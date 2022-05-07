肥美人

肥美人總決賽｜19歲呀肥奪冠許廷鏗讚似蔡依琳 Cherry挑戰性感嚇窒張繼聰

最新娛聞
東方新地

《肥美人》總決賽今晚（5月7日）舉行，終極8強：Heyman、容⼩姐、綺夢、Cherry、肥肥茵、呀肥、丁丁、阿Bui施展渾身解數競逐后冠。四位星級評判：許廷鏗、張繼聰、小儀、肥仔等人為節目加持，連場勁歌熱舞比拼後，又唱跳皆精的呀肥奪冠，她笑言「大鑊」因為在後台戲言要與其他參賽者分獎金。

肥美人 呀肥成為《肥美人》冠軍，非常興奮。
呀肥成為《肥美人》冠軍，非常興奮。（圖片來源：《肥美人》節目截圖）

Cherry話自己「淫底」挑戰性感

《肥美人》總決賽精彩表演連場，8強參賽者「爆seed」較勁，一開場8位合唱跳唱《標準偏離》，大跳KPOP勁舞自信滿震撼觀眾。到個人環節Cherry唱葉巧琳的《二人份》，換上白色鬆身恤衫加黑色喱士打底衫挑戰性感，及後表示因為見到有留言話自己「淫底」所以嘗試性感路線，當堂嚇窒張繼聰。

肥美人 一開場8強人馬合唱主題曲《標準偏離》，大跳KPOP舞。
一開場8強人馬合唱主題曲《標準偏離》，大跳KPOP舞。（圖片來源：《肥美人》節目截圖）
肥美人
（圖片來源：《肥美人》節目截圖）
肥美人 Cherry話見到有comment話自己「淫底」，所以撿挑戰性感。
Cherry話見到有comment話自己「淫底」，所以撿挑戰性感。（圖片來源：《肥美人》節目截圖）

肥仔掛住望綺夢啲「燈」

8強入面有幾位實力派，唱跳皆精，綺夢個人環節跳《初戀》remix，戰衣上的閃燈吸引肥仔眼球，肥仔說：「你身上啲燈搶走咗我注意，但係跳舞係好有energy嘅！」而奪冠的呀肥個人環節勁舞唱rap氣場強大，許廷鏗大讚她有蔡依琳的氣質。

肥美人 綺夢啲燈搶走肥仔注意力。
綺夢啲燈搶走肥仔注意力。（圖片來源：《肥美人》節目截圖）

阿Bui爆阿肥有臭狐 呀肥O嘴唔信自己奪冠

友情大考驗阿Bui爆阿肥有臭狐，容小姐再次表演自吞拳頭，現場笑聲不斷。輕鬆過後，進入宣布冠軍環節，由張繼聰和許廷鏗為呀肥戴上后冠，呀肥表情驚訝，到戴上后冠一刻都未能相信自己奪冠和奪得5萬元獎金。她說：「頭先喺後台講笑話呢5萬蚊8個人分，今次大鑊喇，哈哈！」

肥美人 容小姐表演自吞拳頭。
容小姐表演自吞拳頭。（圖片來源：《肥美人》節目截圖）
肥美人 呀肥不相信自己奪冠。
呀肥不相信自己奪冠。（圖片來源：《肥美人》節目截圖）

睇返8強名單：

肥美人8強組成肥美女子組合「Caloories」

Heyman、容⼩姐、綺夢、Cherry、肥肥茵、呀肥、丁丁、阿Bui 決賽前重磅合體，努力練唱練舞， 準決賽當晚一完即送上巨驚喜MV。主題曲《標準偏離》由Heartgrey、Hugo等人精心打造，ViuTV團隊亦被大讚將8位肥美人的形象打造得能夠媲美造星女團COLLAR！

最樂天笑容獲網民喜愛：丁珮筠（丁丁）

《民選最LIKE肥美人》心心得票：1.4K

年齡：22
職業：鋼琴老師
身高(cm)：178
體重(lb)：290
BMI：41.5

肥美人
（圖片來源：[email protected]

準決賽帶傷坐凳落力跳網民最擔心：何綺婷（綺夢）

《民選最LIKE肥美人》心心得票：850

年齡：25
職業：排舞室接待員
身高(cm)：160
體重(lb)：199
BMI：35.3

肥美人
（圖片來源：[email protected]

最可愛甜美：翁芷園（Cherry）

《民選最LIKE肥美人》心心得票：2.7K

年齡：26
職業： 廣告設計師
身高(cm)：157.5
體重(lb)：144
BMI：26.3

肥美人
（圖片來源：[email protected]

跳舞最有型功架十足：劉子晴（呀肥）

《民選最LIKE肥美人》心心得票：1.1K

年齡 ：19
職業：舞蹈員
身高(cm) ：169
體重(lb)：200
BMI：31.8

肥美人
（圖片來源：[email protected]

唱得又有內涵：陳曦雯（Heyman）

《民選最LIKE肥美人》心心得票：1.7K

年齡：25
職業：駐唱歌手
身高(cm)：161
體重(lb)：146
BMI：25.5

肥美人
（圖片來源：[email protected]

