肥美人總決賽｜19歲呀肥奪冠許廷鏗讚似蔡依琳 Cherry挑戰性感嚇窒張繼聰

《肥美人》總決賽今晚（5月7日）舉行，終極8強：Heyman、容⼩姐、綺夢、Cherry、肥肥茵、呀肥、丁丁、阿Bui施展渾身解數競逐后冠。四位星級評判：許廷鏗、張繼聰、小儀、肥仔等人為節目加持，連場勁歌熱舞比拼後，又唱跳皆精的呀肥奪冠，她笑言「大鑊」因為在後台戲言要與其他參賽者分獎金。