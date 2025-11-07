《聲秀》季軍胡子貝賽後首發文 無悔選錯歌 原唱親自回應力撐
TVB《聲秀》日前圓滿落幕，內地參賽者胡子貝憑藉出色表現奪得季軍，同時獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。決賽中他選擇挑戰Supper Moment的《無盡》，最終獲得86分，被評判吳浩康形容為「斯文的rock」。賽後胡子貝在社交平台發表長文分享感受，表達對選歌的堅持和對所有人的感謝，更獲得原唱樂隊親自回應讚賞。
胡子貝堅持選唱《無盡》無怨無悔
胡子貝在社交平台發表長文，開首便表明對選歌的堅持：「如果要我再揀一次，我都會揀『無盡』。一萬次都係。哩一路嘅雨雪風霜，無盡就係對這一路以來最好嘅概括。」他特別感謝吉他手Jeffrey的配合，形容這次演出是「任性但波瀾壯闊嘅performance」。胡子貝更逐一感謝多位導師，包括蘇永康、韋綺姍、張敬軒等人的悉心教導，表示作為內地人來港參賽，獲得滿滿的愛和幫助。
TVB導師團隊獲胡子貝逐一點名致謝
在感謝名單中，胡子貝特別提到蘇永康和韋綺姍是他「最好嘅老師」，指自己學流行音樂一直靠摸索，「第一次遇到咁錫我嘅老師，希望令到你哋驕傲」。他亦感謝Rita教授半年咬字技巧，讓他領略廣東歌的博大精深，以及張敬軒每次給予建議甚至親自示範。胡子貝更感動地提到Randy老師賽後特意私訊一個素不相識的參賽者給予建議和鼓勵，希望未來能再次見面。
胡子貝感性告白參賽者如一家人
胡子貝在長文最後部分，以感性文字描述與其他參賽者的深厚感情：「聲秀是一個比賽，但更是一家人，在不遠的未來，我們可能會有人分道揚鑣，也有人繼續前行，但我們之間的愛和感情永遠會殊途同歸。」他形容這份溫存會帶著大家走到「未來很遠很遠的荊棘叢裏，葳蕤森林中，康莊大道上」，展現出深厚的文學底蘊和真摯情感。
網民熱議胡子貝選歌策略原唱親自回應
胡子貝的貼文引來大量網民留言支持，不少人認為他「靚仔過個冠軍好鬼多」、「佢至係真正嘅冠軍」。有網民更直言：「佢如果唱『緊急聯絡人』，分分鐘會攞冠軍」，質疑他的選歌策略。然而更令人驚喜的是，《無盡》原唱樂隊Supper Moment親自在留言區回應：「嗰晚喺電視機前面俾你🔥到，唱得好好！繼續帶住你嘅經歷同故事唱落去」，獲得原唱認可令粉絲更加興奮。其他網民亦紛紛留言「支持你Matt」、「做人有原則與堅持是正確的」、「實力勝過一切！前途無可限量」等鼓勵說話。
