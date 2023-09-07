YouTuber肥蛙被網民力數5宗罪 皮膚差厚面皮仲涉嫌抄襲

憑《天水圍 Gang Gang》一曲為人所熟悉「光頭幫TomFatKi」（TFK）近日爆出隊內不和，肥仔日前在Instagram打千字文宣布退出，更大爆內部不和最大原因竟然是福正KOL女友「肥蛙」！被肥仔怒揭3宗罪的肥蛙，過去其實在網上風評不算好，之前已有網民在討論區鬧爆她和其妹妹「蛙妹」皮膚差、厚面皮等等，在網上再被加多5宗罪！