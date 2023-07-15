肥媽8月到英國搞慈善演唱會 最貴門票每張428鎊

日前網上傳出一張Maria Cordero（肥媽）8月中將會到英國舉辦音樂會的海報，而這場音樂會的入場費最貴的門票要428鎊（即約4389港元）。肥媽早年亦曾經參與過這些慈善騷，但不幸被拖欠40萬的費用，不過今次唔使擔心喇，係「開心香港」的活動！