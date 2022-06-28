胡定欣40歲脫單有望！ Bob林盛斌「金牌媒人」發功號召IT界及金融才俊
阿Bob：40幾歲單身性格一定係有嚴重缺陷
金牌媒人阿Bob早前在陳敏之個人YouTube頻道《Chit Chat》表示，發現男女未能「脫單」的原因：「去到40幾歲都仲係單身嘅男女，性格一定係有嚴重缺陷先會single。」而他下個目標是令40歲的胡定欣脫單：「下一個定要搞掂佢就係胡定欣，佢一定得㗎！」陳敏之聽後大讚胡定欣是好女仔，既孝順又靚女，兼且獨立唔使養。不過阿Bob坦言：「我問過一啲男仔，啲人會同我講：『會唔會好惡？』覺得佢眼神凌厲，眉毛粗，怒瞪嗰下會攝走你。」但阿Bob亦都有為定欣平反：「佢嗰種溫柔、可愛同女性化係好正。」他表示知道定欣亦有自己的要求，近日他已物色到合適人選。直至近日，阿阿Bob早終於都出手，日前出席活動公開表示正打算在生日當日於家中舉行大型派對，搵埋一啲金融才俊，叫埋胡定欣嚟互相認識！
胡定欣盼搵到Mr. Right
現年40歲的胡定欣貴為TVB兩屆視后，事業成功，但為何感情未有着落？早前她在陳敏之節目《Chi Chat》直言自己太過理智成為感情阻礙之一，但就指自己都有感性的一面：「嗰個人出現，我就唔會咁（理智）㗎喇。」相比起事業再創高峯，她坦言更希望找到「Mr. Right」︰「我唔需要諗，呢條唔係一條問題。」
胡定欣默認曾俾男人呃
胡定欣愛情路上交白卷，她直言自己不容易相信人。陳敏之忍不住問道：「你受咗乜嘢傷害呀？係咪俾人呃過呀？」胡定欣先是沉默，其後再一笑帶過：「冇呢啲乜嘢呃唔呃嘅，感情係雙方面嘅，都40歲人啦，你總有感情上嘅經歷。」言談之間似乎有難言之隱，敏之就不斷催婚：「你唔好再同我玩一兩年又話換畫，真係唔得㗎喇，而家我畀個target你，我只畀你拍半年拖到你就好結婚喇，跟住你就試下即刻懷孕。」
單身七年感沮喪
定欣慨嘆要找到Mr. Right不容易：「首先要付託終身啦，嗰個人其實係咪同你同步想組織家庭，或者係同一個方向，即係你喜歡一個人，跟住同佢點走嗰條路係兩樣嘢。」定欣去年在黎芷珊節目《單對單》中自爆已單身六年，更表示曾有一段時間非常沮喪，對愛情感到絕望，甚至向朋友傾訴：「我覺得我會孤獨終老。」
曾戀馬國明吳浩康
其實胡定欣的情路頗坎坷，她直認自己每段戀情都很短暫，最長的一次僅維持了兩年半。據報道指，胡定欣在未大紅時曾與馬國明拍過拖；2004年定欣與吳浩康公開戀情，當時男方惹上官非、事業受挫，她仍不離不棄，可惜2006年吳浩康移情莊思敏；2012年定欣與圈外有米男友沈柏淳（Patt Sham）去到談婚論嫁的階段，可惜埋門一腳亦撻Q，此後她刻意把戀情低調；2015年與著名音樂人陳明道相戀，不過一年後分手，最長戀情都不過三年。
曾傳被陳展鵬利用？
直至2016年定欣與陳展鵬合作劇集《城寨英雄》而傳出緋聞，人前人後都sweet到爆，同年兩人雙雙獲頒視帝視后，更不避嫌在鏡頭前吻賀對方。不過陳展鵬後來被影到密會單文柔，他更即時與定欣劃清界線，有傳胡定欣因感到被利用而大發雷霆。
去片睇返定欣點講：
希望阿Bob全力發功助定欣脫單啦！
常見問題
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