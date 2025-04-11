中年好聲音3丨肥媽指阮慧珊入14強係「執到」率先爆最後7強心水
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《中年好聲音3》淘汰賽引發網民熱議，肥媽聯同車婉婉接受訪問時直言，阮慧珊、任永健能入14強已經係「執到」，更狠批兩人暫時難敵一眾實力「大魔王」。肥媽更親自點名心水選手，預告最終7強將於啟德正面交鋒，火藥味十足！
肥媽指阮慧珊入14強已經係「執到」
近日《中年好聲音3》淘汰任永健、阮慧珊引發觀眾熱議，評審肥媽及車婉婉接受訪問時直言，指兩人兩人短時間內應該冇乜機會再上更高名次，認為兩人未有能力同一班「大魔王」選手鬥。肥媽更激動地表示兩人可以入到20強已經係「執到」，仲可以拍MV應該已經要滿足。
肥媽談黃博99分之謎 「連阿Lam都話值」
談到預告中黃博獲得99分，肥媽就大賣關子：「我宜家點話俾你聽，你嗰日真係要睇啦，連阿Lam都話值，唔係只係我話值！」車婉婉就接著解釋指每個評審會給黃博如此高分數都有其原因，她笑言：「唔通所有評審都『撞邪』乜？阿Lam都唔會亂俾分啦！」肥媽則透露黃博並非一直穩定：「佢有一次選錯歌，嗰日我真係差到嗰眼鏡都跌咗落嚟。」
預告最後7強將於啟德正面交鋒
被問及熱門選手，肥媽點名多個「大魔王」，其中包括黃博、張宇辰、李金凱、劉洋、 陳芷盈、占士丁丁和王鄭浚仁等人，更預告最後7強將於啟德正面交鋒。對於本季分數普遍高於上季，肥媽強調是《中年好聲音3》的選手水準變高，由二十強時已經有幾位『大魔王』飆出來，唱功比《中年好聲音2》厲害。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期