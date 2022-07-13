68歲肥媽確診後隔離期間精神失常 對空氣與亡夫偈傾舒緩情緒：想嗲人
肥媽自我隔離期間精神失常
肥媽早於4月已接種4針科興疫苗，但還是敵不過病毒的入侵，在6月24日自行快速檢測時發現自己染上新冠肺炎，其後於個人社交平台公布事件，明顯聲音沙啞而且面色蒼白，更表示「諗唔明白自己點解會中咗」。雖然肥媽曾經大讚方艙醫院好比私家醫院，但是肥媽就表示不會到方艙而是在家自我隔離，可是隔離其間肥媽卻因困在房中太多天，令到精神失常。
肥媽想「嗲」人 更對空氣與亡夫談話
肥媽在公開活動時接受傳媒訪問指自己在隔離其間的第四天，終於忍受不住開始流淚，而且十分想「嗲」人，更試過對空氣與亡夫談話，大呻自己十分辛苦，藉此舒緩自己的情緒。現在肥媽已經完全康復，說話也十分有中氣，她更表示「飯都可以食兩碗」！
肥媽安心打疫苗：過程好快
染病其間，肥媽就拍過片表示幸好自己打了疫苗，所以就算頭一、二天發高燒，不停流汗及頭痛也得而活著。回顧肥媽第一針科興，其實她好怕打針，肥媽當時就在自己的YouTube頻道上十分開心地對張學潤（Nel Nel）說：「我今日做咗件對自己好好嘅事，就係打疫苗！」之後又馬上Show出左手手臂上的打針位置。肥媽續說：「過程好快，仲快過打流感針，真係好似牙籤咁篤一篤。佢啲針特別幼，其實我都好驚打針，就算打屁股都好，我都會咬實手指，醫生都笑我：『你有冇搞錯，你幾多歲呀，仲怕打針！』」。
肥媽葡籍丈夫Rick於2020年11月逝世
肥媽Maria Cordero嘅葡籍丈夫Rick，於2020年11月初早上因呼吸困難而入院，於凌晨逝世。隨後肥媽於社交平台公佈丈夫死訊。由於Rick嘅死訊過於突然，肥媽一時難以接受，Rick嘅身後事將會由家人安排。肥媽與Rick結婚21年，風雨同路，恩愛至今；Rick於2017年確診末期肺腺癌，肥媽一邊承受巨大嘅心理壓力，一邊以各種方式支持老公，並肩對抗癌魔。
肥媽喪夫一個月復工
肥媽坦言丈夫離世令她相當不捨及未能習慣老公不在身邊，最近開始釋懷更指老公上天家都是一件好事，又指自己是時候放下﹗不過口說放低，肥媽卻透露每日都感應到亡夫就在身邊，對她繼續貼心「照顧」。
肥媽感慿亡夫在身邊：「我唔係導人迷信﹗」
在老公過身後一段時間，肥媽曾表示之前一切起居生活都是依賴著老公，肥媽舉出三項鐵證以證老公一直在身邊「照顧」她，指曾經試過找遍全屋所有地方，也找不到錘仔，但卻突然在工具箱出現，似是亡夫暗中幫忙。又試過冷氣在瞓覺時自行熄機，肥媽指「怕我冷親幫我熄機」，又指最有靈性的狗仔夜晚會搖頭擺尾，像在歡迎亡夫回家﹗如此種種，肥媽直覺亡夫Rick一直在自己身邊：「我唔係導人迷信﹗」
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