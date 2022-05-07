肥美人總決賽｜19歲呀肥奪冠許廷鏗讚似蔡依琳 Cherry挑戰性感嚇窒張繼聰
Cherry話自己「淫底」挑戰性感
《肥美人》總決賽精彩表演連場，8強參賽者「爆seed」較勁，一開場8位合唱跳唱《標準偏離》，大跳KPOP勁舞自信滿震撼觀眾。到個人環節Cherry唱葉巧琳的《二人份》，換上白色鬆身恤衫加黑色喱士打底衫挑戰性感，及後表示因為見到有留言話自己「淫底」所以嘗試性感路線，當堂嚇窒張繼聰。
肥仔掛住望綺夢啲「燈」
8強入面有幾位實力派，唱跳皆精，綺夢個人環節跳《初戀》remix，戰衣上的閃燈吸引肥仔眼球，肥仔說：「你身上啲燈搶走咗我注意，但係跳舞係好有energy嘅！」而奪冠的呀肥個人環節勁舞唱rap氣場強大，許廷鏗大讚她有蔡依琳的氣質。
阿Bui爆阿肥有臭狐 呀肥O嘴唔信自己奪冠
友情大考驗阿Bui爆阿肥有臭狐，容小姐再次表演自吞拳頭，現場笑聲不斷。輕鬆過後，進入宣布冠軍環節，由張繼聰和許廷鏗為呀肥戴上后冠，呀肥表情驚訝，到戴上后冠一刻都未能相信自己奪冠和奪得5萬元獎金。她說：「頭先喺後台講笑話呢5萬蚊8個人分，今次大鑊喇，哈哈！」
睇返8強名單：
肥美人8強組成肥美女子組合「Caloories」
Heyman、容⼩姐、綺夢、Cherry、肥肥茵、呀肥、丁丁、阿Bui 決賽前重磅合體，努力練唱練舞， 準決賽當晚一完即送上巨驚喜MV。主題曲《標準偏離》由Heartgrey、Hugo等人精心打造，ViuTV團隊亦被大讚將8位肥美人的形象打造得能夠媲美造星女團COLLAR！
最樂天笑容獲網民喜愛：丁珮筠（丁丁）
《民選最LIKE肥美人》心心得票：1.4K
年齡：22
職業：鋼琴老師
身高(cm)：178
體重(lb)：290
BMI：41.5
準決賽帶傷坐凳落力跳網民最擔心：何綺婷（綺夢）
《民選最LIKE肥美人》心心得票：850
年齡：25
職業：排舞室接待員
身高(cm)：160
體重(lb)：199
BMI：35.3
最可愛甜美：翁芷園（Cherry）
《民選最LIKE肥美人》心心得票：2.7K
年齡：26
職業： 廣告設計師
身高(cm)：157.5
體重(lb)：144
BMI：26.3
跳舞最有型功架十足：劉子晴（呀肥）
《民選最LIKE肥美人》心心得票：1.1K
年齡 ：19
職業：舞蹈員
身高(cm) ：169
體重(lb)：200
BMI：31.8
唱得又有內涵：陳曦雯（Heyman）
《民選最LIKE肥美人》心心得票：1.7K
年齡：25
職業：駐唱歌手
身高(cm)：161
體重(lb)：146
BMI：25.5
「港版全智賢」最真誠：容承宜（容小姐）
《民選最LIKE肥美人》心心得票：1.5K
年齡:23
職業 :中醫學士學生
身高(cm) :173.5
體重(lb):172
BMI:25.9
最細粒超可愛「民選最多LIKE」：陳婉儀（阿Bui）
《民選最LIKE肥美人》心心得票：2.8K
年齡 :21
職業 :學生
身高(cm) :148
體重(lb): 136
BMI: 28.2
人靚聲甜老師：蔡茵茵（肥肥茵）
《民選最LIKE肥美人》心心得票：1K
年齡：29
職業:教師
身高(cm):157
體重(lb):149
BMI: 27.4
肥美人｜綺夢神還原「澳門首家…」 朱朱跳唱《Candy Ball》 K.O.陳葦璇
肥美人｜評判陣容驚現雪姨 268磅丁丁跳舞最靈活輕盈
「Extra Like Girl」票選最高肥美人：洋腸
在公佈入圍名單後，ViuTV在網上大搞「Extra Like Girl」選舉，由網民票選心水最喜歡的肥美人，由12邢洋陽（洋腸）以4797 Like穩站榜首，亦因而直接入圍16強，26歲的她是一位文員，身高167cm，體重159磅，BMI 25.9。翻看洋腸的IG，不難找到她的泳裝照，而且早幾年前的照片身型纖瘦。
身高最高肥美人：178cm丁丁
任職鋼琴老師的丁丁29位參賽者中身高最高的一位，身高178cm，體重268磅，BMI 38.4。雖然她份量夠重，不過跳舞依然夠靈活，IG見到不少她跳舞的照片。
更多：肥美人｜丁丁178cm全場最高 跳舞靈活輕盈被讚 曾用一年減100磅
體重最重肥美人：270磅Lezlie
23歲的Lezlie是一位大碼模特兒，身高168c，體重270磅，BMI 43.3，其IG Follower超過4000人！她一點都唔介意自己肥，更樂於作性感打扮，IG上更拍下僅以雜誌遮着身體的大膽裸照。
更多：肥美人｜8號陳映同Lezlie「最重」、大碼模特兒擁有非凡自信
IG人氣最高肥美人：老闆娘
30歲的老闆娘是一位化妝師，身高161.5cm，體重190磅，BMI 33，本身是演員的她，早幾年以拍攝《警訊》闖出名堂，專做潑辣角色，IG Follower超過10,000人已算是高人氣！已為人母的她，育有一位三歲的囡囡！
最細粒肥美人：阿Bui
年僅20歲的阿Bui只有148cm，體重132磅，BMI 27，目前未有其IG資料，不過她長相可愛又年輕，相信都有機會跑出！
網民嫌不夠肥 直言：「啲樣仲好過造星啲女！」
對於今次ViuTV大搞肥美人選美活動，大部分網友都表示支持，更笑指比造星星4的參賽者更美，更嫌部分參賽者不夠肥：「有啲BMI 24 25 26嗰啲就算吧啦」，有人提議ViuTV「老細」生啤都應該參賽！
