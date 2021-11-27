肥媽探訪65歲王玉環4,600萬豪宅 皇宮級裝修配以仙境露台極誇張

現時67歲的肥媽（Maria Cordero）近年開始減產，除了專注經營自己的煮食YouTube頻道之外，有時間就做吓瑜伽，亦都會同朋友聚聚。最近她就造訪「殭屍片天后」王玉環的「皇宮級」豪宅，仲睇到佢嘩嘩聲超驚喜！

撰文：東方新地 ｜圖片：肥媽YouTube、王玉環小紅書