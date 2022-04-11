肥美人｜綺夢神還原「澳門首家…」 朱朱跳唱《Candy Ball》 K.O.陳葦璇
ViuTV繼美選D.n.A、口罩小姐後，再度推出選美節目《肥美人》，於4月11日晚上9時30分開始播放。節目未播出街之前一直受到不少爭議，然而《肥美人》卻認認真真為一班大碼美人提供表演機會，首集更有綺夢和朱朱兩大超具娛樂性重點，絕對值得重溫！
何綺婷100%還原「澳門首家…」
現時25歲，任職排舞室接待員、身高159cm、體重204磅的何綺婷（綺夢）在首集可以話係技驚四座，一登場就以一把靚聲俘虐評審，不單只一人分飾兩角、完美聲演卡通片《蠟筆小新》情節，更神還原網絡相當出名的宣傳對白「澳門首家…上線了」，令評審拍案叫絕。除了有一把靚聲之外，原來她更加是一位拉丁舞老師，跳舞表演震撼全場，連星級排舞師Rock Sir都大讚專業，最後獲得26分滿分。小儀點評謂：「信心就係咁樣！」
朱朱挑機陳葦璇跳《Candy Ball》
但講到大膽，就不得不提4號參賽者朱媁淇（朱朱）！現時21歲的她是一名網店店主，樣子甜美，深受評判的喜愛，其表演項目是As One出道作《Candy Ball》 ！雖然所有舞步都跟足原來的版本有欠創意，但其甜美卻融化現場所有人，包括擔任節目主持的前AsOne成員陳葦璇！之後二人更被要求一齊重現當年《Candy Ball》的舞蹈，十分驚喜！小儀更大讚朱朱的「甜度」更完勝璇姨：「你嗰粒係普通甜嘅糖，朱朱嗰粒係甜到漏嘅拖肥！」
即時重溫《Candy Ball》！
真係好令人懷念呀！