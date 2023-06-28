肥媽 黃家駒

肥媽貼黃家駒手稿力證有此歌曲 黃家強清晨再度出Po向肥媽道歉

最新娛聞
東方新地

廣告

黃家駒遺作風波發酵至今依然未停止，黃家強昨日（27日）早上於Facebook發長文回應肥媽，並公開Beyond錄demo時不為人知的故事：「與其羅生門不如用常理吧。」另一邊廂，肥媽亦於中午在Facebook發文反擊，更堅決表明：「我肥媽唔需要抽水！」同時2008年的展覽被翻出，證明手稿存在，對此黃家強在周三清晨再度出Po向肥媽道歉，並遷怒另一「隱藏人物」！

肥媽 黃家駒 「別了家駒十五載的舊日足跡」展覽會2008年舉行，當時展出不少家駒遺物。
「別了家駒十五載的舊日足跡」展覽會2008年舉行，當時展出不少家駒遺物。（圖片來源：東方新地）
肥媽 黃家駒 08年的展覽，黄家強、太太Makiko、父母、家姐和姐夫等出席「別了家駒十五載的舊日足跡」展覽會。
08年的展覽，黄家強、太太Makiko、父母、家姐和姐夫等出席「別了家駒十五載的舊日足跡」展覽會。（圖片來源：東方新地）
肥媽 黃家駒 當年的手稿展出，不少傳媒都獲邀參觀拍攝，家強搞受訪問時亦有提及此手稿。
當年的手稿展出，不少傳媒都獲邀參觀拍攝，家強搞受訪問時亦有提及此手稿。（圖片來源：東方新地）

肥媽：唔需要抽水！都不需要藉此做任何宣傳

面對各執一詞，肥媽再發聲為自己辯護，更附上兩張黃家駒生前的手稿及衣物照片：

二十多年前，在Event上，
家強說，你知道家駒寫了一首歌給你嗎？
雖然我是老人家，但別考我記性，
或者你貴人善忘吧。
當日我聽到的都只是簡單一句，
我從沒有跟任何人說，
因為我不知道最後會否由我主唱。

直至年初，經理人Leslie 致電給我，
問我知唔唔知這件事，
我說：「知道。」
當佢再問我，可唔可以唱返這首歌，
我就無條件去完成這首歌。
而當中我沒有收過任何酬勞，
版權誰屬我亦不知道，
收益如何我都不知道，
我肥媽唔需要抽水，
都不需要藉此做任何宣傳，
我唱這首歌只有一個原因，
我欣賞家駒， 亦欣賞家駒的音樂。

明明只是簡單紀念家駒的事，
我亦不明白為什麼最後會變得複雜。

肥媽 黃家駒 肥媽更附上兩張黃家駒生前的手稿及衣物照片。
肥媽更附上兩張黃家駒生前的手稿及衣物照片。（圖片來源：肥媽Facbook圖片）
肥媽 黃家駒 圖片來自家駒的紀念展覽 「由黃家強提供生前遺物，取名「舊日的足跡」，全六月供有心人士免費入場追思，舉辦地址牛棚藝術村。」
圖片來自家駒的紀念展覽 「由黃家強提供生前遺物，取名「舊日的足跡」，2008年6月供有心人士免費入場追思，舉辦地址牛棚藝術村。」 （圖片來源：肥媽Facbook圖片）

肥媽再貼報章引證

肥媽發文後，再貼上2008年太陽報截圖圖片，證實黃家強接受訪問時，的確有說過家駒作曲給她！黃家強於2008年5月出席樹仁大學「別了家駒十五載—舊日的足跡座談會」，接受記者訪問時，指正籌備哥哥黃家駒展覽，並會展示黃家駒手寫樂譜，黃家強當時表示：「作品的歌名是人名，他當時想作給誰，便起那人的名字，其中一個譜是給肥媽瑪利亞，估計當時他們曾傾談合作。」

更新！黃家強向肥媽道歉！回應08年自打嘴巴報導 遷怒另一人

對於08年自己曾於報章及展覽展示家駒手稿，不少樂迷覺得家強明顯自打嘴巴，本來支持他的觀眾都感到尷尬，對此黃家強在星期三早上六點再作回應，向肥媽道歉之餘，提出對Demo卡式帶真偽的質疑，言語間似乎對掌握家駒遺物的經理人Leslie 表達不滿：

