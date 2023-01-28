肥媽紅館演唱會被指多空凳 網民建議改名：MC Mirror VS Mirror
肥媽紅館騷票價最高$880
6年前曾公開告別幕前的肥媽，今次再開個唱票價最高$880，有傳媒報道指在現場除了山頂有部分吉位外，入座率約有八成。
紅館現場被指多空凳
不過有持$580票入場的網民，就在社交網專頁中出po，直言：「開場同散場都咁多人。好想唱返首”空凳”慶祝下。」
網民寸爆：Full house地府
對此網民紛紛留言表示：「Full house地府！」、「Sam hui收880，佢又收880，真係人貴自知」、「我想睇朱咪咪多…D囉」等等。
建議改名 MC Mirror VS Mirror
有網民更提議肥媽將今次的《肥媽面對面演唱會》改名繼續賣飛，表示：「改名做 MC Mirror VS Mirror 咁咪賣清光囉！」
常見問題
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