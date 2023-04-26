肥媽李鼎｜李家鼎爆「道具餸」出事 23歲游嘉欣取代譚玉瑛做「磨心」
鼎爺做「教煮」源於一個女人？
粗豪的鼎爺唔止武得，仲好煮得，講到由武術指導兼演員變做真正「教煮」係幾時，佢就話源於一個女人，就係珍姐啦！「想當年有個曾勵珍監製嘅處境劇《香港＇82》，要拍一場食飯戲，點知道具餸出咗事，有人食完又屙又嘔，嗰味係蘿蔔炒魚鬆…阿珍話咁叻你煮吖，我話我驚你呀，煮咪煮囉，阿珍食完之後佢就記得喇。30年後，拍咗個《男人食堂》，你知我把口唔曉停，同肥媽差唔多，佢哋話見我幾Talk得，阿珍就叫我不如煮嘢食啦，咁就整咗個《阿爺廚房》出嚟。」
就係咁，鼎爺撈到風生水起，仲連私房菜都搞埋，人紅起上嚟擋都擋唔住！肥媽之後追問鼎爺爆紅後有咩感覺？鼎爺好瀟灑咁以8個字概括：「人情冷暖，世態炎涼。」睇嚟鼎爺都係一個有故事的人！
游嘉欣雞手鴨腳氣氛搭夠
兩位大廚同場「鬥煮」，而游游就係節目中嘅「氣氛擔當」，鬧出連串笑料。游游唔算叫「入得廚房」，難得有咁嘅機會，當然即刻向鼎爺、肥媽「取經」啦，但就成日提問蠢問題，問到佢哋口啞啞，勁好笑！另一方面又糖鹽傻傻分不清，幫手切材料時又被嫌手腳慢，撻蝦膠時又被嫌唔夠力，搞到鼎爺投晒降咁話：「真係怕咗你！」肥媽再打蛇隨棍上話：「阿爺咩都未驚過，連珍姐都夠膽叫阿珍，佢淨係驚你！」
唔識煮唔緊要，好彩氣氛搭夠！游游亦唔介意做「下把位」，笑言：「呢個真係我真實演出，全部烏龍嘢係好突然發生嘅，煮嘢食嘅過程基本上唔會Cut，都係做番平時嘅自己，可能我都係比較多問題嘅一個人，所以好多時都會好好奇咁問問題，有時又會口快快講錯嘢！」
肥媽直認星廚搵到錢
至於星期二（25日）晚播出一集主題是「廚藝界的明爭暗鬥」，講到最精彩花生位不外乎講錢！游游問到大家最關心的問題：「星廚係咪好賺錢？」肥媽就直認不諱：「我認係喎，以前未煮飯時，我都有做代言，但未有咁多（收入）。」
游嘉欣勝在夠後生！
現年23歲的游嘉欣可謂夠曬青春，之前主持開飲食節目都係見到鼎爺同譚玉瑛做拍檔，或者肥媽配陸浩明（六號）老是常出現！不過今次換上「00後」游嘉欣，即使唔識煮，都起碼睇得先啦！總算有啲新鮮感！
譚玉瑛一口拒絕其他電視台邀請
59歲譚玉瑛在離開兒童節目之後，亦曾經獲其他電視台邀請主持兒童節目，但譚玉瑛一口拒絕，她笑言自己可能比較懶：「我冇做兒童節目之後，我就覺得我由10幾歲開始做到而家，做咗幾十年，好多人都冇我咁勤力啦，我唔做嘢都唔係寄生蟲啩，當時我係咁諗。」 自己雖然拒絕兒童節目的邀請，但譚玉瑛卻樂意轉型做飲食節目主持，她表示是因為自己一向喜歡飲飲食食、飲酒等，所以才會願意主持《阿爺廚房》和《香港原味道》等系列。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！