肥美人｜1號丁丁鋼琴老師身高「最高」、跳舞靈活輕盈被讚
ViuTV另類選美節目《肥美人》將於今晚4月11日晚上9:30開播！早前已舉行《肥美人》網上票選，已選出29位大碼美人，全部BMI達25以上，而且每位各有不同才能和實力。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！其中，體重達268磅，BMI 38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）表現贏得評審一致掌聲！
268磅丁丁跳舞靈活輕盈
身高178cm為全部參賽者裡面的「最高」，體重達268磅，BMI 38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳起舞上來，動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭評語：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」
丁丁任職鋼琴老師
丁丁本職是鋼琴老師，雖然她份量夠重身高又高大，不過跳舞依然夠靈活，IG見到不少她跳舞的照片。
評審陣容驚現雪姨！
今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。
常見問題
《肥美人》參賽者丁丁從事什麼職業？
《肥美人》1號參賽者丁丁第一集初選表演跳舞獲蝦頭大讚⋯⋯詳情請看
《肥美人》評審團最觸目是誰？
《肥美人》評審團陣容鼎盛，而主評審當中有位久久未有於電視上露面的⋯⋯詳情請看