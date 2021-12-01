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肥美人｜29位大碼美人曝光 冠、亞人選已有定案 網民：索過《造星4》啲女

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撰文：東方新地

ViuTV繼推出了口罩小姐」及造美人兩個破格的選秀節目後，早前再宣布2022年將會推出《肥美人》及《女金剛》兩個另類選美活動！唔聲唔聲，《肥美人》已選出29位大碼美人，並在ViuTV的官方社交網進行EXTRA LIKE GIRL選舉，邊個得到最多LIKE同❤
❤，就可以直入16強！

文：東方新地 圖：[email protected]圖片

ViuTV 2022《肥美人》選拔賽

ViuTV2022再舉行另類選美，今次主題是「重磅選美真人騷」《肥美人》，希望透過打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式，挑戰自我，發揮才華，呈現甚麼是「自信就是美」。ViuTV已在其官方Facebook網頁公布29位參選者資料，並進行《肥美人》EXTRA LIKE GIRL選舉，XL除咗係佢哋嘅size，仲代表大家對29位肥美人嘅EXTRA LIKE！

肥美人 ViuTV
（圖片來源：ViuTV 2022節目巡禮截圖）

《肥美人》26位參賽者爭位16強

由即日起，至12月8日中午12時，大家可以用❤❤

投票畀你鍾意嘅大碼女孩，一眼望埋去鍾意邊個就派邊個，見到心水就可以即LIKE即派❤❤

，最後獲得最多❤❤

嘅肥美人就可以直入16強！快啲投票送佢入圍啦！

26位肥美人現身

1號丁珮筠(丁丁)
年齡:22
職業:鋼琴老師
身高(cm):178
體重(lb) : 268
BMI:38.4

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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2號許家欣(樂姐)
年齡:28
職業:酒店營業部主任
身高(cm): 169
體重(lb) : 210
BMI:33.3

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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3號何綺婷(綺夢)
年齡:25
職業:排舞室接待員
身高(cm):159
體重(lb):204
BMI:36.6

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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4號朱煒淇(朱朱)
年齡:21
職業:網店店主
身高(cm):161
體重(lb):173
BMI:30.2

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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5號張家縈(大咪)
年齡:32
職業: 美容店店主
身高(cm):167
體重(lb):196
BMI:31.9

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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6號翁芷園(Cherry)
年齡:25
職業: 設計師
身高(cm):157.5
體重(lb):144
BMI:26.4

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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7號蔡裕彤(老闆娘)
年齡:30
職業: 化妝師
身高(cm):161.5
體重(lb):190
BMI:33

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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8號陳映同(Lezlie)
年齡:23
職業: 大碼模特兒
身高(cm):168
體重(lb): 270
BMI: 43.3

（圖片來源：）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：）
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9號盤惠兒(哈比)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):165
體重(lb): 171
BMI: 28.4

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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10號劉子晴(呀肥)
年齡:19
職業: 舞蹈員
身高(cm):169
體重(lb): 206
BMI: 32.7

肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
（圖片來源：[email protected]圖片）
肥美人｜大碼美人宣布入圍名單 網上投票直入16強
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11號陳曦雯(Heyman)
年齡:24
職業: 駐唱歌手
身高(cm):161
體重(lb):143
BMI: 25

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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12號邢洋陽(洋腸)
年齡:26
職業: 文員
身高(cm):167
體重(lb):159
BMI: 25.9

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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13號林小玲(小玲)
年齡:21
職業: 學生
身高(cm):164
體重(lb):157
BMI: 26.5

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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14號張凱盈(樹熊)
年齡:20
職業: 學生
身高(cm):163
體重(lb):168
BMI: 28.7

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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15號譚頌欣(師弟)
年齡:29
職業: 髮型屋接待員
身高(cm):158.5
體重(lb):191
BMI: 34.5

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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16號林咏茵(肥Yan)
年齡:20
職業: 自由工作者
身高(cm): 167
體重(lb):172
BMI: 28

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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17號方芷茵(Chanhnez)
年齡:32
職業: 大學講師
身高(cm): 169
體重(lb): 236
BMI: 37.4

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）

18號招依婷(Vicky)
年齡:23
職業: 學生
身高(cm): 164.5
體重(lb): 222
BMI: 37.3

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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19號馮子恒(比比)
年齡:21
職業: 文員
身高(cm): 164
體重(lb): 148
BMI: 25

