背著善宰跑ViuTV配音版劇情｜漫畫改編14大看點分析！附線上看平台更新時間

金惠奫和邊佑錫主演的熱門新劇《背著善宰跑》在2025年1月在ViuTV晚上8:30黃金時間播放！改編自網絡小說《明天的第一》，劇集於2024年4月9日起每週二、三上午10點在Viu平台獨家更新，並與韓國同步更新。劇情描述了一位因疲憊生活而結束生命的頂級男明星，以及為了拯救他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。本文整合Viu線上看詳情、14大漫畫改編必看點，以及演員角色介紹！