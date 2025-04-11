中年好聲音3丨肥媽指阮慧珊入14強係「執到」率先爆最後7強心水

《中年好聲音3》淘汰賽引發網民熱議，肥媽聯同車婉婉接受訪問時直言，阮慧珊、任永健能入14強已經係「執到」，更狠批兩人暫時難敵一眾實力「大魔王」。肥媽更親自點名心水選手，預告最終7強將於啟德正面交鋒，火藥味十足！