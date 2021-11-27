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肥媽探訪65歲王玉環4,600萬豪宅 皇宮級裝修配以仙境露台極誇張

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撰文：東方新地

現時67歲的肥媽（Maria Cordero）近年開始減產，除了專注經營自己的煮食YouTube頻道之外，有時間就做吓瑜伽，亦都會同朋友聚聚。最近她就造訪「殭屍片天后」王玉環的「皇宮級」豪宅，仲睇到佢嘩嘩聲超驚喜！

撰文：東方新地 ｜圖片：肥媽YouTube、王玉環小紅書

王玉環轉行勁富貴

現時65歲的王玉環自從轉戰保險業後，據聞每年過千萬收入，生活絕對唔使愁！而她所住的地方亦位於傳統豪宅區別，坐立沙田半山被山林包圍，全屋約2,600呎，價值逾4,600萬。

王玉環屋企嘅佈置相當豪華。（圖片來源：王玉環小紅書）
王玉環屋企嘅佈置相當豪華。（圖片來源：王玉環小紅書）

皇宮級別的裝修

王玉環的豪宅雖然唔係億億聲，但室內裝修就的確夠晒誇！日前肥媽登門造訪，探訪過程間不斷「嘩嘩聲」，仲大叫「成個皇宮咁呀！」但其實肥媽形容得絕不誇張，室內裝修設以米白色歐式風格為主，客、飯廳又有大型水晶吊燈，而且大小型傢具都非常精緻、優雅，極盡奢華！加上房間每個角落都有大量鮮花布置，仿如置身歐式皇宮，王玉環透露過每次都會花上8小時插花。

真係好奢華。（圖片來源：肥媽YouTube）
真係好奢華。（圖片來源：肥媽YouTube）
房又有花。（圖片來源：肥媽YouTube）
房又有花。（圖片來源：肥媽YouTube）
啲用具都好優雅。（圖片來源：王玉環小紅書）
啲用具都好優雅。（圖片來源：王玉環小紅書）
好奢華。（圖片來源：王玉環小紅書）
好奢華。（圖片來源：王玉環小紅書）
百對高踭鞋，幾乎將美劇《慾望城市》女主角凱莉最愛的知名高級鞋履品牌MANOLO BLAHNIK包色。（圖片來源：王玉環小紅書）
百對高踭鞋，幾乎將美劇《慾望城市》女主角凱莉最愛的知名高級鞋履品牌MANOLO BLAHNIK包色。（圖片來源：王玉環小紅書）

仙境般的露台

除了室內，王玉環的豪宅露台位才是焦點所在，事關露台向山林景，被一片清幽的山林包圍，望遠少少仲有個小山谷，景色全年隨天氣變化，坐在露台仿佛置身仙境，天然打卡位，每個到訪嘅老友都必定在此影相留念！

呢個露台真係好靚。（圖片來源：王玉環小紅書）
呢個露台真係好靚。（圖片來源：王玉環小紅書）
呢個露台真係好靚。（圖片來源：王玉環小紅書）
呢個露台真係好靚。（圖片來源：王玉環小紅書）
仙境一般。（圖片來源：王玉環小紅書）
仙境一般。（圖片來源：王玉環小紅書）
肥媽都忍唔住打幾次卡。（圖片來源：王玉環小紅書）
肥媽都忍唔住打幾次卡。（圖片來源：王玉環小紅書）

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