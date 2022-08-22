肥媽18歲二孫女曝光 獲讚似嫩版甄妮好有Model Feel 被踢爆細個唔同樣？

現年68歲的肥媽（Maria Cordero）擁有多達8個仔女、17個孫、2個曾孫，近日她的大孫女Soufia和二孫女Zamara相繼趁暑假來港探望肥媽，日前肥媽就拍片講到兩名孫女一齊去歎茶，首次登場的二孫女Zamara獲網民大讚好似年輕時的甄妮，又讚她好有Model Feel，紛紛建議肥媽提名她去選港姐，但被肥媽拒絕！