《肥美人》29位參賽者爭入16強
26位肥美人現身
1號丁珮筠(丁丁)
年齡:22
職業:鋼琴老師
身高(cm):178
體重(lb) : 268
BMI:38.4
IG：dddingting.tpk
2號許家欣(樂姐)
年齡:28
職業:酒店營業部主任
身高(cm): 169
體重(lb) : 210
BMI:33.3
3號何綺婷(綺夢)
年齡:25
職業:排舞室接待員
身高(cm):159
體重(lb):204
BMI:36.6
[email protected]
4號朱煒淇(朱朱)
年齡:21
職業:網店店主
身高(cm):161
體重(lb):173
BMI:30.2
[email protected]
5號張家縈(大咪)
年齡:32
職業: 美容店店主
身高(cm):167
體重(lb):196
BMI:31.9
6號翁芷園(Cherry)
年齡:25
職業: 設計師
身高(cm):157.5
體重(lb):144
BMI:26.4
7號蔡裕彤(老闆娘)
年齡:30
職業: 化妝師
身高(cm):161.5
體重(lb):190
BMI:33
[email protected]
8號陳映同(Lezlie)
年齡:23
職業: 大碼模特兒
身高(cm):168
體重(lb): 270
BMI: 43.3
[email protected]
9號盤惠兒(哈比)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):165
體重(lb): 171
BMI: 28.4
[email protected]_sarah_
10號劉子晴(呀肥)
年齡:19
職業: 舞蹈員
身高(cm):169
體重(lb): 206
BMI: 32.7
[email protected]
11號陳曦雯(Heyman)
年齡:24
職業: 駐唱歌手
身高(cm):161
體重(lb):143
BMI: 25
[email protected]_music
12號邢洋陽(洋腸)
年齡:26
職業: 文員
身高(cm):167
體重(lb):159
BMI: 25.9
[email protected]
13號林小玲(小玲)
年齡:21
職業: 學生
身高(cm):164
體重(lb):157
BMI: 26.5
[email protected]
14號張凱盈(樹熊)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):163
體重(lb):168
BMI: 28.7
[email protected]
15號譚頌欣(師弟)
年齡:29
職業: 髮型屋接待員
身高(cm):158.5
體重(lb):191
BMI: 34.5
[email protected]_is_me
16號林咏茵(肥Yan)
年齡:20
職業: 自由工作者
身高(cm): 167
體重(lb):172
BMI: 28
17號方芷茵(Chanhnez)
年齡:32
職業: 大學講師
身高(cm): 169
體重(lb): 236
BMI: 37.4
[email protected]
18號招依婷(Vicky)
年齡:23
職業: 學生
身高(cm): 164.5
體重(lb): 222
BMI: 37.3
[email protected]_chiu_oo
19號馮子恒(比比)
年齡:21
職業: 文員
身高(cm): 164
體重(lb): 148
BMI: 25
[email protected]
20號朱美玲(紅中)
年齡:25
職業: 文員
身高(cm): 165
體重(lb): 175
BMI: 29.2
21號區凱琪(凱琪)
年齡:28
職業: K-pop跳舞導師
身高(cm): 163
體重(lb): 188
BMI: 32.1
[email protected]
22號容承宜(容小姐)
年齡:22
職業:中醫學士學生
身高(cm): 173.5
體重(lb): 171
BMI: 25.9
[email protected]
23號陳鏝亓(Coco)
年齡:21
職業:甜品廚師
身高(cm): 160
體重(lb): 169
BMI: 29.9
24號張欣怡(開心果)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 160
體重(lb): 190
BMI: 33.7
25號梁秋萍(包包)
年齡:21
職業:自由身表演者
身高(cm): 162
體重(lb): 166
BMI: 28.8
26號陳婉儀(阿Bui)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 148
體重(lb): 132
BMI: 27
27號朱嘉雯(Kaka)
年齡:32
職業:護士
身高(cm): 171.5
體重(lb): 224
BMI: 34.5
28號陳倩怡(小肥人)
年齡:19
職業:學生
身高(cm): 162
體重(lb): 154
BMI: 26.6
29號蔡茵茵(肥肥茵)
年齡:28
職業:教師
身高(cm): 157
體重(lb): 147
BMI: 27.1
4月11日起 星期一至五晚9:30《肥美人》全新選美比賽
常見問題
《肥美人》8強誰最受網民熱愛？
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