YouTuber肥蛙被網民力數5宗罪 皮膚差厚面皮仲涉嫌抄襲
1. 肥蛙曾涉嫌抄襲
本名為Mandies Kwok的「肥蛙」是一位90後YouTuber兼本地插畫師。雖然外形不算驚豔，但屬於鄰家女孩的感覺深受網民喜愛，在YouTube上的訂閱數量達33萬，IG上亦擁有26萬followers。當時肥蛙的原創公仔「肥蛙」被指抄襲另一本地插畫「Chocolate Rain」，不過她並沒有承認，更靠甜美外形繼續活躍於KOL界！
2. 去貓Cafe打卡阻住其他食客
有網民在討論區度表示，於貓貓cafe見到「蛙姐蛙妹」，其中場內有客人開了貓罐頭吸引了全場貓貓，但她們2蛙妹卻直接走去該枱客人旁邊影相，網民更直言「完全當嗰張枱嘅人冇到咁」，阻住本身坐在該張枱的客人影相，批評蛙姐蛙妹勁厚面皮。
3. 靠P圖扮皮膚好
該名網民表示，蛙姐曾經拍廣告片分享過自己的素顏，誰知原來真人的皮膚與片段中的她相差甚大，表示她在IG中的照片「P得好勁」，偽裝成皮膚很好的樣子。
4. 又矮又路人樣
有網友留言表示，看過肥蛙一個訪問，影到她的臉蛋非常之大：「包包面，塊面又勁多粒粒，可能佢地相機有美顏，或者化厚妝，如果素顏個樣一定仲恐怖！」另外，亦有網民稱在迪士尼見過肥蛙2姊妹：「唔係攞住相機都認唔到佢哋2個，哈比人咁都幾矮，同路人樣。」亦批評不明白為何這麼多網民將她們吹捧到性格又好又靚女。
5. 影片一式一樣唔好睇
另外，雖然2姊妹在YouTube訂閱數量達33萬，而且影片點擊率亦平均有10萬左右，但不少網友都表示，覺得蛙姐蛙妹的影片一式一樣好無聊：「做creator 一點都唔creative！」
光頭幫｜肥仔千字文宣布退出：怒揭肥娃似足恐怖情人
TFK的肥仔昨日（9月4日）突然IG千字文宣傳佢會退出TFK，其原因係同成員福正出現咗問題。肥仔先指出同福正由中學時已認識，係佢最好的朋友，後來再認識埋阿奇，3人一齊玩一齊做嘢，成立TFK，後來去到疫情時開始出現變化，肥仔開始暗示福正的KOL女朋友肥蛙恐怖女友行為，疑牽制福正TFK 3宗罪！
光頭幫｜福正同KOL肥蛙拍拖 第一宗罪：開始意見多多
首先，疫情開始時，令3人感迷惘失方向，福正當時與KOL肥蛙拍拖，肥仔指肥蛙俾咗好多意見同想法佢哋，雖然好感激，不過肥仔就指出肥蛙自身的成功同佢哋的成功一定有出入，唔可以將肥蛙嗰套全套複製，但肥仔表示：「但係我尊重，因為福正除左係tfk之外，都係一個男朋友，我明白點解要提出呢d方向，所以我同阿奇一樣，選擇左迴避同沉默，唔講傷害左大家關係既說話。我好感激你地既付出，我同阿奇因為個人感受拒絕，其實我地都好慚愧，要你拉住我地行咁，對唔住」。
光頭幫｜第二宗罪：肥仔指福正覺得越黎越多人加入會分薄左利潤
肥仔續說時間耐咗，核心思想唔同咗，以前成班人周圍做嘢演出好開心，可以行得更遠，「後來福正覺得越黎越多人加入我地係壞事，會分薄左利潤，但我最享受既係一班人一齊玩一齊做野，而且我相信我地一班人力量大咁多，可以做到既野亦都唔係我地三個自己可以做到既，反而有機會可以令我地行得更遠」。
2023年頭去咗日本玩，肥仔以為可以藉此修補關係，將大家收埋喺心底的說話攞晒出嚟講，點知返到香港即打回原形，令肥仔深受打擊。繼而演唱會出現成員提出退團、漠視成員意見、做到無覺好瞓等問題。
光頭幫｜第三宗罪：監視其群組及其他對話 見面要錄音
肥仔指出最令佢認為唔可以再落去的最大誘因，係因為佢哋發現「有自己人」一直容許女朋友登入佢嘅WhatsApp，一直監視佢哋群組以及其他對話，而佢哋全然不知，感覺被嚴重侵犯私隱，其後因為呢件事，大家無再溝通。不過最誇張嘅係，肥仔指出就算當面見面溝通，竟然要錄影或者錄音，令肥仔嬲到俾唔到反應，亦反思自己係咪真係對福正咁差先會搞成咁。
最後肥仔表示TFK無辦法再行落去令佢非常心痛，已經收埋咗自己一段時間，向大家道歉，希望大家體諒。
原文如下：
光頭幫｜福正護航回應 唔關女朋友事大爆嫖妓事件
福正其後亦有以千字文回應肥仔的控訴，千字文回應第一句就表示而家呢刻覺得最對唔住就係佢女朋友肥蛙，「去到呢刻我最對唔住嘅係我女朋友，因為呢刻都係保護緊我、肥仔、奇三個，無將我地「叫X」既事公開講出來。即使我女朋友已經原諒左我地，但依家所有網絡攻擊反而只係攻擊佢，佢咩都無做，但佢承受嘅係最多。難道我地（哋）咁大個人想屈一個女人？
其後直言完全唔關佢女朋友肥蛙事，肥蛙完全唔會干涉佢係TFK所有的決定，仲唔會迫佢俾任何對話佢睇，回應「whatsapp事件」只係因為佢無喺女朋友電腦登出，唔應該怪肥蛙，只可以怪佢自己。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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