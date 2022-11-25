中年好聲音｜肥美人Jenny李泇霖憑信心戰勝身形缺點 張佳添讚似葉蒨文
曾參加《肥美人》｜張佳添讚聲線似葉蒨文 李泇霖憑信心戰勝身形缺點
現年42歲的Jenny李泇霖報稱職業是活動策劃，她同樣有幕前演出經驗，就是曾經參加友台的選美真人騷，IG粉絲人數逾1,200人。身形略胖的李泇霖面試當日透露自小十分自卑，經常被批做不成歌手，但熱愛唱歌的她未有因而放棄夢想，更拋出勵志金句：
「不論高矮肥瘦，只要有信心，人生前途都可以好好。」
泇霖面試當日獻唱《情人知己》，並謂是送給天上的媽媽，音樂人兼評審張佳添大讚：「身形唔緊要，最緊要有壓台感，你都有葉蒨文（聲線）嘅7、8成。」
肥美人Jenny李泇霖唱《情人知己》慨嘆肥人只能做二三線
在今年的ViuTV節目《肥美人》，李泇霖曾獻唱《情人知己》，當時她撰文分享心情： 「今晚真係超驚喜！同一時間好多人話喺電視機見到我！😍係呀！我有參加ViuTV @viutv 節目「肥美人」，真係估唔到雖然沒有被選中，但我竟然可以攞到1分零35秒嘅AirPlay！好多謝ViuTV！好多謝監製同埋導演比呢個機會我！」
當時她表示，《肥美人》俾咗機會佢實現夢想！「識我嘅人都知道我由細到大係一個肥妹，亦係好鍾意唱歌，同埋做咗好多同唱歌有關嘅嘢。本人芳齡4X歲，如果入到圍，應該都係要坐關愛座！ 以前唔會有呢啲節目，機會更加唔會輪到我哋呢啲被標籤的肥人，加上一把年紀、咁嘅身形、就算你有幾好，永遠都係二三線！」
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