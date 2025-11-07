《聲秀》季軍胡子貝賽後首發文 無悔選錯歌 原唱親自回應力撐

TVB《聲秀》日前圓滿落幕，內地參賽者胡子貝憑藉出色表現奪得季軍，同時獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。決賽中他選擇挑戰Supper Moment的《無盡》，最終獲得86分，被評判吳浩康形容為「斯文的rock」。賽後胡子貝在社交平台發表長文分享感受，表達對選歌的堅持和對所有人的感謝，更獲得原唱樂隊親自回應讚賞。