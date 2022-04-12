肥美人｜評判陣容驚現雪姨 268磅丁丁跳舞最靈活輕盈
評審陣容驚現雪姨！
今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。
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洋腸最多人Like
ViuTV早前已經公佈29位參加者的詳細資料及於Facebook專頁舉行「Extra Like Girl」選舉，俾網民投選喜愛女孩一票。當中獲得最多心心的12號邢洋陽（洋腸）已經直接晉身16強。
12號邢洋陽(洋腸)
年齡:26
職業: 文員
身高(cm):167
體重(lb):159
BMI: 25.9
268磅丁丁跳舞靈活輕盈
將於下星期一（11日）晚播出的第一集，29位參加者陸續登場，同觀眾見面。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！參加者們技驚四座，為評審們帶來不少驚喜。其中，體重達268磅，BMI 38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳起舞上來，動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭評語：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」
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BMI 43.3Lezlie自信滿滿：我覺得自己全身上下都靚
而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。
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睇埋其它參賽者嘅台上美態：
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常見問題
《肥美人》參賽者丁丁有什麼特點？
1號參賽者丁丁BMI 達38.4為全場最重之一員⋯⋯即睇BMI計算方法
《肥美人》主評審有誰？
《肥美人》評審陣容鼎盛，而主評審有蝦頭、小儀，還有⋯⋯詳情請看