出甄妮、Isabella、李嘉欣等混血名人，指大家都是混血兒，外貌上自然有所相似，但並無血緣關係。
肥媽否認畀著數：靠自己㗎
肥媽透露自己在2009年《亞洲星光大道》擔任評判時認識了古淖文，對方參賽前也曾問她意見，她回答：「你想去做乜嘢你咪去做囉，你要自己對自己負責任，我話得啦，你報咗名我就唔會睬你。」對於古淖文被指因是她的契仔，而在比賽中有利，她斬釘截鐵否認：「你冇睇到啲分咩？有咩著數啫？冇著數㗎，靠自己㗎。」
肥媽與古淖文「斷聯」以保公平
肥媽表示在《中年好聲音2》舉行的8個月期間，為了保持比賽的公正性，刻意與古淖文「斷聯」，冇在Facebook畀Like對方，亦冇通過電話，她直言：「係！刻意唔聯絡，唔同佢講電話。」肥媽更指之前在多次的《中2》聚會中，她亦沒有出現，是因為要避嫌和保持中立，以免落人口實。
網民狠批：愈解釋愈令人覺得有問題
不過網民就拒絕接受肥媽的解釋，紛紛狠批她「欲蓋彌彰」、「嘥氣」、「愈解釋愈令人覺得有問題」、「妳話唔聽佢電話，就算有聽邊個知？！」、「此地無銀三百兩」、「有關係唔使預先申報咩？」、「唔做評判比較公平」等。
古淖文唱《傾城》被嘲似「便秘版」
TVB近日分享了一段古淖文用招牌哭腔清唱《傾城》的影片，不過網民就負評如潮，大彈他唱得差：「唱到把聲好似便秘咁」、「夠啦！真係多咗」、「聽得好辛苦」、「作狀到暈」、「勁難聽」、「後悔聽咗」、「哭腔都唔使扮嘢到咁嘅」等等。
肥媽讚古淖文國際經驗豐富
除了解釋二人關係外，肥媽在片中又坦承古淖文在比賽初期並非她心目中的冠軍人選，她說：「唱完第一首，冇諗過佢係冠軍，入到4甲都好啦。」最終古淖文能在比賽中脫穎而出，肥媽認為是靠他在最後一首歌的表現，以及因為他有豐富的國際表演經驗，她說：「古淖文係跟我全世界走過幾個Round，佢見嘅國際表演見得多，所以舞台環境、Band……佢係有咁多年嘅經驗。」
古淖文由《亞洲星光大道》轉戰《中年2》憑妖氣奪MVP
出生在澳門的混血兒古淖文，當年22歲參加《亞洲星光大道》時已經行「妖艷」路線，最後奪得第5名後加入亞視。亞視倒閉後，擁有葡萄牙血統的他認為操一口流利葡語，就憑接葡語MC工作維生，雖然曾經參加過《中國新歌聲》的海選，但到第2輪Casting就被淘汰。一直恨加入TVB的古淖文，早前在《中年好聲音2》中憑《我要》一曲獲得全場MVP，獲評審伍仲衡大讚「個樣夠妖」，時隔14年終於憑「妖氣」創出新一片天。
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