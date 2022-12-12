肥媽感觸落淚 自爆5,000萬炒燶科技股輸剩200萬
肥媽喪夫後情緒不穩 不再輕言告別
69歲的肥媽(Maria Cordero)於2016年舉行《友誼長存30週年香港演唱會》後宣布正式退休，這6年肥媽經歷喪夫之痛，情緒一度不穩，近年見她出返來表演登台，靠工作有寄託，生活重回正軌，下月27及28日（初六、初七）更重返紅館開演唱會，日前她接受傳媒透問時，表示唔會再輕易講「告別」或「退休」，因為她自爆退休後3年，發生了一件大事，令她覺悟原來個天要佢繼續做嘢，唔可以話告別唔做。
信朋友入5,000萬科技股輸剩200萬喊得一句句
肥媽在訪問中自爆當日因為手持4、5千萬現金，所以才告別幕前，點知後來投資失利蝕入肉，老公當時更患重病，最後病逝，肥媽憶述此事時真係喊得一句句，因為信朋友，她入了5千萬關於電燈的香港科技股，朋友仲保證蝕錢會畀返佢，點知最後那位朋友都要破產，根本冇得賠，隻股票最後停埋牌。肥媽好記得當日在無綫錄影節目，睇住股價由8蚊跌到得8毫子，幾日後跌到得8個仙，結果她輸剩200萬，好彩唔係炒孖展，後果更加不堪設想。
網民唔同情：有半億cash慢慢摵啦，all in一隻股票咁蠢
網民對於肥媽炒股損手紛紛留言不表同情：「有半億cash有間大屋慢慢摵都過到世生活無憂啦！邊有人all in一隻股票，貪字一個貧咁蠢？」、「都幾大貪！」、「作大博同情買爆演唱會呀？」、「投資嘅嘢可升可跌，抵死」
肥媽「重創」後領悟人生
肥媽蝕入肉後反而變得更積極，她反過來安慰自己不要緊，因為個天給她健康的身體可以繼續工作，而早年她在世界各地投資的物業及鋪位全部都已供滿，雖然損失了近5,000萬現金，但她仍然可以平穩生活，得閒登台表演賺吓錢仲可以做善事。
早已寫定平安紙
肥媽原來已寫定平安紙，把海外物業分給孫仔孫女，更慶幸當日低價買樓，打算退休後周遊列國探孫，可惜物業供滿之時，肥媽老公已先行一步，老伴離世後肥媽再也不買樓。由於在外地的孫仔孫女唔得閒返港捧肥媽場，已約定明年2月齊集香港為肥媽慶祝70大壽。肥媽更被好姊妹黑妹爆料，爆她有人追，除中國人竟西人亦有，不過肥媽就耍手擰頭話唔要，因為冇人好得過我老公，對亡夫念念不忘的她，仲話覺得老公與她常在。
肥媽重回沙巴愛巢觸景傷情
肥媽近日在YouTube上載一段影片，重遊位於馬來西亞沙巴的別墅，肥媽表現得非常感觸，憶述昔日跟丈夫一齊外遊的日子忍唔住落淚。其實肥媽自老公離開後，一度放唔低令情緒困擾，花了一段長時間才能平伏。近月肥媽為無綫真人騷《中年好聲明》擔任評審，看到其中一對相愛廿載的夫妻閃爆全場，肥媽憶起亡夫即場爆喊，仲公開表示：「我同我老公都係咁！」真情流露。
常見問題
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