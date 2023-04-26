肥媽李鼎｜李家鼎爆「道具餸」出事 23歲游嘉欣取代譚玉瑛做「磨心」

肥媽（Maria Cordero）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的全新飲食節目《肥媽李鼎》星期一晚（24日）正式首播。大家都知肥媽同鼎爺係圈中廚藝高手，肥媽以「平靚正快」見稱，鼎爺則擅長追求細緻的傳統功夫菜，今次兩位首次主持飲食節目，再加埋有「00後」游嘉欣加盟，究竟會有咩火花！？