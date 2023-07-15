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肥媽8月到英國搞慈善演唱會 最貴門票每張428鎊

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日前網上傳出一張Maria Cordero（肥媽）8月中將會到英國舉辦音樂會的海報，而這場音樂會的入場費最貴的門票要428鎊（即約4389港元）。肥媽早年亦曾經參與過這些慈善騷，但不幸被拖欠40萬的費用，不過今次唔使擔心喇，係「開心香港」的活動！

肥媽8月英國慈善演唱會最貴門票每張428鎊

海報上列出了開騷的日期及地址，將於8月11至12日在威斯敏斯特中央大廳舉行，門票的價錢分為328鎊、268鎊、228鎊及168鎊，而8月14日則是慈善晚宴門票的價錢則比較貴要428鎊（即約4389港元）。

海報上列明「Hello Hong Kong 你好．香港」字眼

海報上亦註明是慈善活動，但未有寫明會捐到哪一個慈善機構，其實肥媽早年亦曾經參與過這些慈善騷，但慈善機構到現在都還未收到善款。除了慈善機構未收到善款外，肥媽自己亦都被拖欠40萬的費用，她自己也入稟小額錢債審裁處追討。但今次在海報上見到有「Hello Hong Kong 你好．香港」及「Happy Hong Kong 開心香港」字眼，是香港政府的活動來，「開心香港」的活動擴至英國，相信今次肥媽不怕被「走數」了。

肥媽 海報上見到有「Hello Hong Kong 你好．香港」及「Happy Hong Kong 開心香港」字眼
海報上見到有「Hello Hong Kong 你好．香港」及「Happy Hong Kong 開心香港」字眼（圖片來源：中華人資料及諮詢中心網站）
肥媽 肥媽在演唱會中扮成自由神像登場，寓意「香港好自由」。
肥媽在今年紅館演唱會中扮成自由神像登場，寓意「香港好自由」。（圖片來源：官方提供）

肥媽今年紅館演唱會票價最高$880被指多空凳

肥媽（Maria Cordero）在紅館舉行的一連兩場《肥媽面對面演唱會》昨日（1月27日）已開鑼，雖然有傳媒報道話今次演唱會入座率有八成，但有網民就在社交網出po，直指在紅館現場見到有好多張空凳！

肥媽紅館騷票價最高$880

6年前曾公開告別幕前的肥媽，今次再開個唱票價最高$880，有傳媒報道指在現場除了山頂有部分吉位外，入座率約有八成。

肥媽 肥媽在演唱會中換上多套歌衫，又請了多位嘉賓上台一齊表演。
肥媽在演唱會中換上多套歌衫，又請了多位嘉賓上台一齊表演。（圖片來源：官方提供）
肥媽 《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍Janees）首登紅館，同肥媽合唱《Enough is Enough》 。
《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）首登紅館，同肥媽合唱《Enough is Enough》 。（圖片來源：官方提供）
肥媽 馬浚偉亦係嘉賓之一。
馬浚偉亦係嘉賓之一。（圖片來源：官方提供）
肥媽 肥媽在完騷後接受傳媒訪問，指演唱會氣氛好好！
肥媽在完騷後接受傳媒訪問，指演唱會氣氛好好！（圖片來源：[email protected]肥媽 Maria cordero）

紅館現場被指多空凳

不過有持$580票入場的網民，就在社交網專頁中出po，直言：「開場同散場都咁多人。好想唱返首”空凳”慶祝下。」

肥媽 網民仲分享咗兩張開場和散場時都有好多「空凳」的相片。
網民仲分享咗兩張開場和散場時都有好多「空凳」的相片。（圖片來源：[email protected]文人多說話）
肥媽 肥媽在IG限時動態分享的影片中，亦見到觀眾席上有多張「空凳」。
肥媽在IG限時動態分享的影片中，亦見到觀眾席上有多張「空凳」。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）

網民寸爆：Full house地府

對此網民紛紛留言表示：「Full house地府！」、「Sam hui收880，佢又收880，真係人貴自知」、「我想睇朱咪咪多…D囉」等等。

肥媽 肥媽全晚不時走近台邊𢭃利是，同黑妹合唱時，更忽然由心口摷出兩封利是來。
肥媽全晚不時走近台邊𢭃利是，同黑妹合唱時，更忽然由心口摷出兩封利是來。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）
肥媽
（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）

建議改名 MC Mirror VS Mirror

有網民更提議肥媽將今次的《肥媽面對面演唱會》改名繼續賣飛，表示：「改名做 MC Mirror VS Mirror 咁咪賣清光囉！」

Maria Cordero 肥媽 肥媽今次的紅館檔期將會是繼陳奕迅及MC張天賦後第三人於2023年舉行紅館演唱會。6年前曾公開告別幕前的肥媽，再開個唱票價最高$880。
肥媽今次的紅館檔期是繼陳奕迅及MC張天賦後第三人於2023年舉行紅館演唱會。（圖片來源：Ma-Maria.com圖片）
肥媽 肥媽本名Maria Cordero，本身縮寫就係真·MC！
肥媽本名Maria Cordero，本身縮寫就係真·MC！（圖片來源：[email protected]肥媽 Maria cordero）
肥媽 眾人齊聚在後台合照。
眾人齊聚在後台合照。（圖片來源：官方提供）
肥媽 修哥胡楓及羅蘭姐都有到場欣賞肥媽演唱會。
修哥胡楓及羅蘭姐都有到場欣賞肥媽演唱會。（圖片來源：官方提供）
肥媽 喬寶寶扮財神。
喬寶寶扮財神。（圖片來源：官方提供）
肥媽 佘詩曼同肥媽合照。
佘詩曼同肥媽合照。（圖片來源：官方提供）
肥媽 仲有久未露面的白韻琴與丈夫謝偉俊。
仲有久未露面的白韻琴與丈夫謝偉俊。（圖片來源：官方提供）

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圖片來源：中華人資料及諮詢中心網站、官方提供、[email protected]肥媽 Maria cordero

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