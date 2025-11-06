胡定欣請食飯感謝兩大媒人紅娘之恩 合照一細節再惹懷孕猜測
林盛斌洪永城興奮宣布媒人任務達成
日前林盛斌在Instagram分享與胡定欣夫婦及洪永城夫婦的聚餐照片，六人在合照中緊緊相擁，笑容滿面。林盛斌激動發文表示：「幾年前，我記得我同你講過：『阿定，我會努力幫你搵一個好嘅另一半！』我仲好firm咁話，我講得出，一定會做到。」他更感謝胡定欣夫婦的款待和驚喜禮物，形容當晚「傾到癲咗，食到癲咗」。洪永城同樣難掩興奮心情，在社交平台寫道：「Mission completed!!介紹完，依家婚都結埋，食埋慶祝飯啊，下一步做啲咩?打網球啦 mixed double。」
胡定欣感謝兩位媒人紅娘之恩
胡定欣在帖文中回應林盛斌：「無人比你更緊張我嘅姻緣。」她更發文感謝兩位好友：「識左你哋咁耐，點會諗到條紅線一直收埋喺你哋手。人與人之間嘅緣份就係咁奇妙，這麼近那麼遠，走一大個圈先遇上。」胡定欣形容當晚聚會「開心傾到笑到傻咗」，並期待日後繼續與好友們打邊爐、打網球和滑雪。據了解，胡定欣與醫生老公陳健華的認識，正是透過林盛斌和洪永城的牽線搭橋，兩人才能走到一起。
婚後頻繁聚會介紹老公給圈中好友
自從胡定欣在紐西蘭秘密完婚後，她便積極安排各種聚會，將老公陳健華介紹給圈中好友認識。早前她已相約「胡說八道會」成員胡杏兒、陳山聰夫婦，以及袁偉豪夫婦和單立文夫婦聚餐。今次與兩位媒人的聚會，更是別具意義的感謝飯局。胡定欣婚後積極融入社交圈子，展現新婚妻子的幸福狀態，每次聚會都能感受到她滿滿的甜蜜笑容。
網民再度熱議胡定欣懷孕傳聞
然而在最新的聚餐照片中，網民發現一個有趣細節。胡定欣身穿白色上衣配卡其色工裝褲，在六人大合照中，洪永城太太梁諾妍剛好微蹲在胡定欣身前，幾張照片都巧妙遮擋了胡定欣的腹部位置。網民紛紛留言猜測：「係咪有好消息啊？」、「隔住個Mon都感受到幸福」、「Bob繼續努力做嘢！」部分網民更指出，胡定欣早前現身時已被指「孕味濃」，今次的遮肚動作更加深了懷孕傳聞的可信度。