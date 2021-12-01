肥美人｜29位大碼美人曝光 冠、亞人選已有定案 網民：索過《造星4》啲女
文：東方新地 圖：[email protected]圖片
ViuTV 2022《肥美人》選拔賽
ViuTV2022再舉行另類選美，今次主題是「重磅選美真人騷」《肥美人》，希望透過打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式，挑戰自我，發揮才華，呈現甚麼是「自信就是美」。ViuTV已在其官方Facebook網頁公布29位參選者資料，並進行《肥美人》EXTRA LIKE GIRL選舉，XL除咗係佢哋嘅size，仲代表大家對29位肥美人嘅EXTRA LIKE！
嘅肥美人就可以直入16強！快啲投票送佢入圍啦！
26位肥美人現身
1號丁珮筠(丁丁)
年齡:22
職業:鋼琴老師
身高(cm):178
體重(lb) : 268
BMI:38.4
2號許家欣(樂姐)
年齡:28
職業:酒店營業部主任
身高(cm): 169
體重(lb) : 210
BMI:33.3
3號何綺婷(綺夢)
年齡:25
職業:排舞室接待員
身高(cm):159
體重(lb):204
BMI:36.6
4號朱煒淇(朱朱)
年齡:21
職業:網店店主
身高(cm):161
體重(lb):173
BMI:30.2
5號張家縈(大咪)
年齡:32
職業: 美容店店主
身高(cm):167
體重(lb):196
BMI:31.9
6號翁芷園(Cherry)
年齡:25
職業: 設計師
身高(cm):157.5
體重(lb):144
BMI:26.4
7號蔡裕彤(老闆娘)
年齡:30
職業: 化妝師
身高(cm):161.5
體重(lb):190
BMI:33
8號陳映同(Lezlie)
年齡:23
職業: 大碼模特兒
身高(cm):168
體重(lb): 270
BMI: 43.3
9號盤惠兒(哈比)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):165
體重(lb): 171
BMI: 28.4
10號劉子晴(呀肥)
年齡:19
職業: 舞蹈員
身高(cm):169
體重(lb): 206
BMI: 32.7
11號陳曦雯(Heyman)
年齡:24
職業: 駐唱歌手
身高(cm):161
體重(lb):143
BMI: 25
12號邢洋陽(洋腸)
年齡:26
職業: 文員
身高(cm):167
體重(lb):159
BMI: 25.9
13號林小玲(小玲)
年齡:21
職業: 學生
身高(cm):164
體重(lb):157
BMI: 26.5
14號張凱盈(樹熊)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):163
體重(lb):168
BMI: 28.7
15號譚頌欣(師弟)
年齡:29
職業: 髮型屋接待員
身高(cm):158.5
體重(lb):191
BMI: 34.5
16號林咏茵(肥Yan)
年齡:20
職業: 自由工作者
身高(cm): 167
體重(lb):172
BMI: 28
17號方芷茵(Chanhnez)
年齡:32
職業: 大學講師
身高(cm): 169
體重(lb): 236
BMI: 37.4
18號招依婷(Vicky)
年齡:23
職業: 學生
身高(cm): 164.5
體重(lb): 222
BMI: 37.3
19號馮子恒(比比)
年齡:21
職業: 文員
身高(cm): 164
體重(lb): 148
BMI: 25
20號朱美玲(紅中)
年齡:25
職業: 文員
身高(cm): 165
體重(lb): 175
BMI: 29.2
21號區凱琪(凱琪)
年齡:28
職業: K-pop跳舞導師
身高(cm): 163
體重(lb): 188
BMI: 32.1
22號容承宜(容小姐)
年齡:22
職業:中醫學士學生
身高(cm): 173.5
體重(lb): 171
BMI: 25.9
23號陳鏝亓(Coco)
年齡:21
職業:甜品廚師
身高(cm): 160
體重(lb): 169
BMI: 29.9
24號張欣怡(開心果)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 160
體重(lb): 190
BMI: 33.7
25號梁秋萍(包包)
年齡:21
職業:自由身表演者
身高(cm): 162
體重(lb): 166
BMI: 28.8
26號陳婉儀(阿Bui)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 148
體重(lb): 132
BMI: 27
27號朱嘉雯(Kaka)
年齡:32
職業:護士
身高(cm): 171.5
體重(lb): 224
BMI: 34.5
28號陳倩怡(小肥人)
年齡:19
職業:學生
身高(cm): 162
體重(lb): 154
BMI: 26.6
29號蔡茵茵(肥肥茵)
年齡:28
職業:教師
身高(cm): 157
體重(lb): 147
BMI: 27.1
《肥美人》條件及報名資格
ViuTV的招募公告中，參加者必須具備下列條件，截止日期係11月7日：
- 年滿十八歲的女性，
- 持有有效之香港永久性居民身份證；
- 不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《肥美人》有關的項目及活動；
- BMI≥25
- 並非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬
網友提名《肥美人》教練
事實上近年娛樂圈都有不少「自信肥妹」藝人出現，網民見到這個噱頭十足的節目，都自動「對號入座」提名了幾位「肥美教練」，包括：
欣宜、Serrini、林二汶、衛蘭、鄧小巧
早前播出的《幫緊你應援團》，MIRROR成員Lokman及Alton曾經收到委託，為「大碼女裝店」店主Gloria帶來驚喜。而今次這服裝店的女生，也獲邀拍攝了今次的宣傳片：
打破常規！大碼女生超有愛！熟客變閨密？一件衫造就姊妹情！（影片來源：ViuTV）
《肥美人》FAQ
Q：ViuTV《肥美人》的報名日期？
A： ViuTV真人騷《肥美人》在2021年10月13日開始招募，截止日期為11月7日，報名網址如下：
https://event.viu.tv/extrabeauty/
Q：ViuTV《肥美人》的報名資格？
A： BMI(身高體重指數)達25以上， 年滿十八歲的女性、持有有效之香港永久性居民身份證、不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《肥美人》有關的項目及活動
同期宣布開拍《女金剛》真人Show
同樣於2022年開拍的選秀真人騷，還包括以強悍健碩「女漢子」作主題的《女金剛》，據悉此節目尚未公開招幕詳情，節目巡禮中就有預告選拔要求：「丟開鮮花、化妝品，愛拎士巴拿，全新一小時真人騷，塑造強悍女金剛﹗」