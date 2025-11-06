胡定欣請食飯感謝兩大媒人紅娘之恩 合照一細節再惹懷孕猜測

胡定欣與醫生老公陳健華婚後首度公開與兩大媒人林盛斌、洪永城夫婦聚餐，場面溫馨感人。林盛斌更在社交平台興奮宣布「任務完成」，回憶當年承諾要為胡定欣找到好歸宿，如今終於實現諾言。然而聚餐照片中一個細節，再次引發網民對胡定欣懷孕的熱烈討論。