「港版全智賢」最真誠：容承宜（容小姐）

《民選最LIKE肥美人》心心得票：1.5K

年齡:23
職業 :中醫學士學生
身高(cm) :173.5
體重(lb):172
BMI:25.9

肥美人
（圖片來源：[email protected]

最細粒超可愛「民選最多LIKE」：陳婉儀（阿Bui）

《民選最LIKE肥美人》心心得票：2.8K

年齡 :21
職業 :學生
身高(cm) :148
體重(lb): 136
BMI: 28.2

肥美人
（圖片來源：[email protected]

人靚聲甜老師：蔡茵茵（肥肥茵）

《民選最LIKE肥美人》心心得票：1K

年齡：29
職業:教師
身高(cm):157
體重(lb):149
BMI: 27.4

肥美人
（圖片來源：[email protected]

肥美人｜綺夢神還原「澳門首家…」 朱朱跳唱《Candy Ball》 K.O.陳葦璇

肥美人｜評判陣容驚現雪姨 268磅丁丁跳舞最靈活輕盈

「Extra Like Girl」票選最高肥美人：洋腸

在公佈入圍名單後，ViuTV在網上大搞「Extra Like Girl」選舉，由網民票選心水最喜歡的肥美人，由12邢洋陽（洋腸）以4797 Like穩站榜首，亦因而直接入圍16強，26歲的她是一位文員，身高167cm，體重159磅，BMI 25.9。翻看洋腸的IG，不難找到她的泳裝照，而且早幾年前的照片身型纖瘦。

肥美人 洋腸為「Extra Like Girl」票選最高，可直入16強。
洋腸為「Extra Like Girl」票選最高，可直入16強。（圖片來源：ViuTV）
肥美人 IG上的洋腸大膽很多！
IG上的洋腸大膽很多！（圖片來源：[email protected]
肥美人 一張不夠？來多張吧！
一張不夠？來多張吧！（圖片來源：[email protected]
肥美人 數年前的洋腸身型纖瘦。
數年前的洋腸身型纖瘦。（圖片來源：[email protected]

身高最高肥美人：178cm丁丁

任職鋼琴老師的丁丁29位參賽者中身高最高的一位，身高178cm，體重268磅，BMI 38.4。雖然她份量夠重，不過跳舞依然夠靈活，IG見到不少她跳舞的照片。

肥美人 丁丁的身高達178cm。
丁丁的身高達178cm。（圖片來源：ViuTV）
肥美人 雖然身型肥胖，但丁丁自信心滿滿。
雖然身型肥胖，但丁丁自信心滿滿。（圖片來源：[email protected]
肥美人 丁丁亦熱愛跳舞！
丁丁亦熱愛跳舞！（圖片來源：[email protected]

更多：肥美人｜丁丁178cm全場最高 跳舞靈活輕盈被讚 曾用一年減100磅

體重最重肥美人：270磅Lezlie

23歲的Lezlie是一位大碼模特兒，身高168c，體重270磅，BMI 43.3，其IG Follower超過4000人！她一點都唔介意自己肥，更樂於作性感打扮，IG上更拍下僅以雜誌遮着身體的大膽裸照。

肥美人 Lezlie是一位大碼模特兒。
Lezlie是一位大碼模特兒。（圖片來源：ViuTV）
肥美人 IG上的照片相當大膽。
IG上的照片相當大膽。（圖片來源：[email protected]
肥美人 完全不介意性感示人。
完全不介意性感示人。（圖片來源：[email protected]
肥美人 信心滿滿。
信心滿滿。（圖片來源：[email protected]

更多：肥美人｜8號陳映同Lezlie「最重」、大碼模特兒擁有非凡自信

IG人氣最高肥美人：老闆娘

30歲的老闆娘是一位化妝師，身高161.5cm，體重190磅，BMI 33，本身是演員的她，早幾年以拍攝《警訊》闖出名堂，專做潑辣角色，IG Follower超過10,000人已算是高人氣！已為人母的她，育有一位三歲的囡囡！

肥美人
（圖片來源：[email protected]
肥美人 育有一位三歲囡囡，她不時在IG曬囡囡的可愛照。
育有一位三歲囡囡，她不時在IG曬囡囡的可愛照。（圖片來源：[email protected]
肥美人 老闆娘也不時上載美食。
老闆娘也不時上載美食。（圖片來源：[email protected]
肥美人 老闆娘早幾年經常拍警訊。
老闆娘早幾年經常拍警訊。（圖片來源：網上截圖）

最細粒肥美人：阿Bui

年僅20歲的阿Bui只有148cm，體重132磅，BMI 27，目前未有其IG資料，不過她長相可愛又年輕，相信都有機會跑出！

肥美人 阿Bui只有148cm高。
阿Bui只有148cm高。（圖片來源：ViuTV）

網民嫌不夠肥 直言：「啲樣仲好過造星啲女！」

對於今次ViuTV大搞肥美人選美活動，大部分網友都表示支持，更笑指比造星星4的參賽者更美，更嫌部分參賽者不夠肥：「有啲BMI 24 25 26嗰啲就算吧啦」，有人提議ViuTV「老細」生啤都應該參賽！

