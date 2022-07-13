68歲肥媽確診後隔離期間精神失常 對空氣與亡夫偈傾舒緩情緒：想嗲人

現時68歲的肥媽Maria Cordero，早於4月份已經接種4針科興疫苗，惟上月不幸確診染上新冠肺炎並在家自我隔離，6天後肥媽在個人YouTube Channel表示終於康復。近日她出席公開活動時就接受傳媒訪問，談及自我隔離期間竟然精神失常，而且試過對空氣與亡夫談話！