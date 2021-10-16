肥美人｜大碼美人招募中！ ViuTV 2022破格選美賽 體型BMI25以上可報名
ViuTV最新公布了2022年新一輪綜藝節目巡禮，回顧2021年，該台推出了「口罩小姐」及「造美人」兩個破格的選秀節目，ViuTV宣布，2022年將會推出《肥美人》及《女金剛》兩個另類選美活動！
文：東方新地 圖：ViuTV
ViuTV 2022《肥美人》選拔賽！
ViuTV2022再舉行另類選美，今次主題是「重磅選美真人騷」《肥美人》現已公開招募，希望透過打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式，挑戰自我，發揮才華，呈現甚麼是「自信就是美」。
《肥美人》條件及報名資格
ViuTV的招募公告中，參加者必須具備下列條件，截止日期係11月7日：
- 年滿十八歲的女性，
- 持有有效之香港永久性居民身份證；
- 不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《肥美人》有關的項目及活動；
- BMI≥25
- 並非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬
網友提名《肥美人》教練
事實上近年娛樂圈都有不少「自信肥妹」藝人出現，網民見到這個噱頭十足的節目，都自動「對號入座」提名了幾位「肥美教練」，包括：
欣宜、Serrini、林二汶、衛蘭、鄧小巧
早前播出的《幫緊你應援團》，MIRROR成員Lokman及Alton曾經收到委託，為「大碼女裝店」店主Gloria帶來驚喜。而今次這服裝店的女生，也獲邀拍攝了今次的宣傳片：
打破常規！大碼女生超有愛！熟客變閨密？一件衫造就姊妹情！（影片來源：ViuTV）
《肥美人》FAQ
Q：ViuTV《肥美人》的報名日期？
A： ViuTV真人騷《肥美人》在2021年10月13日開始招募，截止日期為11月7日，報名網址如下：
https://event.viu.tv/extrabeauty/
Q：ViuTV《肥美人》的報名資格？
A： BMI(身高體重指數)達25以上， 年滿十八歲的女性、持有有效之香港永久性居民身份證、不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《肥美人》有關的項目及活動