肥美人｜綺夢神還原「澳門首家…」 朱朱跳唱《Candy Ball》 K.O.陳葦璇

ViuTV繼美選D.n.A、口罩小姐後，再度推出選美節目《肥美人》，於4月11日晚上9時30分開始播放。節目未播出街之前一直受到不少爭議，然而《肥美人》卻認認真真為一班大碼美人提供表演機會，首集更有綺夢和朱朱兩大超具娛樂性重點，絕對值得重溫！