肥媽

肥媽紅館演唱會被指多空凳 網民建議改名：MC Mirror VS Mirror

最新娛聞
東方新地

廣告

肥媽（Maria Cordero）在紅館舉行的一連兩場《肥媽面對面演唱會》昨日（1月27日）已開鑼，雖然有傳媒報道話今次演唱會入座率有八成，但有網民就在社交網出po，直指在紅館現場見到有好多張空凳！

肥媽 肥媽在演唱會中扮成自由神像登場，寓意「香港好自由」。
肥媽在演唱會中扮成自由神像登場，寓意「香港好自由」。（圖片來源：官方提供）

肥媽紅館騷票價最高$880

6年前曾公開告別幕前的肥媽，今次再開個唱票價最高$880，有傳媒報道指在現場除了山頂有部分吉位外，入座率約有八成。

肥媽 肥媽在演唱會中換上多套歌衫，又請了多位嘉賓上台一齊表演。
肥媽在演唱會中換上多套歌衫，又請了多位嘉賓上台一齊表演。（圖片來源：官方提供）
肥媽 《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍Janees）首登紅館，同肥媽合唱《Enough is Enough》 。
《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）首登紅館，同肥媽合唱《Enough is Enough》 。（圖片來源：官方提供）
肥媽 馬浚偉亦係嘉賓之一。
馬浚偉亦係嘉賓之一。（圖片來源：官方提供）
肥媽 肥媽在完騷後接受傳媒訪問，指演唱會氣氛好好！
肥媽在完騷後接受傳媒訪問，指演唱會氣氛好好！（圖片來源：[email protected]肥媽 Maria cordero）

紅館現場被指多空凳

不過有持$580票入場的網民，就在社交網專頁中出po，直言：「開場同散場都咁多人。好想唱返首”空凳”慶祝下。」

肥媽 網民仲分享咗兩張開場和散場時都有好多「空凳」的相片。
網民仲分享咗兩張開場和散場時都有好多「空凳」的相片。（圖片來源：[email protected]文人多說話）
肥媽 肥媽在IG限時動態分享的影片中，亦見到觀眾席上有多張「空凳」。
肥媽在IG限時動態分享的影片中，亦見到觀眾席上有多張「空凳」。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）

網民寸爆：Full house地府

對此網民紛紛留言表示：「Full house地府！」、「Sam hui收880，佢又收880，真係人貴自知」、「我想睇朱咪咪多…D囉」等等。

肥媽 肥媽全晚不時走近台邊𢭃利是，同黑妹合唱時，更忽然由心口摷出兩封利是來。
肥媽全晚不時走近台邊𢭃利是，同黑妹合唱時，更忽然由心口摷出兩封利是來。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）
肥媽
（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）

建議改名 MC Mirror VS Mirror

有網民更提議肥媽將今次的《肥媽面對面演唱會》改名繼續賣飛，表示：「改名做 MC Mirror VS Mirror 咁咪賣清光囉！」

Maria Cordero 肥媽 肥媽今次的紅館檔期將會是繼陳奕迅及MC張天賦後第三人於2023年舉行紅館演唱會。6年前曾公開告別幕前的肥媽，再開個唱票價最高$880。
肥媽今次的紅館檔期是繼陳奕迅及MC張天賦後第三人於2023年舉行紅館演唱會。（圖片來源：Ma-Maria.com圖片）
肥媽 肥媽本名Maria Cordero，本身縮寫就係真·MC！
肥媽本名Maria Cordero，本身縮寫就係真·MC！（圖片來源：[email protected]肥媽 Maria cordero）
肥媽 眾人齊聚在後台合照。
眾人齊聚在後台合照。（圖片來源：官方提供）
肥媽 修哥胡楓及羅蘭姐都有到場欣賞肥媽演唱會。
修哥胡楓及羅蘭姐都有到場欣賞肥媽演唱會。（圖片來源：官方提供）
肥媽 喬寶寶扮財神。
喬寶寶扮財神。（圖片來源：官方提供）
肥媽 佘詩曼同肥媽合照。
佘詩曼同肥媽合照。（圖片來源：官方提供）
肥媽 仲有久未露面的白韻琴與丈夫謝偉俊。
仲有久未露面的白韻琴與丈夫謝偉俊。（圖片來源：官方提供）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？

想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖化解方法

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]肥媽 Maria cordero、官方提供、[email protected]_maria_cordero、[email protected]文人多說話、網上影片截圖

讀者留言

熱門文章

 