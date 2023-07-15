肥媽8月到英國搞慈善演唱會 最貴門票每張428鎊
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日前網上傳出一張Maria Cordero（肥媽）8月中將會到英國舉辦音樂會的海報，而這場音樂會的入場費最貴的門票要428鎊（即約4389港元）。肥媽早年亦曾經參與過這些慈善騷，但不幸被拖欠40萬的費用，不過今次唔使擔心喇，係「開心香港」的活動！
肥媽8月英國慈善演唱會最貴門票每張428鎊
海報上列出了開騷的日期及地址，將於8月11至12日在威斯敏斯特中央大廳舉行，門票的價錢分為328鎊、268鎊、228鎊及168鎊，而8月14日則是慈善晚宴門票的價錢則比較貴要428鎊（即約4389港元）。
海報上列明「Hello Hong Kong 你好．香港」字眼
海報上亦註明是慈善活動，但未有寫明會捐到哪一個慈善機構，其實肥媽早年亦曾經參與過這些慈善騷，但慈善機構到現在都還未收到善款。除了慈善機構未收到善款外，肥媽自己亦都被拖欠40萬的費用，她自己也入稟小額錢債審裁處追討。但今次在海報上見到有「Hello Hong Kong 你好．香港」及「Happy Hong Kong 開心香港」字眼，是香港政府的活動來，「開心香港」的活動擴至英國，相信今次肥媽不怕被「走數」了。
肥媽今年紅館演唱會票價最高$880被指多空凳
肥媽（Maria Cordero）在紅館舉行的一連兩場《肥媽面對面演唱會》昨日（1月27日）已開鑼，雖然有傳媒報道話今次演唱會入座率有八成，但有網民就在社交網出po，直指在紅館現場見到有好多張空凳！
肥媽紅館騷票價最高$880
6年前曾公開告別幕前的肥媽，今次再開個唱票價最高$880，有傳媒報道指在現場除了山頂有部分吉位外，入座率約有八成。
紅館現場被指多空凳
不過有持$580票入場的網民，就在社交網專頁中出po，直言：「開場同散場都咁多人。好想唱返首”空凳”慶祝下。」
網民寸爆：Full house地府
對此網民紛紛留言表示：「Full house地府！」、「Sam hui收880，佢又收880，真係人貴自知」、「我想睇朱咪咪多…D囉」等等。
建議改名 MC Mirror VS Mirror
有網民更提議肥媽將今次的《肥媽面對面演唱會》改名繼續賣飛，表示：「改名做 MC Mirror VS Mirror 咁咪賣清光囉！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：中華人資料及諮詢中心網站、官方提供、[email protected]肥媽 Maria cordero