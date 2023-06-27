黃家強以長文回應肥媽 強調家駒沒為她寫歌：我的RAM還很健康

肥媽（Maria Cordero）經常因為不當言論被外界質疑為博出位為所不用其極，繼早前在抖音拍片悼念故友張學潤（Nel Nel）引起其家屬不滿並要求片段下架之後，日前她在節目上自爆黃家駒曾經寫過歌給自己，不過卻被黃家駒的弟弟黃家強公開鬧爆她講大話，兩人之後更在網上掀起罵戰，肥媽更張貼一張黃家駒寫著「肥媽」兩個字的卡式帶來證明。事件發酵2日至今依然未停止，黃家強今日（27日）早上再於Facebook發長文回應她，並公開Beyond錄demo時不為人知的故事：「與其羅生門不如用常理吧。」