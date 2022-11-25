中年好聲音｜肥美人Jenny李泇霖憑信心戰勝身形缺點 張佳添讚似葉蒨文

曾參加《肥美人》｜張佳添讚聲線似葉蒨文 李泇霖憑信心戰勝身形缺點

現年42歲的Jenny李泇霖報稱職業是活動策劃，她同樣有幕前演出經驗，就是曾經參加友台的選美真人騷，IG粉絲人數逾1,200人。身形略胖的李泇霖面試當日透露自小十分自卑，經常被批做不成歌手，但熱愛唱歌的她未有因而放棄夢想，更拋出勵志金句：