聲秀胡子貝Matt是誰？起底城大高材生背景！苦等4年奪冠為偶像張敬軒苦練廣東歌

TVB全新音樂選秀節目《聲秀》雲集了全港各地的年輕音樂愛好者，在25位各具特色的學員中，現年23歲的胡子貝（Matt）憑藉其俊朗外型、深情歌聲及背後曲折的追夢故事，甫登場便成功吸引了廣大觀眾的目光。不少網民稱讚他外型酷似藝人蕭正楠，更對他身為城大高材生的學術背景感到驚訝。本文將為你深入起底這位「學霸級」參賽者胡子貝 Matt 的背景，揭示他如何在學業與音樂之間找到平衡，並憑著驚人毅力，一步步踏上夢想的舞台。