肥美人 網友的留言相當搞鬼。
網友的留言相當搞鬼。（圖片來源：網上截圖）

《肥美人》29位參賽者爭入16強

26位肥美人現身

1號丁珮筠(丁丁)
年齡:22
職業:鋼琴老師
身高(cm):178
體重(lb) : 268
BMI:38.4
IG：dddingting.tpk

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

2號許家欣(樂姐)
年齡:28
職業:酒店營業部主任
身高(cm): 169
體重(lb) : 210
BMI:33.3

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

3號何綺婷(綺夢)
年齡:25
職業:排舞室接待員
身高(cm):159
體重(lb):204
BMI:36.6
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

4號朱煒淇(朱朱)
年齡:21
職業:網店店主
身高(cm):161
體重(lb):173
BMI:30.2
[email protected]

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

5號張家縈(大咪)
年齡:32
職業: 美容店店主
身高(cm):167
體重(lb):196
BMI:31.9

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

6號翁芷園(Cherry)
年齡:25
職業: 設計師
身高(cm):157.5
體重(lb):144
BMI:26.4

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

7號蔡裕彤(老闆娘)
年齡:30
職業: 化妝師
身高(cm):161.5
體重(lb):190
BMI:33
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

8號陳映同(Lezlie)
年齡:23
職業: 大碼模特兒
身高(cm):168
體重(lb): 270
BMI: 43.3
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

9號盤惠兒(哈比)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):165
體重(lb): 171
BMI: 28.4
[email protected]_sarah_

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

10號劉子晴(呀肥)
年齡:19
職業: 舞蹈員
身高(cm):169
體重(lb): 206
BMI: 32.7
[email protected]

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）

11號陳曦雯(Heyman)
年齡:24
職業: 駐唱歌手
身高(cm):161
體重(lb):143
BMI: 25
[email protected]_music

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

12號邢洋陽(洋腸)
年齡:26
職業: 文員
身高(cm):167
體重(lb):159
BMI: 25.9
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

13號林小玲(小玲)
年齡:21
職業: 學生
身高(cm):164
體重(lb):157
BMI: 26.5
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

14號張凱盈(樹熊)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):163
體重(lb):168
BMI: 28.7
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

15號譚頌欣(師弟)
年齡:29
職業: 髮型屋接待員
身高(cm):158.5
體重(lb):191
BMI: 34.5
[email protected]_is_me

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

16號林咏茵(肥Yan)
年齡:20
職業: 自由工作者
身高(cm): 167
體重(lb):172
BMI: 28

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

17號方芷茵(Chanhnez)
年齡:32
職業: 大學講師
身高(cm): 169
體重(lb): 236
BMI: 37.4
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

18號招依婷(Vicky)
年齡:23
職業: 學生
身高(cm): 164.5
體重(lb): 222
BMI: 37.3
[email protected]_chiu_oo

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

19號馮子恒(比比)
年齡:21
職業: 文員
身高(cm): 164
體重(lb): 148
BMI: 25
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

20號朱美玲(紅中)
年齡:25
職業: 文員
身高(cm): 165
體重(lb): 175
BMI: 29.2

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

21號區凱琪(凱琪)
年齡:28
職業: K-pop跳舞導師
身高(cm): 163
體重(lb): 188
BMI: 32.1
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

22號容承宜(容小姐)
年齡:22
職業:中醫學士學生
身高(cm): 173.5
體重(lb): 171
BMI: 25.9
[email protected]

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

23號陳鏝亓(Coco)
年齡:21
職業:甜品廚師
身高(cm): 160
體重(lb): 169
BMI: 29.9

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

24號張欣怡(開心果)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 160
體重(lb): 190
BMI: 33.7

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

25號梁秋萍(包包)
年齡:21
職業:自由身表演者
身高(cm): 162
體重(lb): 166
BMI: 28.8

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

26號陳婉儀(阿Bui)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 148
體重(lb): 132
BMI: 27

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

27號朱嘉雯(Kaka)
年齡:32
職業:護士
身高(cm): 171.5
體重(lb): 224
BMI: 34.5

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

28號陳倩怡(小肥人)
年齡:19
職業:學生
身高(cm): 162
體重(lb): 154
BMI: 26.6

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

29號蔡茵茵(肥肥茵)
年齡:28
職業:教師
身高(cm): 157
體重(lb): 147
BMI: 27.1

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）

4月11日起 星期一至五晚9:30《肥美人》全新選美比賽

常見問題

《肥美人》8強誰最受網民熱愛？

ViuTV早前已舉行《民選最LIKE肥美人》網上票選，目前可見有一位最可愛的肥美人得票最高⋯⋯即睇BMI計算方法

《肥美人》磅數最重的參賽者有那位？

《肥美人》磅數最重的參賽者體重高達270磅，她更是任職大碼模特兒⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、參賽者IG圖片

讀者留言

熱門文章

 