巾幗梟雄之懸崖｜胡定欣再被問單身6字霸氣回應 另一40路視后躺著也中槍
43歲胡定欣6字霸氣回應單身話題
在活動上，胡定欣被主持人問及是否像劇中角色「七爺」一樣是單身貴族時，即霸氣回答：「胡定欣不缺愛，很多粉絲都愛我！」引起眾多網民力撐她：「單身咪單身囉！有咩問題？」、「大把人都單身㗎喇」、「啲人都幾奇怪，人哋唔拍拖有乜問題？」、個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」等。
49歲佘詩曼躺著也中槍
更有不少網民提及另一位40路視后，就是現年49歲的佘詩曼，她同樣也是單身多年：「佘詩曼也單身，又如何?」、「阿佘話：『冇咪冇囉！』」、「單身其實有乜問題呢，阿佘咪又係咁，呢個世代最緊要有錢傍身」、「有無見到阿佘會比記者追住問？」、「點解又唔N次問佘詩曼，係要N次問X胡定欣」等。
胡定欣屢被問點解會單身
胡定欣近年屢被問及單身話題，去年她上《思家大戰》做嘉賓，就被主持李思捷擺上枱，問她：「年紀超過40歲，又靚又Nice又叻又有錢嘅淑女，點解會單身？」有人回答「太花心」時，李思捷即追問胡定欣：「係咪呀？」不過見慣大場面的定欣未有被拋窒，只是淡定說：「點解望住我呀？唔知喎！我個人好專一。」並回應指答案係：「本身想單身。」
阿Bob曾幫手謀脫單 胡定欣單身多年全因太惡？
胡定欣的好友陳敏之和阿Bob曾提及定欣脫單的困局，阿Bob他大爆自己曾在朋友圈中為胡定欣物色真命天子：
「我有嘗試過介紹，不如定欣？好多人同我講『佢會唔會好惡架？』。」
回顧胡定欣5段坎坷情路
2015: 上錯陳展鵬「賊船」
胡定欣和陳展鵬拍攝《城寨英雄》時被傳撻著，人前人後像螢幕情侶般甜蜜。其後兩人齊齊獲封TVB視帝視后，更於頒獎禮時，於多個傳媒面前親吻胡定欣臉頰，引起哄動。之後在《同盟》時更有多場激情戲，被人認為兩人已是一對。不過陳展鵬後來被傳媒捕捉到與落選港姐單文柔山頂密會，他否認單文柔是第三者，同時與胡定欣劃清界線：「我從來無同胡定欣拍拖！」胡定欣食了個大檸檬，二人於Instagram取消追蹤大家。有傳她自責「無帶眼識人」，被人利用，上錯「賊船」，心已傷透。
2014年： 與音樂人陳明道交往再受情傷
之後胡定欣被拍到與音樂人陳明道（Terry）拍拖，2016年情人節時陳明道更送一大束玫瑰花給胡定欣。想不到劇情峰迴路轉，同年7月胡定欣就在社交平台上發文，指陳道明只是自己的朋友，有傳是有第三者介入兩人戀情，胡定欣唯有與姊妹去旅行療傷。
2011年：戀上廣告公司闊少沈柏淳
2011有傳胡定欣與廣告兼開製作公司的闊少沈柏淳拍拖，拍拖只有兩年就宣佈分手。當時男方被指偷食，雖然之後有想盡辦法補救，兩人去到談婚論嫁的階段，可惜最後都是分手收場。
2009: 近水樓台先得馬國明
2009年胡定欣與馬國明公開兩人戀情，戀情的契機就是因為胡定欣搬到與馬國明住所相當近，兩人經常一起上下班，所謂近水樓台先得月，兩人日久生情而一起。不過後來有傳胡定欣嫌馬明太悶加上性格不合，拍拖2年就分開了，現時仍是好朋友。
2004-2006:不離不棄吳浩康
胡定欣加入TVB前便已經與吳浩康是地下情，兩人是在新秀節目中擦出愛火花，胡定欣更搬到吳浩康寓所住，玩了幾年地下情，到2004年才公開關係。之後，吳浩康惹上了藏毒及打架官非，胡定欣始終不離不棄，可惜在2006年吳浩康就移情莊思敏，兩人戀情結束。