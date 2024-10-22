胡定欣激罕重提與楊茜堯「批踭」不和傳聞 6字回應爭視后一戰

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（21日）正式播出，適逢由楊茜堯主演嘅台慶劇《黑色月光》亦將於本月28日播出，因2010年台慶時批踭而被傳足14年不和嘅2人今次將會同台對撼，令唔少觀眾十分期待！日前胡定欣孖一班《巾幗梟雄之懸崖》嘅演員出席活動後接受訪問時，就激罕重提與楊茜堯不和一事……

