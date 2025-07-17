聲秀胡子貝Matt是誰？起底城大高材生背景！苦等4年奪冠為偶像張敬軒苦練廣東歌
胡子貝（Matt）的音樂背景：
音樂，彷彿是胡子貝 Matt 與生俱來的熱情。他的人生每個階段，都與音符和旋律緊密相連，這份熱愛並非一時興起，而是從童年時期便已深深紮根。
從小學習音樂
胡子貝 Matt 的音樂旅程始於5歲。在許多孩子還在嬉戲玩樂的年紀，他已端坐在鋼琴前，開始接受古典音樂的薰陶。這段早期的學習經歷不僅為他打下了堅實的音樂理論基礎，更培養了他對音樂的專注與耐性。據悉，他已考獲內地認證的鋼琴十級造詣，這不僅僅是一張證書，更是他多年來汗水與堅持的證明。深厚的鋼琴功底，讓他在日後的音樂創作和演繹中，總能比別人多一份細膩與層次感。
高中時期的樂隊經歷
隨著年齡增長，胡子貝 Matt 的音樂世界不再局限於古典鋼琴。進入高中後，他與一群志同道合的朋友組成了樂隊（夾Band）。這段經歷對他影響深遠，讓他首次體驗到團隊合作創作音樂的魅力。在樂隊中，他不再是獨自面對琴鍵的演奏者，而是需要與結他手、鼓手、貝斯手等成員互相配合、激發火花。這段時期，他學會了聆聽、溝通與協作，也讓他的音樂視野從古典擴展到流行、搖滾等多種風格，為他日後的多元化發展埋下伏筆。
大學時期的音樂活動
升上大學後，胡子貝 Matt 並未因繁重的學業而放棄音樂。他選擇加入大學合唱團，繼續在音樂的海洋中探索。他所在的合唱團水準超卓，不僅在校內享負盛名，更獲得了許多寶貴的國際交流機會。他曾隨團遠赴北京、韓國、新西蘭等地進行演出，站在不同的舞台上，面對不同的觀眾，這些經歷極大地開闊了他的眼界，也磨練了他的舞台表現力。可以說，大學時期的合唱團生活，是胡子貝 Matt 從一個音樂愛好者，蛻變為一個具備專業演出經驗表演者的重要階段。
胡子貝的學術背景：
在音樂領域展現出過人天賦的同時，胡子貝 Matt 亦是一位不折不扣的「學霸」。
香港城市大學建造管理研究生
令人意外的是，這位在舞台上深情款款的歌手，在現實生活中竟是一位主修建造管理的研究生，目前就讀於香港城市大學。這個專業與音樂藝術看似風馬牛不相及，卻正正體現了胡子貝 Matt 的多面性。他不僅擁有感性的藝術觸覺，同時也具備理性的邏輯思維。這種「文武雙全」的特質，讓他在追逐音樂夢想的道路上，多了一份沉穩與規劃。他沒有因為熱愛音樂而荒廢學業，反而在兩者之間取得了難得的平衡，這種自律與努力，實在令人欽佩。
胡子貝的歌唱比賽經歷：
胡子貝 Matt 在《聲秀》舞台上的從容淡定，源於他過去豐富而曲折的參賽經驗。他通往冠軍寶座的路，並非一帆風順，而是充滿了等待與堅持。
南開大學十大歌手比賽
他的歌唱比賽初體驗，是大學一年級時報名的《南開大學十大歌手比賽》。正當他滿懷期待準備大展拳腳之際，比賽卻因疫情而無奈取消。到了大二，他重整旗鼓，再次參賽。這一次，他憑藉實力過關斬將，成功殺入決賽。然而，命運似乎又跟他開了一個玩笑，決賽前夕，賽事因不明原因再度突然取消。兩次與舞台擦肩而過，對任何一位追夢者而言都是巨大的打擊，但胡子貝 Matt 並未因此氣餒。
第31屆十大歌手比賽
