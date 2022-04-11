丁丁 肥美人

肥美人｜1號丁丁鋼琴老師身高「最高」、跳舞靈活輕盈被讚

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ViuTV另類選美節目《肥美人》將於今晚4月11日晚上9:30開播！早前已舉行《肥美人》網上票選，已選出29位大碼美人，全部BMI達25以上，而且每位各有不同才能和實力。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！其中，體重達268磅，BMI 38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）表現贏得評審一致掌聲！

268磅丁丁跳舞靈活輕盈

身高178cm為全部參賽者裡面的「最高」，體重達268磅，BMI 38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳起舞上來，動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭評語：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」

肥美人 丁丁身手勁靈活。
丁丁身手勁靈活。（圖片來源：ViuTV提供）
丁丁 肥美人 有姿勢有實際！
有姿勢有實際！（圖片來源：ViuTV提供）

丁丁任職鋼琴老師

丁丁本職是鋼琴老師，雖然她份量夠重身高又高大，不過跳舞依然夠靈活，IG見到不少她跳舞的照片。

肥美人 丁丁的身高達178cm。
丁丁的身高達178cm。（圖片來源：ViuTV）
肥美人 雖然身型肥胖，但丁丁自信心滿滿。
雖然身型肥胖，但丁丁自信心滿滿。（圖片來源：[email protected]
肥美人 丁丁亦熱愛跳舞！
丁丁亦熱愛跳舞！（圖片來源：[email protected]

評審陣容驚現雪姨！

今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。

丁丁 肥美人 評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha等等。
評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha、著名星級化妝師 Annie G. Chan、Gloria（大碼女裝店創辦人）等等。（圖片來源：ViuTV提供）
丁丁 肥美人 雪姨
除了雪姨，還有肥腸、Asha 徐㴓喬。（圖片來源：ViuTV）
丁丁 肥美人 何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！
何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！（圖片來源：VIU TV）
丁丁 肥美人 主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏
主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏（圖片來源：ViuTV提供）

常見問題

《肥美人》參賽者丁丁從事什麼職業？

《肥美人》1號參賽者丁丁第一集初選表演跳舞獲蝦頭大讚⋯⋯詳情請看

《肥美人》評審團最觸目是誰？

《肥美人》評審團陣容鼎盛，而主評審當中有位久久未有於電視上露面的⋯⋯詳情請看

圖片來源：ViuTV提供、[email protected]

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