背著善宰跑ViuTV配音版劇情｜漫畫改編14大看點分析！附線上看平台更新時間
背著善宰跑 ViuTV 劇情及結局大綱
《背著善宰跑》改編自韓國作家金包創作的網路小說《明天的第一》。故事講述了女主角任率（金惠奫飾）因事故導致半身不遂，陷入消極絕望的她原本想結束生命，卻在偶然接到新人偶像柳善宰（邊佑錫飾）的電話後，被他溫柔且充滿力量的話語重新點燃了生存的動力，從那時起她成為了柳善宰的忠實粉絲。隨著時間的流逝，柳善宰逐漸成為了頂級明星，然而，在他表面溫柔和正面的形像下，卻長期受憂鬱症折磨。最終，在一場演唱會結束的夜晚，柳善宰選擇在飯店中自殺，離開了世間。得知偶像的死訊，任率感到傷心欲絕，但奇蹟似地，她穿越回了15年前，重新遇見還只是高中生的柳善宰。為了阻止未來的遺憾，任率竭盡所能地守護著他，穿越於2023年和2008年之間，展開了一段奇幻愛情故事！
背著善宰跑劇情｜漫畫改編14大分析
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點1.「漫改女王」金惠奫主演
金惠奫一直以來都是「漫改女王」，更大多作品都是校園劇場。從2018年的《Sky Castle天空之城》，到2019年的《偶然發生的一天》，再到2021年的《血降花》，她的顏值和演技一直保持在頂級水準。最令人驚訝的是，她共同演出的男演員們都紅透了，《Sky Castle天空之城》的趙炳圭，《偶然發生的一天》的路雲、金永大、李宰旭，還有《雪滴花》中的金旻奎。這次《背著善宰跑》終於讓邊佑錫也爆紅了，這其中不得不感謝強大的對手演員金惠奫的存在。她的魅力無可阻擋！
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點2. 邊佑錫首次當「男一」
邊佑錫現實中都是一位游泳健將，他在2022年的電影《20世紀少女》中入圍了59屆百想藝術大賞的電影部門男子新人演技獎。在2023年的連續劇《大力女子薑南順》中，他展現出了男二帥哥的魅力，將冷酷的殺人魔演活，獲得相當高的人氣。如今他在劇中飾演受傷的泳將轉變為偶像歌手的柳善宰，他的人氣在戲裡戲外都爆紅，可以說是開啟了邊佑錫的花路！邊佑錫身高189公分，和張基龍、南柱赫算是同期出道的模特兒，雖然稍晚才遇到了他的「本命角色」，但他自帶著反差萌，不僅是和女主角身高的反差萌，還有他的奶狗眼神，這次他飾演運動直男，在見到他暗戀的女主角時，他的肌肉緊繃，臉上秒變成撲克臉，轉身後又露出害羞、尷尬、驚嚇等各種高反差表情，讓網友覺得他太可愛了，人氣急升！
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點3. 《女神降臨》編劇李詩恩負責改編
《女神降臨》的編劇李詩恩負責改編這次的劇本《背著善宰跑》，並獲得網友們的高度讚賞！劇中結合了高中初戀、暗戀、樂團、二男角爭女主角的情節（其中男二還要有痞痞的形象，騎著摩托車），不僅讓邊佑錫大紅，宋建熙也開始成為網絡熱門話題，他這種感覺似乎有著車銀優和黃寅燁成功模式的影子呢！故事中，一位因傷放棄運動夢想轉戰演藝圈的運動員，這樣的情節在韓國時常可聽聞，不僅吸引人，也讓觀眾感到既視感！除了音樂夢想，劇中還加入了運動勵志的元素，讓觀眾看得津津有味！
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點4. 穿越道具
劇中的穿越道具是一個手錶，但任率穿越回到了2008年，即是柳善宰出道前一年，男主角的手錶仍然在他手上。這意味著他回到過去就立即改變了未來。第一次穿越結束後，善宰隨身的物品裡多了高中時期的大頭貼和任率送的糖果，這樣的情節真是讓人的想像力大開！
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點5. 時間暫停能力
劇中增加了一個可愛的設定，即時間暫時停止的能力。只要任率說出一個未來事件，例如台灣網友都知道的「玄彬和孫藝珍結婚了」，時間就會暫停，而任率揭露這樣的未來事件是沒有人能聽到的！然而，金太成卻聽到了任率預言家裡要失火的消息，而且沒有發生時空暫停，似乎他知道任率並不是同一個靈魂的人，而是金太成！
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點6. 劇中樂團原本叫做「馬鈴薯餅」
劇中樂團的名字改成了Eclipse，意思是「日蝕」，非常帥氣，有5個成員，但後來變成了4個成員。而原著漫畫中的樂團名字非常普通，因為老闆在吃馬鈴薯餅時決定讓他們出道，所以團名就叫「馬鈴薯餅」。他們出道時是4人，突然在二專回歸前加入了第5位成員柳善宰。老闆認為這樣可以擴大樂團的世界觀，但在粉絲眼中，這只是不明原因多出來的一個人，因此他們持續在網上攻擊善宰，直到2年後善宰離世。
