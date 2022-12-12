肥媽感觸落淚 自爆5,000萬炒燶科技股輸剩200萬

肥媽（Maria Cordero）本於今年3月在紅館舉行《2023 肥媽面對面演唱會》，但因疫情關係改至明年1月27及28日(年初六與年初七)，近日肥媽為個唱宣傳，自爆在2016年退休的3年間，曾以5,000萬炒股輸剩200萬，再加上當年老公患重病要承擔巨額醫藥費，令肥媽醒覺原來個天早已有安排，唔敢再講退休。