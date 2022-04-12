肥美人｜「最重」Lezlie感動全場奪滿分 小儀聽到眼濕濕狂爆金句
肥美人｜一文睇清29位參賽者資料 最重、最高、最高人氣佳麗名單
BMI 43.3Lezlie自信滿滿：我覺得自己全身上下都靚
而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。（欺凌從何來？）有好多無聊嘅網民，唔滿意我哋嘅身活，可能會比佢哋精彩。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。
Lezlie完美靚聲攞滿分
Lezlie在初賽帶來唱歌表演，一身粉紅色的她獻唱了一首原創歌曲《Lazy Hazy》 ，嫵媚的台風，燦爛的笑容，成功俘虜現場所有評審，當中大會音樂總監CMgroovy更大讚她好有力量、好有自信，聲線亦非常入咪，「唔係肥唔肥嘅問題，呢個表演本身已經係一個專業級數嘅表演。」最終Lezlie從評審當中獲得26分滿分，成為第三位以滿分姿態上座的佳麗。
Lezlie肺腑感言令小儀眼濕濕
在Lezlie表演完畢之後，她表示自己被拍攝，或在台上表演的時間才自覺最自在、最舒服、最開心的自己，此番說話打動了主評審小儀，眼濕濕點評：「頭先你哋廿幾個女仔企晒喺度，我有留意到你，我見到你唔開心。但你唱完歌之後，你嗰個享受，你嗰個笑容，其實你笑係好好睇！我而家都想喊，我係被你感動到，可能知道你嘅故事啦，知道好多唔識嘅人會憑表面去憎一個人，係冇原因，扼殺咗好多人嘅機會，人哋去話你乜嘢都唔得，你應該收埋自己嘅時候，你應該更加要將自己最好嘅嘢話畀佢知，係一巴一巴冚佢哋，邊個話我唔得，係你未睇清楚，你冇畀機會啫！」
評審陣容驚現雪姨！
今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。
常見問題
《肥美人》參賽者陳映同有什麼特點？
8號參賽者陳映同Lezlie為全部參賽者之中最重，同時憑著非凡自信獲評審大讚⋯⋯即睇BMI計算方法
《肥美人》人氣最高有那幾位？
《肥美人》早前舉行的網上票選結果已得知頭幾位最高票數的參賽者是⋯⋯詳情請看