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點7. 原著女主角與男主角沒有直接關聯
劇中的善宰原本是游泳運動員，但因肩膀受傷而被迫轉行當偶像。而他之所以喜歡薄荷糖，是因為女主角。然而，在原著故事中，男主角一開始就是一位偶像練習生，只是在一開始沒有被選入出道組，經歷了一些挫折。他喜歡吃巧克力類的甜食，與女主角並沒有直接的關聯。
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點8. 原著女主角沒有癱瘓
劇中的女主角在讀高中時遭遇了一場事故，導致她癱瘓。然而，在穿越前，她曾在剪輯方面找工作。她因為男主角一句話而重拾了對生活的希望，並忠心地追隨了他長達13年。然而，在原著故事中，女主角並沒有受傷，而是一位電視台的副導演，經常在電視台遇到男主角。她喜歡男主角純粹是因為他的外表和嗓音，而她的追星經歷只有2年。
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點9. 神秘懷錶
劇中的男主角在34歲時去世，而女主角則穿越回到了15年前的高三時光。她透過一個「道具」來實現穿越，這個道具是以高價拍賣獲得的男主角手錶。然而，在原著故事中，男主角在23歲時去世，女主角穿越回到了6年前的高二時期。她獲得穿越的道具是在路上偶然間得到的神秘懷錶。
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點10. 原著沒有「男二」
劇中新增了一個角色，由宋建熙飾演的「金太成」。在原著中，男二角色只有「白仁赫」（李承協飾），他和男主角並不是競爭關係，反而更像是紅娘的角色，幫助男主角與其他角色之間建立更親密的關係。
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點11. 邊佑錫飾演柳善宰
15年前，柳善宰（邊佑錫飾演）是游泳健將，準備代表國家參加2008年奧運，但不幸左肩重傷，無法恢復成為選手。因同學邀請參加樂團試鏡，意外被經紀人相中，和同學一起出道。沒想到，樂團迅速崛起，讓他成為了2023年的頂流男星！大韓民國的頂級男明星柳善宰在外貌、實力和魅力方面都是完美的存在。他從出道以來一直保持著頂流的地位，但演藝界的生活讓他感到疲憊不堪，最終他選擇離開了這個世界。然而，時間穿越到他19歲青春燦爛的時候，他遇到了任率，這讓他原本平靜的生活發生了巨大的變化。
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點12. 金惠奫飾演任率
經營偶像柳善宰粉絲站『背著善宰跑』的站姊任率（金惠奫飾演），在15年前經歷了一場車禍，導致半身不遂。原本她住院接受治療，但內心卻渴望死去，直到柳善宰在廣播電台播放了一首宣傳歌曲，這通電話鼓舞著任率堅持活下去，改變了她的人生。她成為了一個不向命運低頭的樂天女孩，從此成為了柳善宰的狂熱粉絲。為了拯救她最愛的頂級明星柳善宰，任率回到了過去，成為了一個熱血的粉絲。面對年輕的高中生柳善宰，任率奮力阻止未來的悲劇發生，獨自奮戰。
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點13. 宋建熙飾演「男二」金太成
金太成是一個長相帥氣的小混混，總是有一群太妹跟在他後面。他曾經是任率心中的暗戀對象，但再次見面時，任率卻像個大媽一樣對他嘮叨教訓。起初，金太成對任率沒有好感，但現在卻覺得她很有趣，決定纏著她一起玩！他自願成為高中樂隊的貝斯手，並在迷你小窩“臉贊”中獲得高人氣。他喜歡撒嬌、開玩笑，並享受在舞台上受到的熱烈歡呼和關注。與父親一起生活的他怨恨父親，父親是一位重案組刑警，總是把工作看得比家庭重要，母親也因此離家。金太成以為任率會像其他女孩一樣害羞地向他表白，但卻發現她像個大嘮一樣絮絮叨，他覺得這很有趣，因此故意對她調皮搗蛋。
背著善宰跑漫畫改編劇情｜看點14. 李承協飾演白仁赫
Eclipse樂團的隊長兼吉他手白仁赫（李承協飾演），是柳善宰高中時的死黨，兩人從高中就開始組建樂團，並一起成為偶像歌手。然而，15年後的演唱會後台，他們發生了嚴重的衝突，因為柳善宰私自決定退出樂壇，這等於是判了他們的兄弟情誼、夢想和青春。
背著善宰跑Viu線上看更新時間
《背著善宰跑》於4月9日起每週二、三上午10點在Viu平台獨家更新，並與韓國同步更新，目前播出到第6集。