43歲胡定欣冧爆承認已脱單 等足8年原來生日早有暗示

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》今晚（22日）將播出大結局，劇中一眾演員最近都忙於宣傳劇集，以及接受唔同嘅訪問。而作為主角之一嘅胡定欣就在訪問時漏口風自爆有新戀情，瞬間引起外界關注！胡定欣隨後亦大方承認戀情，不過礙於男方係圈外人，因此暫時未有公開戀情嘅打算，但就透露「胡說八道會」嘅一班姐妹已經見過男友……

