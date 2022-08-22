肥媽18歲二孫女曝光 獲讚似嫩版甄妮好有Model Feel 被踢爆細個唔同樣？
肥媽：Zamara留幾日好快就要走
現時處於半退休狀態的肥媽，繼早前在YouTube分享了由與英國回港的20歲孫女Soufia飲茶的影片後，日前又再上載與兩個孫女去飲茶的影片，笑言：「另外一個孫女Zamara都飛咗返嚟，一返嚟第一件事都係話要飲茶，因為好耐未飲過茶，所以今日一齊嚟再去飲茶，Zamara留幾日好快就要走了。」
肥媽拒提名兩孫女參選港姐
網友紛紛大讚「肥媽兩個孫女超級靚」、「2個孫女既笑容都好甜」、「細孫女個樣好似甄妮姐姐後生時」、「肥媽兩位孫女真係好靚女！好有Model Feel」、「廣東話又講得咁好，人又乖巧，絕對可選香港小姐有餘」等，不過肥媽就對傳媒表示不會提名兩個孫女去選港姐，原因是兩人一個想做醫生、一個想做心理醫生，都無意進入娛樂圈。
爆18歲孫女細個花名叫「節瓜」
肥媽介紹Zamara今年18歲，又大爆她細個時的花名叫「節瓜」：「因為佢細個肥到一節一節，啲肉要拮入去先拮到，而家好瘦。Soufia就叫攣毛。」肥媽又指Soufia有兩年時間未返過香港，Zamara則是一年半，但今次因疫情要隔離的關係，Zamara只有9日時間可以陪伴肥媽，兩嫲孫都表示會好好珍惜今次相聚的時光。
重溫肥媽與大孫女Soufia開心飲茶 網民勁讚孫女靚女盡得遺傳
肥媽早前於YouTube分享咗與英國回港的20歲孫女Soufia的飲茶的影片，指與孫女已經幾年無見，知佢想飲茶即帶去佢，非常疼錫孫女。肥媽喺影片不斷大讚20歲的孫女非常孝順，平日會幫老豆的餐館洗碗，又不斷大讚孫女好靚，又話同孫女係「姊妹」，看出2人感情非常好。唔少網民都留言指孫女好有明星相，盡得肥媽遺傳，可以去選香港小姐「選香港小姐都掂啊，對眼好迷人。」、「終於團聚了，替你開心。孫女好可愛呢」、「肥媽，你大孫女好靚女」、「肥媽，妳的孫女很似妳，開心，漂亮」等等。
強調孫女係中國人
之後肥媽又上傳多一條影片，2人一邊食飯一邊拍片同大家傾吓計，孫女好識講嘢，讚肥媽好有型，肥媽就表示「同孫女出街緊係要有型，唔可以成個師奶咁。」哄得肥媽都非常開心。後來又講到點解一臉西方面孔的孫女識講廣東話，肥媽就表示「孫女點解識講廣東話，佢中國人嚟架嘛」原來孫女喺香港大，讀完中一後才去外國讀書生活。
肥媽經歷兩段婚姻
觀眾平時見到的都係肥媽強悍一面，或者同六號（陸浩明）嘻嘻哈哈教煮餸，你又點估到佢曾經係悲劇主角？事緣18歲果時，肥媽嫁畀大過佢22年的菲律賓酒廊琴師，對方家境平俗，家庭經濟全靠肥媽支撐，養活一家八口。肥媽透露前夫婚後一年即失業，每月攤大手板問佢攞錢，每次出糧都要成個糧袋都交俾對方，但每每未到月尾就已經花光。所以肥媽的子女們都勸佢離婚，認為如此下去肯定冇前途。肥媽仲話前夫曾偷食家中女傭，令對方懷孕，衰到冇人有！
以為咁樣做已經夠賤？低處未算低！當前夫覺得肥媽自力更生，佢就想完全控制肥媽，不時拳打腳踢，連刀仔都出埋！只求打到你服。好彩肥媽夠健碩，擋到幾下刀攻拳踢，不過咁做已經傷透佢心，更對小朋友造成好大影響。雖然已經過去多年，但肥媽在節目中重提呢段慘痛經歷時都忍唔住爆喊！
與Rick再婚舉行3次婚禮
肥媽嘅葡籍丈夫Rick在2020年不敵癌魔離世。Rick於2017年確診末期肺腺癌，肥媽一邊承受巨大嘅心理壓力，一邊以各種方式支持老公，並肩對抗癌魔。肥媽同丈夫鶼鰈情深，結婚21年來一直恩愛，兩人當年結婚時，曾因家有白事沒擺酒，之後為彌補遺憾，曾先後3次補辦婚禮，肥媽更曾喺在鏡頭面前大讚丈夫，甜蜜講述二人之間嘅相處點滴。
重溫肥媽與Rick的甜蜜時光。
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