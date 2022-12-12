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肥媽感觸落淚 自爆5,000萬炒燶科技股輸剩200萬

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肥媽（Maria Cordero）本於今年3月在紅館舉行《2023 肥媽面對面演唱會》，但因疫情關係改至明年1月27及28日(年初六與年初七)，近日肥媽為個唱宣傳，自爆在2016年退休的3年間，曾以5,000萬炒股輸剩200萬，再加上當年老公患重病要承擔巨額醫藥費，令肥媽醒覺原來個天早已有安排，唔敢再講退休。

Maria Cordero 肥媽 近日為個唱宣傳的肥媽，受訪時自爆6年前因信朋友，買入科技股蝕近半億，真係喊得一句句。
近日為個唱宣傳的肥媽，受訪時自爆6年前因信朋友，買入科技股蝕近半億，真係喊得一句句。（圖片來源：無綫影片截圖）

肥媽喪夫後情緒不穩 不再輕言告別

69歲的肥媽(Maria Cordero)於2016年舉行《友誼長存30週年香港演唱會》後宣布正式退休，這6年肥媽經歷喪夫之痛，情緒一度不穩，近年見她出返來表演登台，靠工作有寄託，生活重回正軌，下月27及28日（初六、初七）更重返紅館開演唱會，日前她接受傳媒透問時，表示唔會再輕易講「告別」或「退休」，因為她自爆退休後3年，發生了一件大事，令她覺悟原來個天要佢繼續做嘢，唔可以話告別唔做。

Maria Cordero 肥媽 69歲的肥媽將於年初六及年初七在紅館再開個唱。
69歲的肥媽將於年初六及年初七在紅館再開個唱。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）
Maria Cordero 肥媽 肥媽今次的紅館檔期將會是繼陳奕迅及MC張天賦後第三人於2023年舉行紅館演唱會。6年前曾公開告別幕前的肥媽，再開個唱票價最高$880。
肥媽今次的紅館檔期將會是繼陳奕迅及MC張天賦後第三人於2023年舉行紅館演唱會。6年前曾公開告別幕前的肥媽，再開個唱票價最高$880。（圖片來源：Ma-Maria.com圖片）

信朋友入5,000萬科技股輸剩200萬喊得一句句

肥媽在訪問中自爆當日因為手持4、5千萬現金，所以才告別幕前，點知後來投資失利蝕入肉，老公當時更患重病，最後病逝，肥媽憶述此事時真係喊得一句句，因為信朋友，她入了5千萬關於電燈的香港科技股，朋友仲保證蝕錢會畀返佢，點知最後那位朋友都要破產，根本冇得賠，隻股票最後停埋牌。肥媽好記得當日在無綫錄影節目，睇住股價由8蚊跌到得8毫子，幾日後跌到得8個仙，結果她輸剩200萬，好彩唔係炒孖展，後果更加不堪設想。

網民唔同情：有半億cash慢慢摵啦，all in一隻股票咁蠢

網民對於肥媽炒股損手紛紛留言不表同情：「有半億cash有間大屋慢慢摵都過到世生活無憂啦！邊有人all in一隻股票，貪字一個貧咁蠢？」、「都幾大貪！」、「作大博同情買爆演唱會呀？」、「投資嘅嘢可升可跌，抵死」

Maria Cordero 肥媽 肥媽除了投資失利，更花了一大筆錢為丈夫醫重病。
肥媽除了投資失利，更花了一大筆錢為丈夫醫重病。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）

肥媽「重創」後領悟人生

肥媽蝕入肉後反而變得更積極，她反過來安慰自己不要緊，因為個天給她健康的身體可以繼續工作，而早年她在世界各地投資的物業及鋪位全部都已供滿，雖然損失了近5,000萬現金，但她仍然可以平穩生活，得閒登台表演賺吓錢仲可以做善事。

Maria Cordero 肥媽 肥媽不時開直播教人煮好西。
肥媽不時開直播教人煮好西。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）

早已寫定平安紙

肥媽原來已寫定平安紙，把海外物業分給孫仔孫女，更慶幸當日低價買樓，打算退休後周遊列國探孫，可惜物業供滿之時，肥媽老公已先行一步，老伴離世後肥媽再也不買樓。由於在外地的孫仔孫女唔得閒返港捧肥媽場，已約定明年2月齊集香港為肥媽慶祝70大壽。肥媽更被好姊妹黑妹爆料，爆她有人追，除中國人竟西人亦有，不過肥媽就耍手擰頭話唔要，因為冇人好得過我老公，對亡夫念念不忘的她，仲話覺得老公與她常在。

Maria Cordero 肥媽 肥媽是愛犬之人，每月花在牠們身上的金錢所費不菲。
肥媽是愛犬之人，每月花在牠們身上的金錢所費不菲。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）
Maria Cordero 肥媽 肥媽與黑妹姐近年拍住上登台搵真銀。
肥媽與黑妹姐近年拍住上登台搵真銀。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）

肥媽重回沙巴愛巢觸景傷情

肥媽近日在YouTube上載一段影片，重遊位於馬來西亞沙巴的別墅，肥媽表現得非常感觸，憶述昔日跟丈夫一齊外遊的日子忍唔住落淚。其實肥媽自老公離開後，一度放唔低令情緒困擾，花了一段長時間才能平伏。近月肥媽為無綫真人騷《中年好聲明》擔任評審，看到其中一對相愛廿載的夫妻閃爆全場，肥媽憶起亡夫即場爆喊，仲公開表示：「我同我老公都係咁！」真情流露。

Maria Cordero 肥媽 媽近日在YouTube上載一段影片，重遊位於馬來西亞沙巴的別墅。
媽近日在YouTube上載一段影片，重遊位於馬來西亞沙巴的別墅。（圖片來源：[email protected]肥媽 Maria Cordero ）
Maria Cordero 肥媽 肥媽重回沙巴與丈夫曾住過的愛巢。
肥媽重回沙巴與亡夫曾住過的愛巢，非常感觸。（圖片來源：[email protected]肥媽 Maria Cordero ）
Maria Cordero 肥媽 肥媽拍片時激動落淚。
肥媽拍片時激動落淚。（圖片來源：[email protected]肥媽 Maria Cordero ）
Maria Cordero 肥媽 肥媽早前在《中年好聲音》看到一對恩愛夫妻同台演出一時憶起亡父，掩面爆喊。
肥媽早前在《中年好聲音》看到一對恩愛夫妻同台演出一時憶起亡夫，掩面爆喊。（圖片來源：無綫影片截圖）
Maria Cordero 肥媽 肥媽日前與一班圈中好友飯聚，提前慶祝聖誕節。
肥媽日前與一班圈中好友飯聚，提前慶祝聖誕節。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_maria_cordero、Ma-Maria.com圖片、[email protected]肥媽 Maria Cordero

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