肥媽 黃家駒 家強表示不知道Demo Tape的存在，質疑真偽。
家強表示不知道Demo Tape的存在，質疑真偽。（圖片來源：黃家強FB）

黃家強長文解說 「錄Demo會用音樂人名命名」

黃家強坦言，樂隊們會在寫歌的時候經常會以其他音樂人或樂隊的名字作為題材，以80年代的Beyond為例，他們會參考一些流行音樂做藍本：「例如：安全地帶、Southern All Star.. 他們的歌被多少香港歌手翻唱，大家都很清楚，而在香港也有我們欣賞與尊敬的前輩：擁有獨特黑人騷靈和R&B唱腔的前輩肥媽Maria Cordero和唱Blues不作他選的前輩夏紹聲Danny Summer。」

他坦言在錄製demo的時候都會以歌手和樂隊的名字作記認：「以上我所提及的四個單位的名字在我印象中都曾經出現過在家駒的Demo上（我也有Demo叫U2，回想起來耳根都發熱），為什麼會用他們的名字作demo title? 原因很簡單，因為受了他們的音樂風格影響而創作出來的作品，而當時還未有確切的題材，最直接了當的方法記錄下來便是這樣，只要看到暫定的歌名，便可以在選歌時大概會知道這些歌的風格。」

肥媽 黃家駒
（圖片來源：[email protected] keung1113）

黃家強認為本來係Beyond小秘密 卻要公開感尷尬

他續指，這本來是Beyond成員之間的小秘密，又表示：「對我們來說，如果被公開了是頗尷尬的事情」，但他還是因為今次的風波而決定講清楚：「話雖是受他們影響而得到靈感，但歌曲還是原創的，而且作品完成之後，會有真正的題材，所以我們會刪除這些創作紀錄，只會講述現有題材和曲風。好可惜亦好無奈，有些名字demo已經被擁有者在沒有理會我們感受之下在較早之前出版過了。」

肥媽 黃家駒 黃家強透露Beyond寫歌時會用音樂人名作為創作題材。
黃家強透露Beyond寫歌時會用音樂人名作為創作題材。（圖片來源：[email protected]黃家強）

寸爆表示自己記得好清楚：我的RAM還很健康

黃家強於10年前發毒誓爆Beyond「拆夥真相」，又與前經理人陳健添(Leslie）積怨多年，陳健添於一個月前在其YouTube頻道「Kinn’s Music」中介紹過《感激這對手》這首歌：「黃家駒於1988年創作的demo《肥媽》，經歷三十五年後終於由Maria（肥媽）親自演繹首度面世。黃家強亦在文中寸爆前經理人：「心水清的樂迷應該知道誰擁有我們1991年之前的歌曲版權，他怎樣處理我無權過問。」

肥媽昨日向傳媒申冤，表示自己確實在20多年前在活動上聽黃家強講過黃家駒有為自己作過歌，又強調自己記得很清楚。黃家強無奈表示：「我不想拿記憶體來說事，因為我的RAM還很健康，我用常理來解答，一種公開了會令我們感到尷尬的創作手法，我會告訴她會讓她知道嗎？再者版權和錄音帶都不在我手，我為什麼要編一個為她寫歌的故事來送歌給她，我為什麼要這樣做，有需要嗎？版權不是我的，我憑什麼送給她！」

肥媽 黃家駒
（圖片來源：[email protected] keung1113）

黃家強強調唔會送歌畀肥媽

他又踢爆哥哥家駒不單止用「肥媽」兩個字當成demo名，還有叫「安全地帶」和「Southern All Star」：「難道這些歌也是為這兩隊典堂級樂隊而寫的嗎？他們會唱嗎？因為以上種種原因，我是不會亦不能送這首歌給她的。」

肥媽 黃家駒 黃家強強調自己記憶力好好。
黃家強強調自己記憶力好好。（圖片來源：[email protected]黃家強）

叫肥媽做前輩 表明不想再追究

最後，黃家強亦苦口婆心向肥媽表示自己不想再追究事件：「前輩，無論誰給妳誤導了我不想深究，能夠得到家駒的作品而妳又喜歡的話，好好唱好它已經是對家駒的一份尊重，無需要牽連其他人來感動自己。沒有是非只有真理！」

肥媽 黃家駒 黃家強希望事件告一段落。
黃家強希望事件告一段落。（圖片來源：[email protected]黃家強）

肥媽透露20多年前得知黃家駒曾為自己寫歌

樂隊Beyond的主音兼結他手黃家駒1993年在日本錄製節目時從高台墜落，享年31歲。離開30周年之際，前晚（24日）無綫播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》以作紀念，其中肥媽（Maria Cordero）在節目中，自稱透過黃家強得知黃家駒為自己寫歌。不過節目播出後，即遭黃家強反駁「關於我的都是謊言」。

