胡定欣激罕重提與楊茜堯「批踭」不和傳聞 6字回應爭視后一戰
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TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（21日）正式播出，適逢由楊茜堯主演嘅台慶劇《黑色月光》亦將於本月28日播出，因2010年台慶時批踭而被傳足14年不和嘅2人今次將會同台對撼，令唔少觀眾十分期待！日前胡定欣孖一班《巾幗梟雄之懸崖》嘅演員出席活動後接受訪問時，就激罕重提與楊茜堯不和一事……
胡定欣激罕重提與楊茜堯不和事件
胡定欣與楊茜堯因2010年台慶時被拍到「批踭」一幕傳出不和，日前胡定欣接受訪問時就被問到與楊茜堯不和一事，胡定欣就稱2人於郭晉安嘅生日會上碰面時就爆笑講：「我哋要批踭啊」，隨後又表示：「我哋自己笑吓囉」為傳足14年嘅不和傳聞解畫。當黎耀祥問胡定欣2人有不和嗎時，胡定欣就表示：「係1個畫面流傳咗，好經典！」
胡定欣自信稱視后唔需要讓賽
適逢胡定欣與楊茜堯今年齊齊主演台慶劇，因此當記者問胡定欣今年有機會與楊茜堯爭視后，會否讓賽時，胡定欣就表示：「唔使讓啦係唔係啊，今年仲有薇薇（林夏薇）呢」並稱「有實力唔需要讓」、「讓就唔係真正嘅勝利者啦」，最後回應記者會否重現經典畫面時，仲搞笑稱要「批住上」。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@onjai109、youtube@TVB娛樂新聞台