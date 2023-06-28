肥媽貼黃家駒手稿力證有此歌曲 黃家強清晨再度出Po向肥媽道歉

黃家駒遺作風波發酵至今依然未停止，黃家強昨日（27日）早上於Facebook發長文回應肥媽，並公開Beyond錄demo時不為人知的故事：「與其羅生門不如用常理吧。」另一邊廂，肥媽亦於中午在Facebook發文反擊，更堅決表明：「我肥媽唔需要抽水！」同時2008年的展覽被翻出，證明手稿存在，對此黃家強在周三清晨再度出Po向肥媽道歉，並遷怒另一「隱藏人物」！