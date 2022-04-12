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肥美人｜「最重」Lezlie感動全場奪滿分 小儀聽到眼濕濕狂爆金句

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ViuTV另類選美節目《肥美人》的29位大碼美人，全部BMI達25以上，而且每位各有不同才能和實力。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！其中，體重達270磅，BMI43.3 的8號參賽者陳映同（Lezlie）出場的一席話令評審們動容！

肥美人｜一文睇清29位參賽者資料 最重、最高、最高人氣佳麗名單

BMI 43.3Lezlie自信滿滿：我覺得自己全身上下都靚

而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。（欺凌從何來？）有好多無聊嘅網民，唔滿意我哋嘅身活，可能會比佢哋精彩。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。

陳映同 肥美人 Lezlie任職大碼模特兒。
Lezlie任職大碼模特兒。（圖片來源：ViuTV提供）
陳映同 肥美人 Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚。」
Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚。」（圖片來源：ViuTV提供）

Lezlie完美靚聲攞滿分

Lezlie在初賽帶來唱歌表演，一身粉紅色的她獻唱了一首原創歌曲《Lazy Hazy》 ，嫵媚的台風，燦爛的笑容，成功俘虜現場所有評審，當中大會音樂總監CMgroovy更大讚她好有力量、好有自信，聲線亦非常入咪，「唔係肥唔肥嘅問題，呢個表演本身已經係一個專業級數嘅表演。」最終Lezlie從評審當中獲得26分滿分，成為第三位以滿分姿態上座的佳麗。

Lezlie 陳映同
（圖片來源：《肥美人》截圖）
Lezlie 陳映同
（圖片來源：《肥美人》截圖）

Lezlie肺腑感言令小儀眼濕濕

在Lezlie表演完畢之後，她表示自己被拍攝，或在台上表演的時間才自覺最自在、最舒服、最開心的自己，此番說話打動了主評審小儀，眼濕濕點評：「頭先你哋廿幾個女仔企晒喺度，我有留意到你，我見到你唔開心。但你唱完歌之後，你嗰個享受，你嗰個笑容，其實你笑係好好睇！我而家都想喊，我係被你感動到，可能知道你嘅故事啦，知道好多唔識嘅人會憑表面去憎一個人，係冇原因，扼殺咗好多人嘅機會，人哋去話你乜嘢都唔得，你應該收埋自己嘅時候，你應該更加要將自己最好嘅嘢話畀佢知，係一巴一巴冚佢哋，邊個話我唔得，係你未睇清楚，你冇畀機會啫！」

Lezlie 陳映同 小儀眼濕濕。
小儀眼濕濕。（圖片來源：《肥美人》截圖）
Lezlie 陳映同 佢仲話，佢去著泳衣、內衣，係要話畀香港女性知，佢做到，大部分嘅香港女性都做到！
佢仲話，佢去著泳衣、內衣，係要話畀香港女性知，佢做到，大部分嘅香港女性都做到！（圖片來源：《肥美人》截圖）

評審陣容驚現雪姨！

今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。

Lezlie 陳映同 肥美人 評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha等等。
評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha、著名星級化妝師 Annie G. Chan、Gloria（大碼女裝店創辦人）等等。（圖片來源：ViuTV提供）
Lezlie 陳映同 肥美人 雪姨
除了雪姨，還有肥腸、Asha 徐㴓喬。（圖片來源：ViuTV）
Lezlie 陳映同 肥美人 何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！
何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！（圖片來源：VIU TV）
Lezlie 陳映同 肥美人 主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏
主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏（圖片來源：ViuTV提供）

常見問題

《肥美人》參賽者陳映同有什麼特點？

8號參賽者陳映同Lezlie為全部參賽者之中最重，同時憑著非凡自信獲評審大讚⋯⋯即睇BMI計算方法

《肥美人》人氣最高有那幾位？

《肥美人》早前舉行的網上票選結果已得知頭幾位最高票數的參賽者是⋯⋯詳情請看

圖片來源：ViuTV提供

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