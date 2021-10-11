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67歲肥媽凌空倒吊做瑜伽 突破自己：我都做到你都做到

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撰文：東方新地

67歲的肥媽（Maria Cordero）曾患大腸癌，又患過子宮肌瘤，需要切除整個子宮，所以她近年開始注重健康。原來肥媽近日迷上做瑜伽，更挑戰凌空倒吊的高難度動作突破自我！

文：東方新地 ｜圖：肥媽 Facebook

67歲肥媽凌空倒吊做瑜伽 突破自己：我都做到你都做到
67歲的肥媽（Maria Cordero）曾患大腸癌，又患過子宮肌瘤，需要切除整個子宮，所以她近年開始注重健康。（圖片來源：肥媽 Facebook）

凌空倒吊挑戰高難度

67歲的肥媽（Maria Cordero）02年曾患大腸癌，13年又患上子宮肌瘤，要切除整個子宮，樂觀積極的肥媽幸好每次都能逢凶化吉，大步檻過。而肥媽近年亦開始關注自己的身體健康，更扚起心肝落力減肥。日前肥媽在Facebook分享初學瑜伽的照片，眼見她穿上背心和運動服，除了用瑜伽輪做出拉筋伸展的簡單動作外，更凌空倒吊挑戰高難度的瑜伽動作突破自我！肥媽亦留言鼓勵粉絲：「我都做到，你都做到」。

67歲肥媽凌空倒吊做瑜伽 突破自己：我都做到你都做到
肥媽近日迷上做瑜伽，用瑜伽輪做出拉筋伸展的簡單動作。（圖片來源：肥媽 Facebook）
67歲肥媽凌空倒吊做瑜伽 突破自己：我都做到你都做到
更凌空倒吊挑戰高難度的瑜伽動作突破自我！（圖片來源：肥媽 Facebook）
67歲肥媽凌空倒吊做瑜伽 突破自己：我都做到你都做到
肥媽留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）

網友笑言︰減咗肥咪個名都冇埋

有不少粉絲紛紛留言大讚肥媽有毅力，連契仔陸浩明都表示想跟她一齊學，亦有網民搞笑說︰「你減咗肥咪連個名都冇埋」、「到時人人轉口要叫佢做瘦媽」及「阿媽開個網上瑜伽班」等等。不過亦有網民留言表示關心：「勁揪喎，要小心腰骨」、「量力而為，運動要慢慢來」、「上到某啲年紀係唔可以勉強」等等。而肥媽也有在留言回覆︰「動作經過老師從旁指導，所以十分安全」。

（圖片來源：）
有不少粉絲紛紛留言大讚肥媽有毅力。（圖片來源：肥媽 Facebook）
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肥媽留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
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陸浩明留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
網民留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
網民留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
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網民留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
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網民留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
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網民留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
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網民留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
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網民留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）
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網民留言。（圖片來源：肥媽 Facebook）

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