大三那年，由於需要隨合唱團到世界各地演出，他分身乏術，只好暫時擱置參賽的念頭。直到大四，他瞄準了「第31屆十大歌手」這個目標，將過去幾年積累的能量與經驗全部傾注其中。皇天不負有心人，經歷了整整四年的兜兜轉轉與漫長等待，他終於如願以償，拿下了屬於自己的第一個歌唱比賽冠軍。這個冠軍獎盃對他而言，不僅是對歌唱實力的肯定，更是對他那份不屈不撓、堅持到底精神的最高嘉獎。
胡子貝的音樂特色：
綜合其背景與經歷，胡子貝 Matt 形成了自己獨特的音樂風格和魅力。
鋼琴造詣
深厚的鋼琴基礎是他最大的武器之一。無論是自彈自唱，還是參與編曲，他對和聲及旋律的理解都比一般歌手更為深刻，這讓他的音樂表現更富感染力。
作曲能力
除了演繹他人作品，胡子貝 Matt 也曾嘗試作曲。這意味著他不僅僅滿足於做一個歌手，更渴望成為一個能夠完整表達自己音樂理念的創作人。這份創作潛力，讓他的未來發展充滿了無限可能。
廣東歌演唱
作為一個籍貫江蘇、母語為普通話的年輕人，胡子貝 Matt 對廣東歌的熱愛令人動容。他坦言自己的偶像是張敬軒，並立志要在廣東歌樂壇創出一片天。為此，他近年開始刻苦學習廣東話，努力矯正發音。在《聲秀》複試中，他選唱了偶像的名曲《隱形遊樂場》，其發音雖未算完美，但誠意十足，加上悅耳的歌聲，成功打動了許多觀眾和網民。
胡子貝參加《聲秀》：
帶著大學冠軍的光環和對廣東歌的熱誠，胡子貝 Matt 踏上了《聲秀》這個更廣闊的舞台。
選歌和表現
他選擇以張敬軒的《隱形遊樂場》作為參賽歌曲，這本身就是一個極具勇氣的決定。這首歌不僅是對偶像的致敬，更是對自己廣東話水平的一次公開測驗。從結果來看，他的表現是成功的。他溫柔的聲線與歌曲的意境完美契合，情感真摯，展現了他作為一個抒情歌手的潛力。
評審和觀眾反應
胡子貝 Matt 的初次亮相獲得了壓倒性的正評。網民除了稱讚他「靚仔」、「似蕭正楠」外，更多的是對他音樂實力的肯定。大家普遍認為他的歌聲動聽，更欣賞他為唱好廣東歌所付出的努力。這種克服語言障礙追逐夢想的態度，為他贏得了不少額外的支持分數。
《聲秀》比賽概況：
參賽者介紹
《聲秀》作為TVB的重點音樂企劃，吸引了25位背景各異的年輕人參加。參賽者年齡橫跨16歲至29歲，職業更是五花八門，除了像胡子貝 Matt 這樣的學生外，還有地盤工人、兼職模特兒、舞台劇演員等，充分體現了比賽的多元性與包容性。
比賽形式
雖然《聲秀》的具體賽制仍在保密階段，但可以預見，比賽將會通過多輪的淘汰賽、主題挑戰及導師分組對抗等形式，全方位考驗學員的歌唱技巧、舞台魅力、心理素質和學習能力。觀眾可以期待看到胡子貝 Matt 及其他學員在這個過程中不斷蛻變和成長。
胡子貝的未來發展：
憑藉出眾的條件和已展現的潛力，胡子貝 Matt 的未來發展備受期待。
音樂事業目標
他毫不諱言自己的目標——在香港樂壇，特別是廣東歌領域佔一席位。這是一個宏大而艱鉅的目標，但從他過去四年為了一個大學比賽而堅持不懈的經歷來看，他具備實現這個目標所需的毅力。
潛在發展方向
胡子貝 Matt 的發展路線可以十分多元。他可以憑藉深情的聲線，成為新一代的「情歌王子」；也可以發揮其鋼琴及作曲才華，朝著唱作人的方向發展；甚至，憑藉其俊朗的外型和高學歷的健康形象，未來亦有機會涉足影視圈。無論如何，他在《聲秀》的旅程，僅僅是一個開始，這位來自江蘇的年輕人，正準備用他的音樂和努力，在香港書寫屬於自己的故事。