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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20號朱美玲(紅中)
年齡:25
職業: 文員
身高(cm): 165
體重(lb): 175
BMI: 29.2

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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21號區凱琪(凱琪)
年齡:28
職業: K-pop跳舞導師
身高(cm): 163
體重(lb): 188
BMI: 32.1

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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22號容承宜(容小姐)
年齡:22
職業:中醫學士學生
身高(cm): 173.5
體重(lb): 171
BMI: 25.9

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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23號陳鏝亓(Coco)
年齡:21
職業:甜品廚師
身高(cm): 160
體重(lb): 169
BMI: 29.9

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）

24號張欣怡(開心果)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 160
體重(lb): 190
BMI: 33.7

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
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（圖片來源：[email protected]圖片）

25號梁秋萍(包包)
年齡:21
職業:自由身表演者
身高(cm): 162
體重(lb): 166
BMI: 28.8

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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（圖片來源：[email protected]圖片）

26號陳婉儀(阿Bui)
年齡:20
職業:學生
身高(cm): 148
體重(lb): 132
BMI: 27

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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（圖片來源：[email protected]圖片）

27號朱嘉雯(Kaka)
年齡:32
職業:護士
身高(cm): 171.5
體重(lb): 224
BMI: 34.5

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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28號陳倩怡(小肥人)
年齡:19
職業:學生
身高(cm): 162
體重(lb): 154
BMI: 26.6

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）

29號蔡茵茵(肥肥茵)
年齡:28
職業:教師
身高(cm): 157
體重(lb): 147
BMI: 27.1

（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
（圖片來源：[email protected]圖片）
（圖片來源：Facebook@ViuTV圖片）
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網民反應：靚過《造星4》啲女

網民睇完29位肥美人，大家都各有心水，普遍認為質素唔差，仲話靚過《造星4》參賽者，當中11號與19號未入16強，已被推為大熱。

肥美人｜29位大碼美人曝光 網上投票直入16強 網民：索過《造星4》啲女

肥美人｜29位大碼美人曝光 網上投票直入16強 網民：索過《造星4》啲女

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《肥美人》條件及報名資格

ViuTV的招募公告中，參加者必須具備下列條件，截止日期係11月7日：

  • 年滿十八歲的女性，
  • 持有有效之香港永久性居民身份證；
  • 不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《肥美人》有關的項目及活動；
  • BMI≥25
  • 並非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬
肥美人ViuTV
（圖片來源：ViuTV）

網友提名《肥美人》教練

事實上近年娛樂圈都有不少「自信肥妹」藝人出現，網民見到這個噱頭十足的節目，都自動「對號入座」提名了幾位「肥美教練」，包括：

欣宜、Serrini、林二汶、衛蘭、鄧小巧

早前播出的《幫緊你應援團》，MIRROR成員Lokman及Alton曾經收到委託，為「大碼女裝店」店主Gloria帶來驚喜。而今次這服裝店的女生，也獲邀拍攝了今次的宣傳片：

早前受訪的「大碼女生」時裝店My Rules獲邀拍攝「《肥美人》的宣傳 （圖片來源：myruleshk）
早前受訪的「大碼女生」時裝店My Rules獲邀拍攝《肥美人》的宣傳。 （圖片來源：myruleshk）

打破常規！大碼女生超有愛！熟客變閨密？一件衫造就姊妹情！（影片來源：ViuTV）

《肥美人》FAQ

Q：ViuTV《肥美人》的報名日期？

A： ViuTV真人騷《肥美人》在2021年10月13日開始招募，截止日期為11月7日，報名網址如下：
https://event.viu.tv/extrabeauty/

Q：ViuTV《肥美人》的報名資格？

A： BMI(身高體重指數)達25以上， 年滿十八歲的女性、持有有效之香港永久性居民身份證、不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《肥美人》有關的項目及活動

有觀眾認為節目名應該叫「大美人」，撇走肥字，感覺更少中立。（圖片來源：ViuTV）
有觀眾認為節目名應該叫「大美人」，撇走肥字，感覺更少中立。（圖片來源：ViuTV）

同期宣布開拍《女金剛》真人Show

同樣於2022年開拍的選秀真人騷，還包括以強悍健碩「女漢子」作主題的《女金剛》，據悉此節目尚未公開招幕詳情，節目巡禮中就有預告選拔要求：「丟開鮮花、化妝品，愛拎士巴拿，全新一小時真人騷，塑造強悍女金剛﹗」

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