《永遠光輝 黃家駒》節目中，肥媽透露黃家強曾經向自己表示黃家駒寫了一首歌給自己，且希望在全球發行。她還感性說因為忙到沒時間聽歌，錄音前兩天才聽過一次，要黃家駒幫幫自己：「我聽了兩次去（錄音）就完成了，我覺得他都有幫我，我沒想到他會寫這首歌給我，很觸動我的心，真是我的榮幸。」

肥媽 黃家駒 肥媽稱黃家強有天找她
肥媽稱黃家強有天找她。（圖片來源：TVB）
肥媽 黃家駒 肥媽說透過黃家強來電透露是黃家駒為自己寫的歌。
肥媽說透過黃家強來電得知黃家駒為自己寫歌。（圖片來源：TVB）
肥媽 黃家駒 肥媽還說很好，有機會唱此作品。
肥媽還說很好，有機會唱此作品。（圖片來源：TVB）
肥媽 黃家駒 未發布遺作歌名為《感激這對手》。
未發布遺作歌名為《感激這對手》。 （圖片來源：TVB）

黃家強反駁：關於我的都是謊言

不過，黃家強今（26日）在Facebook轉發有關報導表示：

「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人」、「喺呢個風雨飄搖的時代，我希望做人能無愧於心。」

肥媽 黃家駒 黃家強反駁肥媽言論。
黃家強反駁肥媽言論。（圖片來源：黃家強FB圖片）

粉絲怒轟肥媽借家駒刷存在感

不少粉絲得知事件後都相當驚訝，怒轟肥媽借家駒刷存在感非常過份：「原來是假的，真是無恥，利用大家懷念家駒，製造自己存在感」、「只有你可以有資格作出評論，終於等到你發聲」、「明白了，我收看時就覺得奇怪，想說怎麼都沒聽過，再加上那特輯有頭無尾，有點失望」。

肥媽曾爆收到家駒前經理人致電

翻查資料，肥媽早前（10日）亦在小紅書拍片講述有關唱家駒作品的事，不過她在片中是說去年家駒前經理人致電給她，而不是黃家強致電給她。

肥媽 黃家駒
（圖片來源：小紅書圖片）
肥媽 黃家駒
（圖片來源：小紅書圖片）
肥媽 黃家駒
（圖片來源：小紅書圖片）
肥媽 黃家駒
（圖片來源：小紅書圖片）

肥媽長文回應網上指控

肥媽在今天（26日）下午約5時30分也在個人Facebook網頁作出回應，長文如下：

對於今天有關於網上的指控，
我想藉此回應一下。

其實可以錄制《感激這對手》這首歌，
源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的通知，並話收到手上的錄音帶，
是家駒生前留下並寫上肥媽兩字，
希望我可以完成這首歌。

而早於二十多年前，
我和家強出席一個event 時，
他曾經跟我提過家駒作了一首歌送給我的。

至於最近我在TVB中的訪問中是提到 有一天家強跟我說，
但不知最後經某網媒報章轉述我的講話時，
就變成 最近收到家強的來電 。
作為專業的傳媒人，
希望該網媒報章編輯重新和認真留意節目內容，
並修正和發佈正確的訊息。

整件事就是這麼簡單，
作為朋友，
我只是想完成家駒的心願，
完成他未完成的作品，
希望大家都將焦點放回在家駒的作品上，
謝謝。

肥媽 黃家駒 肥媽Po咗家駒手寫嘅字，證明當年家駒真係打算寫歌畀佢。
肥媽Po咗家駒手寫嘅卡式帶，證明當年家駒真係打算寫歌畀佢。（圖片來源：肥媽Facebook）
肥媽 黃家駒 1989年黃家駒都有寫歌畀譚詠麟 ，當時家駒負責為《忘情都市》作曲。
1989年黃家駒都有寫歌畀譚詠麟 ，當時家駒負責為《忘情都市》作曲。（圖片來源：網上圖片）

肥媽回覆傳媒越講越嬲叫大家唔好屈佢

肥媽事後回覆傳媒，講到20多年前曾與黃家強在一個宣傳活動，那時候家強有說過有一個餅帶是寫著自己的名字，肥媽生氣的說若不是家強講過，那所謂經理人打給自己的時候，怎會敢去唱呀！還有唱這首歌，自己也沒有得益同時亦唔需要宣傳，肥媽強調唔需要靠這首歌去賺錢。

肥媽訪問中越講越激動，坦言並沒有作故仔，指出靠這首歌不會發達，同時說道只是紀念家駒，認為家強唔需要講這些說話，表示家強和他前經理人反面是他們的事，沒理由找我出氣，不關本人的事。最後肥媽說呢排已經成日畀人屈，自己一直也是在做好心。

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：肥媽Facbook圖片

讀者留言

熱門文章

 