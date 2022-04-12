肥美人

肥美人｜評判陣容驚現雪姨 268磅丁丁跳舞最靈活輕盈

最新娛聞
東方新地

ViuTV於去年12月宣佈舉行選美真人騷《肥美人》，將於下星期一（11日）晚上9時30分隆重首播，節目由駱振偉、練美娟、陳葦璇擔任主持，打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我、發揮才華，呈現什麼是「自信就是美」的概念。

ViuTV於去年12月宣佈舉行選美真人騷《肥美人》，並公開招募BMIBody Mass Index）達到25以上、有才華及有實力的女士參加。
ViuTV於去年12月宣佈舉行選美真人騷《肥美人》，並公開招募BMI（Body Mass Index）達到25以上、有才華及有實力的女士參加。（圖片來源：ViuTV提供）

評審陣容驚現雪姨！

今次《肥美人》的評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：香港著名星級化妝師 Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella(造美人冠軍)、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪 (KOL)、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。

肥美人 評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha等等。
評審團包括有肥腸、徐㴓喬Asha、著名星級化妝師 Annie G. Chan、Gloria（大碼女裝店創辦人）等等。（圖片來源：ViuTV提供）
肥美人 雪姨
除了雪姨，還有肥腸、Asha 徐㴓喬。（圖片來源：ViuTV）
肥美人 何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！
何超儀作為主評審，為參賽者斷打氣！（圖片來源：VIU TV）
肥美人 主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏
主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏（圖片來源：ViuTV提供）

更多：肥美人｜一文睇清29位參賽者資料 最重、最高、最高人氣佳麗名單

洋腸最多人Like

ViuTV早前已經公佈29位參加者的詳細資料及於Facebook專頁舉行「Extra Like Girl」選舉，俾網民投選喜愛女孩一票。當中獲得最多心心的12號邢洋陽（洋腸）已經直接晉身16強。

12號邢洋陽(洋腸)
年齡:26
職業: 文員
身高(cm):167
體重(lb):159
BMI: 25.9

肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人 洋陽比賽時表換上一身校服Look！
洋陽比賽時表換上一身校服Look！（圖片來源：ViuTV提供）

268磅丁丁跳舞靈活輕盈

將於下星期一（11日）晚播出的第一集，29位參加者陸續登場，同觀眾見面。初賽評判陣容鼎盛，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！參加者們技驚四座，為評審們帶來不少驚喜。其中，體重達268磅，BMI 38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳起舞上來，動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭評語：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」

肥美人 丁丁身手勁靈活。
丁丁身手勁靈活。（圖片來源：ViuTV提供）
肥美人 有姿勢有實際！
有姿勢有實際！（圖片來源：ViuTV提供）

更多：肥美人｜丁丁178cm全場最高 跳舞靈活輕盈被讚 曾用一年減100磅

BMI 43.3Lezlie自信滿滿：我覺得自己全身上下都靚

而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。

肥美人 Lezlie任職大碼模特兒。
Lezlie任職大碼模特兒。（圖片來源：ViuTV提供）
肥美人 Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚。」
Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚。」（圖片來源：ViuTV提供）

更多：肥美人｜8號陳映同Lezlie「最重」、大碼模特兒擁有非凡自信

睇埋其它參賽者嘅台上美態：

相關文章：肥美人｜29位大碼美人曝光 冠、亞人選已有定案 網民：索過《造星4》啲女

常見問題

《肥美人》參賽者丁丁有什麼特點？

1號參賽者丁丁BMI 達38.4為全場最重之一員⋯⋯即睇BMI計算方法

《肥美人》主評審有誰？

《肥美人》評審陣容鼎盛，而主評審有蝦頭、小儀，還有⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]圖片、ViuTV提供影片來源：ViuTV

讀者留言

熱門文章

 