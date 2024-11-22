43歲胡定欣冧爆承認已脱單 等足8年原來生日早有暗示
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TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》今晚（22日）將播出大結局，劇中一眾演員最近都忙於宣傳劇集，以及接受唔同嘅訪問。而作為主角之一嘅胡定欣就在訪問時漏口風自爆有新戀情，瞬間引起外界關注！胡定欣隨後亦大方承認戀情，不過礙於男方係圈外人，因此暫時未有公開戀情嘅打算，但就透露「胡說八道會」嘅一班姐妹已經見過男友……
胡定欣等足8年終於脫單
胡定欣自2016年宣布與音樂人陳明道分手後，就未再有新戀情，即使面對多方好友催拍拖，都似乎未見成效。而胡定欣足足單身8年，直至今年先再有好消息傳出！胡定欣直言自己向來在感情事方面較為低調，不過「胡說八道會」嘅姐妹們就已過目自己男友，雖然沒有特別評價，但亦替她感到高興，更爆笑表示「因為唔使再煩住佢哋」未知胡定欣會否乘勝追擊，成為「胡說八道會」中尾二嘅人妻呢？
單立文9月留言有暗示
胡定欣今年9月生日時，因正日需離港工作，因此就提前與豹嫂胡蓓蔚，以及一眾圈中好友提前慶祝生日。而合照一po出後，就獲單立文（豹哥） 公開留言表示：「大個女啦，自己識做啦…… 唔使我畫公仔畫到出腸啦！」原來豹哥並非催促定欣快點找「另一半」咁簡單，而是催婚。！
撰文：東方新地圖片來源：ig@nwuuu、ig@paisleyhu